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“Группа ГАЗ” представила целое семейство суровых внедорожников

13:18. 7 сентября 2017 Просмотров - 526 Нет комментариев Опубликовал:



На проходящей в Москве выставке “Комтранс” дебютировали экстремальные внедорожники “Вепрь Next” и “Соболь”, которые приспособлены для эксплуатации в самых суровых условиях, от пустынь до Крайнего Севера.

Первая из новинок – вездеход-амфибия “Соболь”. Машина способна перемещаться по бездорожью, снежной равнине, болотистой местности, а также преодолевать водоемы. Автомобиль оснащен подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов.

Использование портальных мостов позволило увеличить клиренс автомобиля до 53 см, раздаточная коробка управляется электронно. За плавучесть отвечают понтоны в передней и задней частях кузова. Также у вездехода есть электронная система регулировки давления в колесах, гребной винт с электроуправлением, предпусковой подогреватель и дополнительный отопитель салона, электрическая лебедка, система откачки воды, шины низкого давления с минимальной нагрузкой на грунт. Количество пассажирских мест – 10 (2 в кабине, 8 в салоне), при необходимости задняя часть салона может быть преобразована в грузовой отсек.

“Соболь” оснащается дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 120 л.с. с крутящим моментом 250 Нм. Полная масса автомобиля составляет 3 500 кг.

Модель “Вепрь Next” уже была анонсирована производителем ранее, однако если первоначально публике был представлен только пикап, то на стенде “Группы ГАЗ” появилась и модификация экспедиционного автомобиля. Обе версии построены на платформе внедорожного грузовика ГАЗ-33088 “Садко”. Они приводятся в движение дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. с максимальным крутящим моментом 490 Нм.

У обеих моделей жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка. Грузоподъемность пикапа составляет 2,5т, экспедиционного автобуса – 2т.



У экспедиционника – цельнометаллический кузов фургона “ГАЗель Next”. Два ряда сидений рассчитаны на 6 пассажиров и водителя. Объем свободной части кузова – 6 куб м. Свободная компоновка салона позволяет устанавливать дополнительные пассажирские сиденья и убирать второй ряд кресел, чтобы увеличить объем перевозимого груза.

Пикап «Вепрь NEXT» также имеет 7 пассажирских мест. На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. У водителя – подрессоренное сиденье с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.

Все семейство вездеходов предназначено для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, в самых суровых природных условиях.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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