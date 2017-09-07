Дедолларизация ускоряется: Китай готов ввести эталонную цену на нефть в юанях

Согласно сообщению Nikkei Asian Review, крупнейший в мире импортер нефти, Китай, готовится ввести фьючерсный контракт на поставку нефти, номинированный в китайских юанях, конвертируемых в золото. Потенциально это может привести к возникновению азиатской эталонной цены на нефть, которая позволит экспортерам обходить эталоны, выраженные в долларах, ведя торговлю в юанях.

«Правила глобальной нефтяной игры могут кардинально измениться», – сказал основатель американской компании FFTT, специализирующейся на макроэкономических исследованиях, Люк Громен в интервью корреспонденту Nikkei Asia Review.

Фьючерсный контракт, номинированный в юанях существует уже несколько лет и после нескольких отсрочек, похоже, он все же будет введен в этом году. Некоторые потенциальные трейдеры обеспокоены тем, что этот контракт будет оцениваться в юанях.

Однако, по мнению аналитиков, с которыми беседовал корреспондент Nikkei Asian Review, обеспечение фьючерсов в юанях золотом была бы весьма привлекательной для экспортеров нефти, которые предпочли бы избежать расчетов в американских долларах.

«Это механизм, который, вероятно, призван привлечь внимание тех производителей нефти, которые предпочли бы избежать использования американского доллара, но в то же время еще не готовы согласиться с тем, что получать оплату за нефть в юанях – тоже совсем неплохая идея», – сказал глава исследовательского подразделения компании GoldMoney Аласдер Маклеод.

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Источник http://www. zerohedge.com/news/2017-09-02/ de-dollarization-accelerates- china-readies-yuan-priced- crude-oil-benchmark-backed-go

Перевод — Игорь Абрамов