Чем опасны либералы?

За политическими предпочтениями кроется глубинный ментальный код. У либералов и державников не просто разное видение социальной справедливости, а совсем иное представление о смысле жизни. Либерализм — это радикальная пошлость, вызов человеческой природе, ненависть к подлинной гуманности, в лучшем случае глупость. Она бросается в глаза при каждом высказывании и поступке «толерантной интеллигенции».

Теории заговоров

Еще не встречал ни одного либерала, допустившего мысль о практике заговора. При любой попытке заглянуть дальше привычного они как зомбированные повторяют одну и ту же фразу – теория заговора! В их миропонимании не нужно бороться за торжество добра, потому что зла не существует. Есть одно сплошное благо в виде свободного рынка и конкуренции. Плохие парни только те, кто выступает против перечисленных благ. Нарушать правила и что-то скрывать склонен обыватель, а спецслужбы (особенно западные) ведут исключительно честную игру.

Чем больше в мире либералов, тем больше возможностей вести агрессивную политику: финансировать террористов, провоцировать революции, бомбить независимые страны, взрывать башни-близнецы и т.д. В присутствии «интеллигентов» невозможно высказать ни одну здравомыслящую мысль, рядом с ними лучше притворяться ребенком, иначе диалога не получится. Вас точно причислят к психбольным. Как доктора, не угодившего разбушевавшимся пациентам.

Религия

По-настоящему религиозный либерал – нонсенс восприятия. Чаще всего они взахлеб хают православную церковь, но обязательно сочувствуют каждому, кто публично «нагадил» в храме. У них есть подсознательная мечта избавиться от всякой религиозности, хотя на словах придерживаются нейтралитета.

Любые формы издевательства над церковью приписываются к искусству или безобидной шутке. Основная масса более-менее нейтральна, но стоит их адептам ненависти выдать очередной «шедевр искусства», как они сразу сплачиваются вокруг него. Словно дрожащие гиены, набравшиеся смелости после первой атаки своего лидера.

Да, внутри церкви есть проблемы нравственного толка, только либералов не особо интересует нравственность. Ими движет миссия – объяснить всем верующим, что Бога нет. И они ее выполняют куда активнее религиозных проповедников.

Патриотизм

У них это считается строго тихим, интимным чувством, и его нельзя выпячивать. Точнее Западу можно, России нельзя. 9 мая для них не больше, чем день молчаливой памяти, в кругу либералов гордо кричать о Великой Победе табу. Они прикрываются скромностью, на самом деле им дико противно любое брожение национального духа.

Если люди все-таки остаются горды собой, начинаются намеки, что в принципе война была проиграна: зарплаты низкие, дороги неровные, ЖКХ дорогое и вообще погода плохая, снега много. «Скромники» постоянно напоминают цену Победы почти в 30 миллионов жизней, выдавая большие потери за поражение.

Либерал старается не задумываться о последствиях настоящей капитуляции перед фашизмом. Но придумает, что угодно, лишь бы заглох патриотизм, который может быть исключительно громким чувством.

Фашисты не просто считаются победителями, возникает ощущение, что им прощено нападение на СССР. Прощены не столько немцы как народ, сколько конкретно нацисты.

Потому что, как считает «оппозиция», ни в Прибалтике, ни на Украине нет никакого нацизма. Ни факельных шествий, ни фашистских символик. Главное, чтобы это происходило против России и ее патриотических амбиций.

Насилие как способ жизни

Я не знаю ни одного кровопролития, по умолчанию не одобренного либералами. По их мнению, кровавый хаос на Ближнем Востоке организовали не американцы, наоборот американцы потушили пожар. Дескать, смерть и нищета — это всего лишь пепел, который не в состоянии подмести освобождённые народы.

Либералы предпочитают не вспоминать о зверствах Троцкого, Ежова и Ягоды. Им куда противнее Сталин, убивший всех трех перечисленных. Часто ли они вспоминают о Хиросиме, Нагасаки или хотя бы Сербии? Никогда.

Как же обрадовалась либеральная общественность ошибке Первого канала о распятом мальчике. Они умышленно не допускают мысли, что на волне бушевавшего насилия журналисты поверили на слово одной не совсем адекватной женщине. Зато теперь под этим предлогом можно нивелировать любые обвинения в нацистских зверствах.

Хотите напомнить о поджогах людей в Одессе? Не тут-то было, вспомните про никем не распятого мальчика. Не исключено, что, действительно, вручную было убито множество детей, но, к счастью, теперь никто про это не заикнется. На любое зверство есть спасительный «распятый» мальчик. Поэтому кровища пусть и дальше льется рекой.

В 2008 году на американском телеканале осетинская семья еле успела рассказать, как их бомбила Грузия. Хоть кто-нибудь из либералов пожалел напуганную девочку? Нет, «толерантным» наоборот жалко, что насилие остановилось.

Что тревожнее для либерала – освобожденный Крым или разрушенные жизни чеченской войны? Конечно, первое, ибо там обошлось без крови.

Про второе они хищно помалкивали, вместо Ельцина, изредка критикуя армию. Когда украинские нацисты расстреливали и поджигали крымские автобусы, проблемы полуострова никого из них не волновали. Все шло по плану.

Бизнес как форма власти

В представлении либерала бизнес стоит выше государства и его интересов. В 1996 году бизнесмены переизбрали Ельцина и в 2000-х яростно возмутились, когда им дали понять, что отныне бизнес находится в подчинении у государства. Они не хотят зарабатывать ради жизненных благ, им важно посредством денег плодить насилие и смерть. Зарабатывать на искусственно созданных войнах и поощрять наркоторговлю.

Нет глупее фразы, чем «социальная ответственность бизнеса». Как предприниматель может быть перед кем-то ответственен, если он работает на себя? Его можно только принудить к социальной ответственности через государственные законы.

Любой бизнесмен, что занимается безвозмездной благотворительностью, делает это в силу наличия моральных качеств, но против неписанного закона бизнеса – думать о своей шкуре при любых обстоятельствах.

Когда рынок находится выше государства, в элиту неизбежно пролезут самые жадные и циничные, никогда не нарушающие «бизнес закон». Поэтому любая идея о национализации должна быть задавлена в зародыше.

Повсеместная частная собственность для либералов идеальная реальность. Но, как ни странно, даже в США в каком-то виде существует государственное регулирование.

Обмани ближнего

Это у них называется конкуренция или естественное состояние бытия. Как-то в начале 90-х журналист Андрей Караулов сказал Ходорковскому, что тот составляет часть мафии, у которой в распоряжении партийные деньги. Ходорковский с циничном видом ответил, что это не мафия, а банковское сообщество и выходить из него он не намерен, потому что остановится некий конвейер. Как бы намекая на свою озабоченность судьбой страны. Западные конкуренты ему тоже не нужны, ведь те не заинтересованы в развитии России. Да еще посетовал, что наравне с обычным рабочим у него нет квартиры. Квартиры, Карл!

Со лживых речей банковских «бомжей», «конкуренции» и «развития» начинались темные 90-е. Все хорошо помнят то «развитие» под крылом надежного «конвейера», зато Ходорковский дал хороший пример каждому, кто еще не научился искусно врать.

Самое главное — самому верить в то, что говоришь. Хотя бы временно. Сперва можно дать твердое обещание не лезть в политику, затем по выходу из тюрьмы спокойно выделять на нее деньги.

Принцип «Обмани» распространился по всей стране. При либералах в наших городах молниеносно появились тысячи мошенников (как уличных, так и офисных), считающих себя частью «конвейера», участвующего в «конкуренции», что в конце концов полезно для «развития». Советский фундамент более менее переварил всю эту шантрапу, не оставив людей без последних штанов.

Мало того, объективное техническое развитие пустило в квартиры Интернет и цветные телевизоры. Поскольку народ до конца не вымер, да еще с мягких кресел стучит по клавишам, либералы гордо записали нынешний комфорт в свои великие достижения. Вроде как не зря трудились мошенники, избавляясь от угрюмого и не цветного совка.

С тех пор общество не может жить без обмана. Все хотят максимум денег за минимум работы, и чтобы клиент, не взирая на результат труда, всегда был рядом. Это только в книжках пишут, что лояльность клиента зависит от качества услуг, в суровой реальности от услуги зависит не более 50% результата. Остальное упирается в ваше умение уничтожить конкурента любым доступным способом, пусть даже он работает лучше. Кто на самом деле лучше и кого наградить в идеале, должно решать государство. Примерно так было в сталинских артелях. Но либералам комфортнее в диких джунглях, так же, как отморозку комфортнее в темном переулке, нежели на спортивном ринге.

Сами американцы сняли отличный детективный сериал «Коломбо», где в каждой серии как бы высвечивается негласный призыв – «Берегитесь капитализма, иначе вы все друг друга пережрете». Если проанализировать психотип главного героя, он скорее социал-капиталист, выступающий за умеренный рынок, но уж точно не современный либерал.

Коррупция

Что такое коррупция? В конечном итоге это не процесс дачи взятки, а грабеж бедного населения богатым классом. Несомненно, либералы против взяток, но они не против государственного грабежа. Их основная задача сделать грабеж легальным. Сейчас он пока еще противозаконен.

Идеальный образец – Соединенные Штаты, если Россия превратится в США, коррупция якобы исчезнет. Да, официально она будет минимизирована, а на деле появятся узаконенные лобби, около ста видов налогов, полностью платная медицина с невероятно запутанной системой страхования, без существенных поводов повсеместные штрафы и (внимание!) невозможность что-либо решить через мелкую взятку. Не спорю, любая форма коррупции плоха, но узаконенная – ее апофеоз.

В Соединенных Штатах всё делается путем огромных официальных выплат. Многие американцы вынуждены заполнять налоговую декларацию с помощью специально обученного бухгалтера. Из-за дикого капитализма страна утопает в десятках миллионах обездоленных.

Ведь либералы вам никогда не расскажут о продовольственных карточках в США и негласной черте оседлости не только малоимущих, но и тех, кто более-менее зарабатывает. На любое лишнее телодвижение нужны деньги. Зато – о великая радость – нет коррупции!

В свое время Сталин высказывался о планах сократить рабочий день до пяти, а то и до четырех часов. Чтобы свободное время посвящать саморазвитию. После же либеральных реформ и связанных с ними кредитных удавок, человек зачастую вынужден искать вторую или даже третью работу. Какой бы низкой не была за границей процентная ставка, кредиты там все равно до конца не выплачивают. По сути люди лишены своего жилья, ни о каком саморазвитии и речи нет. Вот вам подлинная коррупция.

Порочность

Официально либерализм — это мягкое отношение к человеку. Гнусная ложь. Сегодня он мягок лишь к человеческому пороку. Чем больше кругом ЛГБТ-активистов, тем спокойнее «интеллигентной» душе. Им мало, когда содомитов никто не трогает, план максимум – навязать нетрадиционные сексуальные отношения всему молодому поколению. В качестве прикрытия используется визг о том, что невозможно навязать сексуальную ориентацию. То есть православие навязать можно, а содомию нельзя.

Каждая попытка православного священника забежать в школу с разговорами о добре и зле воспринимается за атаку на психологическое здоровье ребенка. Но гей-парады, ради Бога, пусть их будет как можно больше. Численность геев в Европе и США не аргумент, по мнению «толерантных», они всегда были в одинаковом количестве, просто им мешали злые христиане.

Пусть содомитов станет хоть 90%, либералы продолжат настаивать, что это норма. До тех пор пока не сбудется их коллективная мечта и 90% не превратятся в сто. Что тоже назовут нормой. В этих целях в «развитых странах» придуманы туалеты для трех полов и специальные уроки секспросвета с младших классов. Своей очереди ждут педофилы и инцестофилы. В Норвегии и Голландии уже почти дождались. Потому что «толерантность» всегда была медицинским термином, обозначающим неспособность организма (отныне общества) сопротивляться заболеванию.

PS: «Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы», — Ф. М. Достоевский.