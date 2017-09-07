Новости Украины и Новороссии 07 сентября 2017

Скандал: В Верховной Раде назвали незаконным участие ВСУ в «АТО» на Донбассе

Бурю негодования со стороны депутатов Верховной Рады вызвало заявление о незаконности участия ВСУ в карательной операции на Донбассе. В Верховной Раде Украины во время слушаний по законопроекту № 6400 «о временно оккупированных территриях» произошел скандал. Вице-спикер украинского парламента, депутат от Объединения «Самопомощь» Оксаны Сыроед, которая является одним из авторов закона, заявила, что «применение Вооруженных Сил Украины на востоке страны является неконституционным». Это вызвало бурю негодования со стороны других депутатов Верховной Рады. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Юлий Мамчур заявил, что «антитеррористическая операция входит в перечень ситуаций», в которых возможно применение ВСУ. «Я прошу вас никогда не применять к ВСУ таких унизительных заявлений, что мы применяем их незаконно. Все давно уже узаконено», — добавил он. Присутствовавший на заседании однопартиец Сыроед Павел Кишкар подлил масла в огонь словами: «Это завтра покажет Russia Today и будет рассказывать, что вице-спикер заявила, что ВСУ незаконно находятся на Донбассе». После перепалки, Оксана Сыроед предложила отклонить законопроект № 6400 и покинула заседание комитета. В результате скандала комитет решил отправить альтернативный законопроект о временно оккупированных территориях ( № 6400–2) на доработку и вернуться к его рассмотрению через 2 недели. Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)

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Полиция прогнала митингующих автомобилистов из-под Рады (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция оттеснила участников акции за легализацию автомобилей на еврономерах от здания Верховной Рады и разобрала их конструкцию из шин. Митингующие за удешевление растаможки автомобилей с еврономерами перед двухчасовым перерывом в работе Рады принесли на площадь перед зданием парламента шины и канистры. Полиция усилила охрану Рады. Затем полицейские вышли за ограждение, оттеснили протестующих, разобрали конструкцию из шин и бочек и вернулись на исходную позицию под стенами парламента. Акция автомобилистов продолжается. Читайте также: ШОК: В николаевском супермаркете нашли обгадившегося «всушника» (ФОТО)

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Андрей Ваджра: Главная цель в насаждении «мовы» – полностью отсечь бывший юго-западный кусок России

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ОФИЦИАЛЬНО: Генпрокуратура ДНР обратилась к властям Нидерландов по делу о крушении Boeing MH17

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики выступила с официальным обращением к генпрокурору Нидерландов Ф. Вестербеке. Ввиду отсутствия возможности ведения переписки с Генпрокуратурой Королевства Нидерландов Генпрокуратура Республики обратилась к послам Голландии в России, Германии, Франции и Украине с просьбой передать официальное обращение к г-ну Ф. Вестербеке по поводу выявления фрагментов останков, найденных на месте крушения малазийского «Боинга» 17 июля 2014 года. В обращении указано, что Генеральная прокуратура ДНР выражает готовность официально передать голландской стороне фрагменты останков в надежде, что дальнейшее обследование обнаруженных фрагментов позволит идентифицировать оставшихся неопознанными двух жертв крушения. Читайте также: ВАЖНО: Генпрокуратура ДНР готова передать голландским коллегам новые улики по Boeing MH17 Генпрокуратура ДНР призывает голландскую сторону направить официальных представителей Совместной следственной группы и официально принять имеющиеся фрагменты.

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Медведь и УПА. Наливай по новой

Пропаганда и дикие сказки вместо информации



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Ехали с конференции о гибридной войне

Обзорный материал про украинских пропагандистов погибших в автокатастрофе.Сегодня на трассе М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" случилось жуткое ДТП. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком около 7 утра. В результате аварии в легковом автомобиле погибли пятеро мужчин: известные политологи Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров, Сергей Попов, а также журналист Владимир Карагяур.Известно, что"Страна" собрала все, что известно о погибших в аварии политологах и журналисте.Владимир КарагяурАлексей КуриннойСергей ПоповАлександр НиконоровАлександр МаслакPS. Я бы сказал, что это комбо.PS2. Ну и в нагрузку, о пока еще живых украинских пропагандистах. На сайте хакерской группы "Берегини" https://beregini.wordpress.com/ , выложили информацию о личном составе 72-го центра Информационно-психологических операций, который в том числе занимается и "информационным противодействием" в российских соц.сетях.Старший лейтенант Михаил Тесленко, сотрудник 72-го ИПСО.А это Никита Жуйко, он же Виталий Карпов, он же Сергей Жвания, он же Юрий Аксенов. Так же работник 72-го ИПСО.Подробнее о персонажах вот здесь https://goo.gl/6r9Lkr Сайты которые они вели были взломаны и там теперь висит информация про их создателей.Анонимно рубить бабло и разжигать ненависть не получилось – страна должна знать своих героев.

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Порошенко предаст анафеме всех, кто посягнет на власть

Фото: Максим Никитин/ТАСС

Доморощенный свидомый неонацизм, расцветший на Украине буйным цветом после ее насильственного евроинтегрирования посредством Майдана, продолжает прирастать новыми боевыми отрядами. Но если «азовцы», «айдаровцы», «оуновцы”*, «правосеки» * и «свободовцы» – это уже фактически «огосударственные» радикалы, получившие власть, деньги и право убивать под лозунги «Слава, Украине!». То «свежая поросль» пока находится в тени.

Как, например, новая подпольная террористическая группировка «Анафема», о которой в эфире программы «Право знать!» на канале ТВЦ рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский — мнение эксперта приводит ИА «ПолитНавигатор».

Цель, которую публично декларируют члены этой организации, — «физическое уничтожение врагов нации».

Известно имя и первой жертвы — это лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Политик, который не является сторонником нынешнего киевского режима, но считается на сегодняшний день единственным связующим звеном между украинской и российской властью.

По словам Погребинского, «ставится совершенно четкая цель уничтожить его и других людей, которые хотят завершить то, что сейчас происходит. Я знаю бывших журналистов, которые поддерживают эту идею. Их не смущает, что будут проблемы с коммуникацией между Россией и Украиной».

Он также отметил, что «радикальные националисты всегда вытесняют умеренных, потом что они более последовательные, это понимается большим числом людей. Теперь власть начинает их бояться. Многие действия Порошенко этим обусловлены».

У нас некоторые политики и аналитики любят говорить, что «фашизма и нацизма на Украине нет». Что, мол, радикалов там поддерживает от силы три-пять процентов населения.

А как быть, если власть им во всем потворствует? Или, по крайней мере, не препятствует?

Кстати, о том, что Медведчуку грозит смертельная опасность, еще год назад предупреждал депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко.

Покушение, как писала тогда «Независимая газета», планировалось 18 февраля 2016 года в киевском Доме офицеров группой, состоящей из лидеров различных организаций, том числе руководителей «боевого крыла Майдана» и добробатов. Кроме того, были названы несколько депутатов от «Народного фронта» Яценюка, якобы также принимавших участие в секретном совещании — это Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий.

Заговорщики настаивали на ликвидации Медведчука, как «представляющего угрозу для национально-демократической Украины». Вот такая убийственная тяга к «европейским ценностям»…

Насколько известно, Печерский суд Киева в ноябре того же года обязал полицию провести расследование по факту подготовки убийства известного политика. Но о результатах ничего неизвестно до сих пор.

Зато известно, что «идейный собрат» заговорщиков, нардеп Парасюк уже в начале этого года, в Краматорске, тоже публично призывал к убийству Виктора Медведчука — и опять без последствий для себя.

Так все же есть нацизм на Украине? Или это называется как-то по-другому?

— Мнение, что нацизма на Украине нет — точнее, он есть, но он слаб, поскольку электоральный ресурс всех этих ультраправых организаций и партий очень невысок — звучит достаточно часто, — комментирует ситуацию ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов. — И оно глубоко ошибочно. Или, я бы даже сказал, глубоко лживо. И тут, главным образом, важно понимать, кто кого использует — Порошенко нацистов, или нацисты Порошенко?

Дело в том, что украинская власть в силу ряда причин, по сути дела, занимается тем, что ворует многие идеи и акции тех, кого называют радикалами и националистами. Но эти термины глубоко ошибочны и не отражают суть явления. Потому я не вполне согласен здесь с украинским экспертом, который говорит о двух разных градусах в украинском национализме — более радикальные и умеренные.

Я считаю, что после событий 22−23 февраля в Киеве, а, особенно, после событий 2 мая в Одессе в 2014 году, на Украине не осталось украинского национализма. То, что там есть — это украинский нацизм.

«СП»: — В чем разница, поясните?

— Национализм — это одно из основных идеологических и политических направлений не только европейского политикума, но и общемирового. Это уважаемое явление в таких странах, как, например, Индия — вторая по численности населения страна мира. У власти там стоят индуистские националисты. Но ничего общего у них с украинскими «националистами» нет.

На Украине же власть, с одной стороны, действительно, боится своих противников — т.н. националистов. Но в то же время использует их лозунги и их идеи.

Один из самых ярких примеров — это организация частью украинских нацбатов, украинских нацистов торговой блокады Донбасса, которая была перехвачена президентом Порошенко. Он понял, что не сможет без больших для себя потерь победить это явление, поэтому возглавил его. Сделав, тем самым, блокаду Донбасса частью государственной политики Украины. Более осязаемый пример — это идеология, конечно.

Когда говорят, что на Украине нет нацизма, забывают, кто сегодня является национальными героями этой страны.

«СП»: — Бандера, Шухевич и им подобные изуверы…

— Да. Но они так же являются и нацистскими героями. Шухевич, как известно, служил в гитлеровской армии и даже имел воинское звание гауптштурмфюрера (капитана) СС.

А ведь еще во время первой «оранжевой революции» на Украине Бандера и Шухевич были героями для весьма узкого слоя протестующих. Теперь они национальные герои, примеры для подражания. Это лишнее подтверждение тому, что власть не просто мирится с идеологией украинских нацистов, она вовсю использует ее.

Поэтому нацизм на Украине, безусловно, есть. И не нужно смотреть на эту проблему узко — с точки зрения рейтинга и электорального потенциала чисто нацистских партий, вроде «Национального корпуса», «Свободы» и т. д. Нацистские идеи, они не монополизированы только этими партиями и организациями, а развиты во всем украинском политикуме.

И нет никакого соперничества между умеренными и радикальными националистами. Радикалы давно победили. Украинского национализма, повторюсь, не осталось. Остался только украинский нацизм.

«СП»: — Вопрос, как долго власть на Украине будет эту идеологию эксплуатировать? И не готовит ли она себе, тем самым, бесславный конец?

— Я думаю, что сейчас на Украине сложилось такое неустойчивое равновесие. Пока, конечно, ресурсов больше у действующей власти, которая пытается играть на опережение. И надо признать, Порошенко часто играет весьма успешно. Он и идеи заимствует у откровенных нацистов. И некоторые акции…

Но, по большому счету, Порошенко держится на том, что в стране идет борьба всех против всех. И он временно устраивает другие группировки, в том числе провластные, как наименьшее зло.

У него нет потенциала к росту, тогда как у откровенных нацистов такой потенциал есть.

И в этом смысле, мне кажется, особенно перспективной и опасной является партия «Национальный корпус», созданная на основе полка «Азов». Это люди, которые ведут комплексную и очень целенаправленную работу, в том числе и социальную, о чем у нас в России практически не говорят. У них есть свои силовые ресурсы, есть свое политическое крыло.

«СП»: — Про неонацистские детские лагеря «Азовец», где учат стрелять и ненавидеть русских, наверное, у нас уже все знают…

— Но это только часть их деятельности. Они занимаются воспитанием молодежи, так сказать, «в духе верности украинской нации». Пропагандируют украинскую культуру и мову.

Поэтому, я думаю, что уже в недалеком будущем эта партия может составить серьезную конкуренцию нынешней киевской верхушке. Причем, лидер «Корпуса» Билецкий может просто взять пример со своего кумира Адольфа Гитлера — в плане прихода его к власти.

Я, как историк, довольно плотно изучал историю становления НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия — ред.) и вижу здесь массу параллелей между этой партией Гитлера и их украинскими последователями.

Светлана Гомзикова

*Украинские организации «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство», решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 признаны экстремистскими и их деятельность на территории России запрещена.

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Почему Украина менее привлекательна для инвесторов, чем Габон и Гвинея-Бисау

Украинские СМИ 6 сентября растиражировали сенсационную новость о том, что Украина заняла первую строчку в рейтинге стран, наиболее привлекательных для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки). Глава Украинского Минфина Александр Данилюк на своей странице в Facebook заявил, что это результат структурных реформ, которые проводит украинское правительство. «В этом глобальном мире мы постоянно конкурируем за капитал, технологии и знания. Поэтому приход иностранных инвесторов является важным для развития нашей экономики. Работаем дальше, чтобы улучшать условия для бизнеса, упрощать процедуры и обеспечивать стабильность и предсказуемость для украинских и иностранных инвесторов», — написал он, комментируя результаты опроса. В частности, согласно проведенному изданием Institutional Investor исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как приоритетную страну для поездки с целью изучения потенциальных инвестиционных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% — Нигерию, 24% — Кению. Сенсационной эту новость можно назвать хотя бы по той причине, что всего двумя днями ранее украинский Госстат сообщил о почти двукратном сокращении объема иностранных капитальных инвестиций в Украину за первое полугодие 2017-го по сравнению с январем—июнем прошлого года. Ukraina.ru разбиралась в этих «разнонаправленных тенденциях» с помощью экономического эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко. Он сразу заявил нашему изданию, что в действительности значимость рейтинга Institutional Investor стремится к нулю. — Сделали опрос среди тех, кто пишет в это издание. Задали вопрос: если бы вы собирались инвестировать деньги, в какие из развивающихся стран вы бы поехали с целью изучения ситуации. Некоторые из участников опроса назвали Украину. Серьезно относиться к результатам этого опроса не стоит, поскольку опрашивались люди, которые никогда ничего никуда не инвестировали. И они могли назвать Украину потому, что другие страны плохо знают. А выдано это было как большое событие — в общем, все как всегда. — Что собой представляет структура иностранных инвестиций в Украину на текущий момент? — Вот официальные данные за 7 месяцев: прямых зарубежных инвестиций поступило в Украину всего $1,4 млрд. Это всех-всех-всех. Для Украины это ужасно мало. Ну, а портфельных инвестиций — $200 млн. Их даже считать бессмысленно. И эта ситуация отражает тот факт, что на сегодняшний момент Украине нечего предложить инвесторам. А они хотят понимать, почему сюда инвестировать более выгодно, чем в какую-либо другую. Если вы предлагаете какой-то интересный объект, то инвесторы приходят. У нас есть даже инвесторы, которые активно инвестируют в Габон, Гвинею-Бисау, Сьерра-Леоне — потому что там есть различные интересные объекты. В одних случаях это бриллианты, в других случаях — нефть. А Украине нечего предложить, потому что все эти разговоры о мифических заводах, которые у нас есть, несерьезны. Если было бы что-то интересное, думаю, инвесторы были бы. Но так как Украине предложить физически просто нечего, то их и нет. — Совсем недавно среди стран, инвестировавших деньги в Украину, лидировала Россия, но в этом году в лидеры выбились Кипр и Голландия, 25,6% и 16,3% соответственно, вытеснив Россию на третье место (11,6%). Почему так происходит? — Если брать 2015–2016 годы, то да, действительно, большая часть инвестиций пришла с России. Если посмотрим 2016 год, то фактически в украинские банки с российским капиталом было в общей сложности инвестировано $2,5 млрд. Это почти 72% всех зарубежных инвестиций, которые за 2016 год поступили в Украину. Иностранных инвестиций в 2016-м было не так много, всего около $3 млрд, потому и такая большая доля российских. В этом году уже такого притока российского капитала нет. Все смотрят, все рассказывают, но никто ничего не делает. Немного Голландия инвестировала, а в остальном это офшоры. — Многие критикуют соглашения экс-главы Минфина Натальи Яресько, которая договорилась с держателями украинских долгов о списании $3,6 млрд в обмен на существенные выплаты после 2021 года в случае ежегодного роста ВВП страны свыше 3%. Но разве благодаря этим соглашениям не получается, что иностранным инвесторам, держателям этих ценных бумаг, выпущенных Украиной в рамках реструктуризации долга, выгодно инвестировать в украинскую экономику, «разогнать» ее за счет низкой стартовой базы до нужных параметров и потом, что называется, «снимать сливки», забирая 40% прироста ВВП свыше 4%? — Украине это не грозит. Там помимо роста ВВП на 3 и более процентов есть оговорка, что ВВП Украины превысит $100 млрд. Нам это не грозит еще очень долго. На сегодняшний момент эти ценные бумаги есть, они существуют, но вкладывать что-то в экономику их держатели не будут, поскольку это совершенно разный бизнес. Кто покупает бонды, не инвестирует в реальный бизнес. Так что здесь такого понятия как «им выгодно» быть не может. — Получается, Украина осталась вообще практически без инвестиций? — Смотрите, есть Госстат, он считает капитальные инвестиции, есть платежный баланс, в котором отражены зарубежные инвестиции. Если брать на сегодняшний момент инвестиции внутри Украины, не зарубежные, то, в принципе, капитальные инвестиции действительно растут. Это в первую очередь инвестиции в ремонт, строительство. В последнее время действительно активно инвестируют в аграрный бизнес, элеваторы строят, это факт. Инвестиции идут и в украинские порты, но это все не иностранные инвестиции. Читайте также: На Украине в ДТП погибли пять политологов (ОБНОВЛЕНО, ФОТО 18+) Василий Темный, обозреватель Ukraina.ru

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В эту ночь решили галицаи…

Обычно люди склонны приписывать другим свои мысли и желания. Вот, например, украинские «демократы»-евроинтеграторы взахлёб рассказывали как НКВД 10 миллионов украинцев выморило голодом, ещё десять расстреляло, следующие десять раскулачило и выслало в Сибирь, где они бесследно сгинули. Ну и последние десть миллионов заградотряды того же НКВД убили на фронте в спину из пулемётов, исключительно из садистских наклонностей. Не будем акцентировать внимание на том, что при таких потерях каждый украинец был бы убит дважды и некому было бы «воевать с совитами» до начала 50-х годов, а также «бороться за независимость» в составе ЦК КПСС вплоть до декабря 1991 года. С позиции данного текста интересно другое. Едва получив в подарок независимость, украинские «патриоты» начали так эффективно уничтожать население Украины, что обзавидовались бы и НКВД, и гестапо, и дефензива. За двадцать пять лет независимости потеряно около 22 миллионов человек. Из них половина за последние три года, когда власть безраздельно принадлежала «патриотам». Надо сказать, что изредка (в британской Ирландии или в бельгийском Конго) наблюдались и более высокие темпы обезлюживания. Но в этих случаях речь шла о политике метрополии в колониях, в то время, как украинские «патриоты» занимаются ликвидацией собственного народа. Необходимо отдать им должное, в геноциде граждан Украины они достигли выдающихся успехов — им по праву принадлежит первое место в мире по темпам депопуляции. Итак, когда киевские «эксперты», «политики», «журналисты» и «активисты» рассуждали о «зверствах НКВД» они описывали программу своего собственного правления. Заодно оправдывая свои будущие реальные зверства мифическими зверствами «советского режима», в результате которых, до наших дней бандеровцев на Украине дожило не меньше, чем воинов Красной армии. Хоть последних было на два порядка больше. Сейчас официальная Украина рассказывает как Россия желает её завоевать, разделить, ограбить, «патриотов» перебить, а простых граждан отправить в Сибирь на уборку снега. Это опять прорываются наружу скрытые желания украинских правителей и идеологов. Украв больше, чем Украина имела (ещё несколько десятков миллиардов долларов долгов), они теперь с вожделением глядят на российские богатства и прикидывают, на сколько лет безудержного грабежа им бы ещё хватило. Конечно, понимание последствий открытого конфликта с Россией их сдерживало. Слишком памятны были Зеленополье, Иловайск, Саур-могила, Амвросиевка и прочие места, где неизвестная артиллерия (ответственность за работу которой приняли на себя ополченцы) размолотила в мелкий винегрет несколько бригад бравого украинского воинства. До этого момента украинские снаряды на российскую территорию «случайно» залетали, обстрелы российских пропускных пунктов происходили, даже бронетехника украинская бывало заезжала в Россию. А тут как рукой сняло. Три года память о суперметкой стрельбе «таксистов» и «парикмахеров» творила чудеса. Как только какой-то очередной «патриот» в пароксизме гордости за «европейскую державу» заявлял о желании начать войну (даже не с Россией, с Донбассом) ему тут же веско напоминали, что за Донбассом стоит Россия и очередная военная авантюра имеет все шансы закончиться куда хуже (для Украины), чем первые две. И, тем не менее, в последние месяцы в Киеве раскручивается милитаристский психоз. Раскручивается сознательно — властями, политической элитой, «патриотическими» (а других не осталось) СМИ. Несмотря на то, что между различными группировками украинкой элиты идёт ожесточённая борьба за власть, в одном они едины — в нагнетании русофобских настроений и подготовке общественного мнения к войне с Россией, которая «вот-вот нападёт». Киев не побоялся даже с Белоруссией отношения испортить, устроив психоз по поводу очередных совместных учений вооружённых сил Минска и Москвы. При этом никакого смысла в нанесении оскорбления Минску, который оставался не только политическим, но и торгово-экономическим окном Украины в СНГ не было. На Украине прекрасно знают, что никто не собирался нападать на них под прикрытием учений. Милитаристская лихорадка, обильно сдобренная русофобией, стремительно нарастает. При этом русофобия направлена не только вовне (на Россию), но и внутрь страны, на оставшиеся ещё не зачищенными островки русской культуры и на любую (даже самую лояльную) оппозицию режиму, которую моментально связывают с Россией. Ещё раз подчеркну, в этой абсолютно алогичной истерии украинская политическая элита едина практически монолитно, в то время, как в целом отношения между разными группировками столь конфликтны, что распад страны и гражданскую войну (о неизбежности которых мы говорили три года назад) теперь прогнозирует (с 97% вероятностью) даже Тарута — олигарх и бывший губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области. С моей точки зрения такое поведение украинской элиты и её майданного обслуживающего персонала связано с осознанием непреложного факта — внутренний ресурс для продления агонии украинской государственности исчерпан, а доступ к внешнему практически полностью отрезан. Удерживать ситуацию под контролем становится невозможно, но окончательная потеря управляемости является угрозой для всей элиты. Кто-то пострадает раньше, кто-то позже, но пострадают все, причём речь будет идти о физическом выживании и далеко не всем удастся выжить. Локализация протестных настроений пушечного мяса майдана, которое вооружено и опасно для власти, в направлении борьбы с «пророссийской пятой колонной» — выход, не только временно выводящий элиту из-под удара, но и позволяющий консолидировать разрозненные силы майдана на почве русофобии и уничтожения остатков русского мира на Украине. С точки зрения элиты, лучше, чтобы на Украине убивали русских (или заподозренных в русскости), чем богатых. Провокация конфликта с Россией, выглядит совершенно абсурдным шагом. Но и это лыко может оказаться в строку. Во-первых, Киев не уверен, что Россия не вмешается, если в стране начнутся массовые репрессии по этническому признаку. Во-вторых, на Украине рассчитывают, что Запад не даст её полностью разгромить, а потеря ещё какого-то количества земель на Востоке не пугает. В-третьих, любой режим, утративший возможность удерживать власть при помощи механизмов регулярного государства, любой режим, который ощущает опасность внутреннего взрыва, дополненную опасностью внутриэлитного переворота, тяготеет к военной авантюре. Внешняя война на фоне нерешаемых внутренних проблем представляется не такой уж страшной. В-четвёртых, режиму не надо побеждать в войне. Ему необходимо только зафиксировать состояние войны, под этим предлогом запустить «стихийную резню» русских (что дополнительно свяжет боевиков кровью), а потом можно потребовать введения на территорию Украины международного миротворческого контингента (формально, чтобы остановить резню, на деле, чтобы защититься от России). В целом, горячий конфликт, базирующийся на русофобии (хоть внутренний, хоть внешний) — последний аргумент киевского режима, позволяющий ему надеяться на сохранение власти. Есть шанс вновь привлечь внимание Запада. Есть надежда, что Запад займёт антироссийскую позицию. Да, все эти надежды эфемерны, но других вариантов всё равно нет, а украинская элита и раньше верила в самые завиральные концепции, вроде процветания на базе «евроинтеграции» или вступления Украины в НАТО. Кстати, всё это в русле той же русофобской концепции, которая сейчас приводит к раскручиванию на Украине милитаристской и ксенофобской истерии. Главное же, пути назад всё равно нет. Он отрезан снайперами майдана, одесской Хатынью, войной в Донбассе. С тех пор, как прозвучали первые выстрелы верхушка режима оказалась повязана кровью. Отступать ей некуда. Они загнаны в угол и будут кусаться. Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО) Ростислав Ищенко

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О защите культурных ценностей Евромайдана

Главный хайп Украины ближайших нескольких дней — это «вандал, хозяин магазина закрасил „иконы майдана“ и тем самым наплевал на святое и уничтожил культурное, прости хоспеди, наследие», пишет «Журналистская правда». Сначала ему разгромили магазин и исписали новыми граффити, наглядно демонстрирующими высокий интеллект и европейскую культуру майданных гиднюков. Потом генплокулол пообещал ему кучу разных проверок от различных ведомств. А потом против него и вовсе возбудили уголовное дело «по факту разрушения культурного наследия». Итак, давайте по порядку. 1. Просто кому-то из постмайданных гиднюков очень приглянулся магазин в центре Киева. А тут такой шикарный повод для рейдерства. Когда магазин отожмут, а его отожмут, то кто будет новым владельцем — тот и заказчик всей этой клоунады. Кстати, по Киеву уже ходит слух, что на этом месте будет магазин конхветок, угадайте с одного раза, какой марки? 2. Во всём нормальном мире, в том числе в горячо любимых майдаунами США, вонючие граффити запрещены законом, а тех, кто их делает, ловят и штрафуют (а могут и исправительные работы впаять). Ещё до этого дебильного майдана я возмущался тем, что в прекрасном историческом центре Львова все действительно исторические здания (в том числе католические соборы) изрисованы этими уродливыми граффити. 3. Разговоры о наказании по закону от уродцев, которые захватили власть силой и уничтожили на Украине закон и Конституцию — всегда забавно слышать. 4. Уникальный памятник Ленину, который майданные бабуины снесли в центре Киева, действительно был исторической ценностью, был включён в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и охранялся законом. Но ни один дегенерат, который участвовал в его вандальском разрушении, не был наказан — вот чего стоит «закон» на Украине. 5. Имбецилы, которые разгромили магазин человеку, нарушили закон. Хулиганство, уничтожение частной собственности, вандализм — это всё должно вменяться им. Но майданным активистам на Украине законы нарушать можно. 6. На днях Порошенко подписал амнистию «вытиранам АТО», которые были за эти три года осуждены за изнасилования, грабежи, торговлю оружием, рэкет и прочие преступления. А человека посадят за то, что он закрасил уродливые граффити. Это всё, что нужно знать про «законы» на Украине. 7. А загаженные мочой майданных гиднюков стены зданий тоже являются «культурным наследием»? А «инсталляции» из кала, которые они обильно наставили по всем окрестным подворотням во время своей «рагулюции гадости»? Надо посадить всех дворников, которые уничтожили все эти «памятники истории»! Про законы они вспомнили… Новость от 20 декабря 2013 года: «Головне управляння Служби безпеки України відкрило кримінальне провадження проти Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока, Віталія Кличка та Миколи Катеринчука за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Перевод: «Главное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело против Арсения Яценюка, Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Мыколы Катеринчука по статье 109 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти». Вы это дело до конца доведите, «законники» клоунские. Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО) Александр Роджерс

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В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)

В Сети появилось видеообращение к россиянам, в честь памяти уничтоженного в Киеве генерал-майора Максима Шаповала. Утверждается, что канал принадлежит Главному управлению разведки Минобороны Украины. Запись также появилась на странице ГУР в Facebook. В видеоролике призывают «посмотреть в глаза» украинского боевика и обвиняют Россию в вероломном нападении. «Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я — опытный воин. Меня научили безжалостно убивать вас, и я буду убивать вас, пока вы не оставите в покое мою страну. Я не чувствую боли, я не боюсь смерти. Я готов погибнуть за свой дом… Во мне течет кровь воина. Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти», — звучит «грозный» голос на видео. Однако ролик произвел противоположный задуманному эффект. Пользователи Сети высмеяли «сурового убийцу». «Опять рыло свое прячет, убивашка. После АТО плитку класть поедет в страну агрессора. Вот и боится засветить свою харю», «В итоге подорвется на своей же растяжке по пьяни. Соберут кишки этого убивашки в пакет и поставят херою памятник в его селе», «Воин, еще бы в подвале без света записался. Когда снимешь маску, станешь солдатом, не пришибут сразу — будешь долго учиться быть воином. А пока — шакал», «Под Киевом видео записывал? Герой „диванных“ войск», «Это осеннее обострение?», — написали комментаторы. Читайте также: Москва загнала Киев в угол предложением ввести миротворцев в Донбасс, — политолог

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Откуда «растут уши» украинской нищеты. Экспертная оценка

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