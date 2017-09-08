Ганшипы: стильное средство борьбы с бармалеями

Тяжеловооруженные самолеты или ганшипы (обязанные своим появлением и развитием — как и многие из сегодняшних систем вооружения — кровавым урокам Вьетнамской войны) всегда представляли собой нечто вроде нишевой возможности, хотя и чрезвычайно полезной в нынешних асимметричных противоповстанческих операциях.

Традиционный ганшип — это, как правило, довольно низкоскоростная платформа (без исключений с винтовым двигателем) с большой продолжительностью полета, с установленным по бортам мощным стрелково-пушечным вооружением прямой наводки, которая ведет огонь по наземным и надводным целям наклонно (вниз и вбок), а не как остальные самолеты вперед. Летя в боевом развороте с креном, с оружием, наведенным на вершину воображаемого «конуса», чью направляющую окружность он как бы «облетает», ганшип ведет непрерывный высокоточный огонь, который может удерживаться довольно продолжительное время на одной точке. Это невозможно с традиционным, направленным вперед вооружением, при обстреле с малых высот или даже при пикировании.

Большинство винтокрылых судов, частенько называемые «вертолетами-ганшипами», таковыми не являются, поскольку у них отсутствует крупнокалиберное, направленное вбок вооружение, они больше сопоставимы с самолетами непосредственной авиационной поддержки и борьбы с повстанцами. Точно так же, такие самолеты для противоповстанческих действий, как например, Embraer A-29 Super TUCANO или IOMАХ ARCHANGEL, не относятся к ганшипам, поскольку их вооружение скорее направлено вперед, при этом оно еще имеет и относительно скромный калибр.

Если использовать более крупные военно-транспортные самолеты в качестве основы для ганшипов, то может быть установлено крупнокалиберное вооружение с достаточным боезапасом для продолжительного ведения огня, а также тяжелые и прочные крепления и прицельные системы, гарантирующие высочайшую точность, которой может быть достаточно для избежания чрезмерных косвенных потерь даже при обстреле целей в населенных пунктах.

Роли ганшипов

Ганшипы, как правило, используются в противоповстанческих задачах, для поддержки сил специальных операций, охраны границ и выполнения задач внутренней безопасности. Поскольку ганшипам необходимо определять местоположение и обстреливать небольшие точечные цели, они обычно оснащаются полноценным комплектом прицельных систем и сенсоров, а это позволяет заодно получить полезные дополнительные возможности наблюдения, разведки и сбора информации.

С другой стороны, относительно низкая скорость и регулярные и предсказуемые схемы полетов (так же, как ограниченная дальнобойность их основного вооружения, препятствующая полетам над зонами поражения вражеских зенитных систем или ПЗРК) делает их чрезвычайно уязвимыми даже перед относительно примитивными системами ПВО. Во время Вьетнамской войны американские ВВС потеряли в боевых действиях шесть АС-130А/Е, двенадцать АС-47D и пять AC-119S, главным образом от огня зенитных установок.

Во время операции «Буря в пустыне» ганшипы АС-130Н в основном принимали участие в ночных операциях; когда же такой самолет продолжил выполнять задачу после рассвета, он был сбит из ПЗРК «Стрела-2». Таким образом, ганшипы в основном ограничены действиями в благоприятной обстановке с точки зрения отсутствия средств ПВО, хотя они могут быть чрезвычайно полезными против оппонентов, не имеющих систем ПВО и ПЗРК. Поэтому эти самолеты интенсивно использовались в Ираке и Афганистане, гоняя «бармалеев» по горам и пустыням.

Самым крупным оператором ганшипов являются военно-воздушные силы США, чье Командование сил специальными операциями (AFSOC) эксплуатирует три вооруженных варианта С-130 HERCULES, стоящих на вооружении двух передовых подразделений 1-го авиакрыла специальных операций во Флориде и двух эскадрилий 27-го авиакрыла специальных операций на авиабазе в Нью-Мексико.

Эти подразделения эксплуатируют AC-130U SPOOKY (Hurlburt), AC-130W STINGER II (Cannon) и новый AC-130J GHOSTRIDER (должен быть принят на вооружение в этом году).

Оригинальный вариант АС-130А HERCULES был разработан на замену ганшипу Douglas АС-47 (проект Gunship I) с целью увеличения продолжительности полета и повышения огневой мощи.

Хотя АС-47 (базировавшийся на Douglas DC-3 “Dakota” — ближнемагистральном транспортном самолете) был снят с вооружения американских ВВС в 1969 году, оставшиеся самолеты были переданы союзникам, включая вьетнамские, лаосские, камбоджийские ВВС и позднее ВВС Сальвадора. Другие военно-воздушные силы затеяли свои собственные доработки ганшипа Dakota, включая Индонезию, Родезию, Южную Африку и Тайвань. Некоторые из южноафриканских самолетов имеют 20-мм пушку, а не пулеметы калибров 5,56 или 7,62 мм.

Пара сальвадорских ганшипов DAKOTA, которые по некоторым сведениям пока остаются на вооружении, вооружены тремя 12,7-мм пулеметами, тогда как колумбийские ВВС до сих пор эксплуатируют пять турбовинтовых Basler BT-67 в конфигурации ганшипа. Эти, так называемые avions fantasmas («призрачные самолеты»), вооружены 12,7-мм пулеметами GAU-19/A, соединенными с тепловизионной инфракрасной системой переднего обзора, а также несут на борту бомбы. По сообщениям, по меньшей мере, один самолет был замечен с одним пулеметом GAU-19/A и одной 20-мм пушкой, возможно французской М621.

Первый ганшип HERCULES получил свое первое боевое крещение на авиабазе в Южном Вьетнаме в сентябре 1967 года. АС-130А был первоначально вооружен четырьмя 7,62-мм пулеметами GAU-2/A и четырьмя 20-мм шестиствольными пушками М61 VULCAN, а позднее двумя 7,62-мм пулеметами GAU-2/A, двумя 20-мм пушками М61 VULCAN и двумя 40-мм пушками L/60 Bofors.

Более поздние модели АС-130Е и АС-130Н были вооружены двумя 20-мм пушками М61 VULCAN, одной 40-мм пушкой Bofors L/60 и одной 105-мм гаубицей М102, после 1994 года 20-мм пушка была снята. После 2000 года одна 25-мм пушка GAU-12 EQUALIZER сменила пару оригинальных 20-мм пушек. Самолеты третьего поколения AC-130U имели на борту такой же комплекс вооружения, но были оборудованы усовершенствованной системой управления огнем, включая радар с синтезированной апертурой для дальнего обнаружения и идентификации целей при любой погоде, а также многоспектральными телевизионными сенсорами и инфракрасными камерами высокого разрешения. Новый вариант также отличался увеличенным боекомплектом. Ганшип AC-130U фактически заменил оставшиеся самолеты АС-130А, которые были сняты с вооружения в 1995 году.

В 2007 году командование AFSOC начало краткосрочную программу по модернизации вооружения самолетов АС-130Н и AC-130U. Четыре из 17 ганшипов AC-130U были доработаны как тестовые платформы AC-130U Plus 4 для новой конфигурации вооружения — в этом случае 25-мм GAU-12/U и 40-мм пушка Bofors были заменены двумя 30-мм пушками Mk44 BUSHMASTER II. Первоначально также имелись планы по замене 105-мм гаубицы 120-мм минометом М120 казенного заряжания и установке ракет AGM-114 HELLFIRE, неуправляемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System или корректируемой (планирующей) бомбы GBU-44V VIPER STRIKE с тем, чтобы можно было проводить атаки вне досягаемости средств поражения противника.

Впрочем, реализация этой схемы перевооружения была отменена и самолеты были доработаны до стандартной конфигурации, хотя, когда ВВС США начали программу Dragon Spear по созданию промежуточного ганшипа, 30-мм пушка Orbital ATK Mk44 BUSHMASTER II, ракеты HELLFIRE и бомбы VIPER STRIKE стали первыми кандидатами.

Программа Dragon Spear

Целью программы Dragon Spear являлось сохранение боевых возможностей в связи с предстоящим снятием с вооружения парка ганшипов AC-130H/U. Особенно остро эта проблема встала после вывода из эксплуатации восьмого самолета АС-130Н (последний был снят с вооружения в 2015 году).

В 2010 году компания L-3 Communications получила контракт стоимостью 61 миллион долларов на установку высокоточного вооружения на восемь самолетов MC-130W COMBAT SPEAR Сил специального назначения с целью трансформации их в промежуточные ганшипы Dragon Spear. Но, в то время как новый ганшип был оборудован подкрыльевыми узлами подвески, позволяющими подвесить бомбы малого калибра GBU-39 Small-Diameter Bomb (SDB), GBU-53/B (SDB II), ракеты AGM-114 HELLFIRE, а также имел возможность для установки поддонной системы GUNSLINGER с интегрированными комплектом сенсоров и систем связи и 10 общими пусковыми трубами на задней рампе для различного высокоточного оружия, включая GBU-44V VIPER STRIKE или AGM-176 GRIFFIN Small Tactical Munition (STM), он имел всего одну пушку с опциональным креплением для одной 30-мм пушки BUSHMASTER II.

Подобный акцент на управляемом дистанционном вооружении был сделан на основе полученного боевого опыта, показавшего, что ганшипы АС-130, как правило, действуют в дневное время на больших высотах, а это, по большому счету, делает пушку неэффективной.

Первый ганшип MC-130W Dragon Spear поступил на вооружение в марте 2010 года и в мае 2012 года был переименован в AC-130W STINGER II. В общей сложности в данную конфигурацию было переделано 14 самолетов.

GHOSTRIDER

В то время как промежуточный проект AC-130W позволил американским ВВС продолжить интенсивную эксплуатацию своих ганшипов даже с учетом снятия с вооружения устаревших АС-130Н, запланированный ганшип HERCULES должен был базироваться на планере C-130J, но со своей двухместной стеклянной кабиной, цифровой электроникой, турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce AE 2100 D3 и композитными саблевидными лопастями воздушных винтов от Dowty R391.

Успешная программа трансформации Combat Spear в Dragon Spear позволила определить направление дальнейшего развития. Новый ганшип AC-130J GHOSTRIDER на базе самолета MC-130J COMBAT SHADOW II Сил специальных операций должен был быть оснащен комплектом вооружения для высокоточного удара с тем, чтобы они могли получить возможности наступательного оружия. Для этого были взяты новые самолеты, а не «бывшие в употреблении», при этом оборудование и комплект вооружения были схожи с оборудованием и комплектом вооружения модели AC-130W, хотя позднее было решено, что новый ганшип вдобавок к 30-мм пушке Bushmaster и различным умным бомбам будет снаряжен 105-мм гаубицей, так как был сделано заключение, что 105-мм снаряды будут точнее и дешевле бомб SDB.

ВВС США первоначально приобретут 16 новых ганшипов AC-130J, увеличив тем самым парк ганшипов до 33 машин. После планируемого вывода из эксплуатации самолетов АС-130Н, без учета «промежуточных» AC-130W, в чистом виде размер парка ганшипов увеличится на 8 машин. В конечном счете, 32 ганшипа AC-130J GHOSTRIDER заменят 37 эксплуатируемых моделей АС-130Н SPECTRE, AC-130U SPOOKY и AC-130W STINGER II, после чего парк ганшипов обретет единую общую конфигурацию. ВВС США надеются снять с вооружения последний существующий ганшип в 2022 году.

Первый самолет MC-130J был поставлен на авиабазу Эглин для доработки в конфигурацию AC-130J в январе 2013 года, а свой первый полет в качестве AC-130J он совершил в январе 2014 года. Начальная боевая готовность была запланирована на 2017 год, но была перенесена на более поздний срок после происшествия во время испытательного полета, когда были превышены предельные нагрузки на корпус опытной машины, после чего ее отправили на полную разборку.

Второй самолет AC-130J был поставлен на авиабазу Командования AFSOC во Флориде в июле 2015 года для эксплуатационных испытаний. Как и в случае с первой машиной AC-130J, 105-мм пушка на нем не была установлена; ее начнут устанавливать на эту модель с третьей машины.

Американские ВВС хотят в перспективе добавить оружие направленной энергии в ганшип AC-130J взамен 30-мм пушки, а также систему активного сдерживания для контролирования действий толпы с воздуха и одноразовый беспилотник для соответствия требованию по внебортовой сенсорной системе. Разработанный компанией Raytheon беспилотник COYOTE предназначен для наведения и разведки целей, он имеет продолжительность полета один час, хотя требованиями предусматривается продолжительность полета четыре часа.

В июне 2016 года Командование сил специальных операций SOCOM заключило контракт с компанией Dynetics на интеграцию корректируемой авиабомбы GBU-69/B Small Glide Munition в ганшип AC-130J. Эта небольшая планирующая бомба без двигателя с GPS- и полуактивным лазерным наведением может быть сброшена с общих пусковых направляющих и имеет более мощную боевую часть по сравнению с ракетами HELLFIRE и GRIFFIN.

ВВС США — не единственный вид вооруженных сил, эксплуатирующий вооруженный самолет Hercules, как и вариант AC-130J — не первый вооруженный вариант C-130J Super Hercules. Корпус морской пехоты планирует, в конечном счете, интегрировать в свои топливозаправщики KC-130J поддонную выкатную систему HARVEST HAWK (HERCULES Airborne Weapons Kit), которая позволит повысить не только разведывательные возможности топливозаправщиков КС-130J, но и их огневую мощь за счет установки автоматической пушки. Система HARVEST HAWK фактически является предшественником программы Dragon Spear и стала основой доработок моделей AC-130W и AC-130J.

Другие усовершенствования программы HARVEST HAWK включают замену обзорно-прицельной оптико-электронной станции AAQ-30 более продвинутой системой МХ-20 (такая же стоит на новом противолодочном самолете Р-8 POSEIDON), новый поддон для оператора Mission Operator Pallet, базирующийся на поддоне для AC-130J, и канал связи LINK 16, тогда как в соответствии с программой доработки Capability III предполагается добавить модульную 30-мм пушку, установленную в боковой двери. Морская пехота также планирует интегрировать новую двухрежимную (лазерное/радиолокационное наведение) ракету JAGM.

MC-27J PRAETORIAN

HERCULES — это не единственный ганшип на планете и даже не единственный в Соединенных Штатах. Корпус морской пехоты планирует вооружить свои конвертопланы MV-22 OSPREY и даже пытался установить на них 30-мм пушку, хотя она не будет использоваться в качестве вооружения для стрельбы с борта, что сделало бы его типичным ганшипом.

Прежде чем остановиться на моделях AC-130W и AC-130J командование AFSOC с целью удовлетворения своего требования АС-ХХ задумалось о приобретении варианта ганшипа транспортного самолета C-27J SPARTAN компании Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems (LMATTS) в качестве замены своих устаревших АС-130Н SPECTRE. AFSOC планировало купить 16 ганшипов AC-27J STINGER II в 2011-2015 годы.

Но AC-27J пал жертвой финансовых сокращений и в ВВС решили остановиться на стандартном самолете HERCULES в качестве основы своих будущих ганшипов, хотя в 2013 году SOCOM испытало самолет PZL C-145A SKYTRUCK в варианте ганшипа, который был вооружен сдвоенными 12,7-мм пулеметами GAU-18.

Хотя в ВВС США приняли решение не покупать AC-27J, компания Alenia с целью соответствия потребностям других заказчиков разработала вариант транспортного самолета C-27J Spartan — многоцелевой ганшип MC-27J.

Ганшип MС-27J предназначен для выполнения задач управления, командования, разведки наблюдения и сбора информации, а также огневой поддержки, имея для этого на борту выкатную 30-мм пушку Orbital АТИ GAU-23. Это вариант пушки Mk44 BUSHMASTER, устанавливаемой на ганшипе AC-130W. Вариант MC-27J также будет переоборудован под установку на рампе системы трубчатых пусковых установок, которые позволят вести огонь высокоточным средствами поражения, включая ракеты Raytheon GRIFFIN-B и MBDA VIPER-E.

В задней двери самолета MC-27J на стандартном поддоне 463L установлена 30-мм пушка GAU-2З

Первым заказчиком MC-27J PRAETORIAN стали итальянские ВВС, которые переделали три своих ганшипа C-27J в конфигурацию Praetorian и при необходимости конвертируют еще три самолета, которые смогут принять системы из конфигурации Praetorian. Первый итальянский ганшип MC-27J прошел эксплуатационные испытания в Афганистане в 2014 году и на данный момент он несет боевую службу в итальянской авиации.

Базовый военно-транспортный самолет C-27J с самого начала своей разработки сражался с сильными конкурентами в лице моделей CASA CN235 и CASA C295 (фото внизу) компании Airbus Defence & Space (DS). Вооруженный самолет MC-27J возможно также испытывает конкурентное давление со стороны ганшипов, переделанных из тактических транспортных самолетов производства компании Airbus.

Ганшип CN235

Программа по ганшипу АС-235 началась в феврале 2011 года, когда компания АТК объявила о создании совместного предприятия с иорданским предприятием King Abdullah II Design and Development Bureau по конвертации двух ранее принадлежащих Испании военно-транспортных самолетов CN235 в конфигурацию ганшипа АС-235 для иорданского Командования силами специальных операций.

Ганшип АС-235 имеет установленную на борту проверенную в боевых условиях легкую, вращающуюся 30-мм пушку Orbital АТК M230LF, узлы подвески различного вооружения, в том числе управляемых AGM-114 HELLFIRE и неуправляемых 70-мм ракет. На самолете установлена РЛС с синтезированной апертурой Thales I-MASTER Ku-диапазона, индикатор наземных движущийся целей в башенке под фюзеляжем с правой стороны и оптико-электронная станция видовой разведки L-3 Wescam IVIX-15 с лазерным указателем по левому борту.

Переделка самолета проводилась с США, а первый самолет совершил свой первый полет в конфигурации ганшипа в декабре 2013 года и улетел на место своей службы в Иорданию в мае 2014 года. Оба самолета стоят на вооружении 32-й эскадрильи авиационной бригады.

Успех программы по АС-235 привел к решению конвертировать один из более крупных иорданских транспортных самолетов CASA C295 в ганшип подобной конфигурации. Это также навело на мысль компанию Airbus DS предложить свой собственный вариант «заводского ганшипа» с целью соответствия требованиям неназванного заказчика с Ближнего Востока.

Это самолет будет существенно более простым ганшипом — с парой 12,7-мм пулеметов на турельной установке в задних дверях и системами управления огнем или разведки и наблюдения. Компания также разработала более продвинутые модификации ганшипов на базе легкого транспортного самолета С295 с комплектом сенсоров и систем вооружения, включая интегрированную тактическую систему FITS от Airbus DS, радар с синтезированной апертурой, две оптико-электронные станции оптической видовой разведки, установленную в дверях 20-мм или 30-мм пушку и четыре подкрыльевых узлах подвески для различных управляемых средств поражения, включая ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-114 HELLFIRE или Roketsan L-UMTAS, ракеты с лазерным наведением, включая, Roketsan CIRIT и различные бомбы с лазерным наведением.

Примечательно

Несмотря на то, что некоторые советские и современные российские многоцелевые и ударные вертолеты относятся к ганшипам по американской терминологии, строгих эквивалентов «ганшипа» в русскоязычном официально-деловом лексиконе нет ввиду принципиально иного исторического пути развития авиации в целом и авиации поддержки сухопутных войск в частности, в немалой степени обусловленного традиционным для ВС США экспедиционным способом ведения боевых действий.

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.lockheedmartin.com

www.thalesgroup.com

www.boeing.com

www.airbus.com

www.orbitalatk.com

www.militaryfactory.com

www.globalsecurity.org

www.flightglobal.com

www.airwar.ru

pinterest.com

alex-ichim.deviantart.com

www.wikipedia.org

ru.wikipedia.org

Автор: Николай Антонов

Источник: nnm.me