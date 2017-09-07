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*Делая добро, не ожидайте добра*

09:35. 7 сентября 2017 Просмотров - 507 4 коммент. Опубликовал:



Благословен тот, кто ничего не ждет, потому что он никогда не будет разочарован.

Вся наша жизнь насквозь пропитана общением, и это прекрасно. Дружеская поддержка, уважение, любовь, исходящие от других людей, не только поддерживают в трудных жизненных обстоятельствах, но и являются непременным атрибутом успешности и счастья.

Однако для того чтобы поддерживать хорошие отношения с окружающими, необходимо соблюдать определенные правила общения. Рассмотрим 8 золотых правил общения.

1. Не копите обиды, – это дорогого стоит.

Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а, в первую очередь вам. Не обязательно при этом продолжать общаться с обидчиком.

2. Не обижайтесь на детей, что они вас не понимают.

Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между вами большая временная дистанция. Так было и так будет. Проблема отцов и детей – вечная проблема.

3. Делая добро, не ожидайте добра.

Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать. Научитесь получать удовольствие от того, что вы дающий и делайте добро тогда, когда есть зов души, а не тогда, когда вас вынуждают.

«Благословен тот, кто ничего не ждет, потому что он никогда не будет разочарован» (А.Поп).

4. Не критикуйте!

«Критика бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться и, как правило, человек стремится оправдать себя. Критика опасна потому, что она задевает чувство собственной значительности и вызывает обиду» (Д.Карнеги).

5. Не спорьте.

Все равно никому ничего не докажете. Каждый остается при своем. Все равно другой не сможет понять вас, т.к. у него другой жизненный опыт.

«В мире существует только один способ одержать верх в споре – это уклониться от него» (Д.Карнеги).

6. Не навязывайте свое прошлое окружающим, если вас об этом не просят.

Любое навязанное действие, даже любовь – это агрессия.

7. Оценивая поведение другого человека, постарайтесь принять во внимание ситуацию и обстоятельства.

Наш положительный образ «Я» во многом связан с тем, что мы можем простить себе неподобающее поведение, сославшись на неблагоприятную ситуацию и обстоятельства, но не прощаем другого, строя его целостный портрет, исходя из конкретной ситуации и обстоятельств.

8. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с вами.

Есть разные «виды» людей, отличающиеся разными уровнями сознания и самосознания. Эти видовые различия между людьми такие же, как и между разными видами животных (муравей, слон, обезьяна и др.). Но даже среди людей одного и того же вида есть индивидуальные различия. Поэтому не стоит удивляться разности мыслей, поступков, мотивов и ценностей. Постарайтесь принимать людей такими, какие они есть.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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4 коммент.»

  • 5743 4419
    Павел 7 сентября 2017 в 10:07 Ссылка Пометить
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    С вирусочками, с вирусочками статейка!

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    • 609 327
      Олег Павел 7 сентября 2017 в 13:51 Ссылка Пометить
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      `Поясни, пожалуйста

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      • 5752 4418
        Павел Олег 7 сентября 2017 в 17:54 Ссылка Пометить
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        loading...

        “1. Не копите обиды, – это дорогого стоит.
        Необходимо научиться прощать. Это нужно не другому, а, в первую очередь вам.”

        Т.е. прощать врагов???

        “4. Не критикуйте!
        «Критика бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться и, как правило, человек стремится оправдать себя. Критика опасна потому, что она задевает чувство собственной значительности и вызывает обиду» (Д.Карнеги).
        5. Не спорьте.
        Все равно никому ничего не докажете. Каждый остается при своем. Все равно другой не сможет понять вас, т.к. у него другой жизненный опыт.
        «В мире существует только один способ одержать верх в споре – это уклониться от него» (Д.Карнеги).”

        Т.е. не упреждайте потенциального врага и не отвечайте на ментальную агрессию. Так недолго до катиться до представления “о подставе другой щеки”.

        “6. Не навязывайте свое прошлое окружающим, если вас об этом не просят.
        Любое навязанное действие, даже любовь – это агрессия.”

        Не рассказывайте правду о ВОВ и других знаковых событиях детям и забугорщикам – они вас не просят, да и им может это не понравиться:)

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        • 681 457
          Oleg Павел 7 сентября 2017 в 19:43 Ссылка Пометить
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          Согласен, кроме “недолго до катиться”. Правильнее, наверное, будет слитно: “…докатиться”. И “да и им может это не понравиться:)”. Наверное, правильнее без “ь”: “… не понравится”.

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  • 1532 1342
    Ал 7 сентября 2017 в 11:43 Ссылка Пометить
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    http://pandoraopen.ru/2016-07-05/zlo-dobro/

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