Закабаление Руси (части 1 и 2)

Не могу качественно прокомментировать почему использовано слово " Православная ", ведь уже 5 лет, как шёл Академический перевод Ведических Книг, и истинный смысл этого слова известен. По всей вероятности, Сталиным был начат процесс смены религии, возврат к Русскому Духу (к сожалению – кратковременный, даже короче, чем у Николая Второго).

В нарушение церковных правил, придан ЭТНИЧЕСКИЙ смысл, и во главе церковных дел поставлен офицер НКГБ.

- с 1943 года – при непосредственном участии Сталина и НКГБ СССР, дано новое название – РУССКАЯ Православная Церковь .

То есть, полностью по церковным правилам, обозначена только региональная принадлежность .

- до Советской Власти – Российская Кафолическая Церковь Греческого Закона (имеем такую же смену буквы "Т" на "Ф", как в паре Скития-Скифия), или Российская Правоверная Кафолическая Церковь (ortodox catolic).

(Только таким образом мы сможем ОСОЗНАТЬ наличие самого подлого врага, который изо всех сил мимикрирует под лучшего друга. Хотя с позиции врага – это всего лишь Военная Хитрость).

Теперь мы уже должны рассматривать Глобальный Исторический Процесс не только с позиций Исторического Приоритета , но и подниматься на Высший Приоритет – Мировоззренческий .

Использование "Русская" – полностью объяснимо. Прошла чистка церкви от евреев, и в церковном руководстве были оставлены только этнические "русские", агенты НКГБ (напомню: еврей – это мировоззрение)..

Первым Патриархом РПЦ стал И.Н.Старогородский, активно участвовавший в "чистке".

Но не стало Сталина, евреи вернулись к руководству, а название осталось. И теперь это название – циничная издёвка над нашим народом…

Давайте посмотрим этапы внедрения Eastern Orthodox Catholic Church на Русь:

- примерно 1300 год – в Новгороде появляется Кафедра.

- 1325 год – Кафедра переезжает в Москву.

- 1589 год – в Москве утверждается Патриарший Престол (в 1590 утв. в Константинополе)

- 1721 год – Священный Синод.

А теперь, перед рассмотрением ПервоИсточника под названием Библия (Танах), мы ещё раз заглянем в Авраамическую "русскую" Летопись.

Помните?, в письме иезуита

https://yadi.sk/d/UdczPNWxSjVX…

мы видели: "…в Москве ворвался к нам переводчик немецкаго языка, родом венгерец, бывший некогда католиком, а теперь русский…"

"…natione Ungarus…" – этническая, родовая, племенная принадлежность,

"…quondam catolicus…" – Мировозрение,

"…nunc Ruthenus…" – теперь Ruthen/Русин – Мировозрение.

А в Летописи читаем:

Опять идёт разговор не об этническом, а о Мировоззренческом Уровне:

- хрестьянинъ – Мировоззрение.

- Русин – Мировоззрение.

"Рус – ин" = использующий мощь Рус (пока не раскрываю значение "Рус"), или коротко просто Рус.

Внимание!:

- Русин – НЕ католик, НЕ христианин.

- католик, хрестианин – НЕ Рус.

НЕРУСЬ!

(Последнему определению есть объяснение в Библии (Танах)).

Любое Откровение или Священная Книга даются каждому народу на ясном и понятном языке. Каждому народу – на СВОЁМ языке. Если, конечно, это "Откровение" дано СВЫШЕ.

Что у нас происходило с внедрением Христианства, на основе "священной книги" Библии/Танах?

- 1499 год – первая полная рукописная Библия на славянском языке, Геннадиевская Библия, Новгород.

Рукописная, в сверх-ограниченном количестве, не предназначена для хождения в народе.

Перевод на русский язык сделан с латинской "Вульгата". Непосредственное участие в переводе принимал представитель Ордена Доминиканцев. Это именно тот Орден, которому принадлежали права на Инквизицию.

Второе название Ордена – Орден Проповедников (помните?, мы остановили перевод книги "Oratio de origine sucessionibusque Slavorum (1532)" с латинского, по причине отсутствия в ней каких-то интересных нам Ключевых Моментов. Если не считать нескольких фраз, которые сейчас уже для нас не Ключевые. Возможно, это отсутствие объясняется тем, что автор из Ордена Проповедников, что указано на первых же страницах).

- 1581 год – первая печатная Библия, Острожская Библия, Речь Посполита.

Напечатана с экземпляра Геннадиевской Библии, издано до 1000-1500 штук.

Не предназначена для хождения в народе.

- 1663 год – Московская Библия.

Напечатана с экземпляра Острожской Библии.

Не предназначена для хождения в народе.

- 1751 год – Елисаветинская Библия, на "старославянском".

Основа перевода – греческий текст "Септуагинта", со сверкой по латинскому и иудейскому канонам.

Именно по Елисаветинской Библии идут церковные служения, до сих пор.

В принципе – не предназначена для хождения в народе. В первой половине 19 века даже в Богословских Академиях были единичные экземпляры. (Цена Елисаветинской Библии была 5 рублей – на эти деньги можно было купить до пяти коров или лошадей – недоступна для народа.)

- 1876 год – Синодальное Издание Библии на "природно" русском языке.

Итак, до 1876 года мы имеем явно выраженное разделение на Пастухов и Стада Овец. (В 1614 году Япония запретила Христианство, как тоталитарную секту, агента колониальных империй. Сняла этот запрет только в конце 19 века, под давлением этих империй).

Пастухи (Пастыри) изучают Библию в Богословских Семинариях и Академиях на латинском или греческом. А славянские переводы Библии используются только для ритуальных богослужений и подготовки нарезок из цитат для овец, для народа. Народ знаком с Библией только на основе жёстко цензурированных наборов цитат и на основе поповских толкований ( " Стремление к Истине – от лукавого. Если есть вопросы – обратись к батюшке, он всё объяснит").

Причина проста – Западная Католическая Церковь запрещает использование других изданий Библии, помимо латинской "Вульгата" (Восточная Католическая Церковь разрешает использовать греческий вариант Библии), и запрещает читать Библию мирянам.

В 1876 году выходит полное Синодальное Издание Библии, которое становится доступным вне Церковных Структур и…

… и уже через 18 лет, в 1894 году Николай Второй начинает активную ДЕСИОНИЗАЦИЮ Российской Империи.

Интересным был титульный лист Библии, изданной в 1903 году – очень чётко обозначающий, ЧЬЁ это "священное писание":

Полностью логичным было обозначение Курса на возврат к Наследию Предков:

Но и Zion не дремал, началась стандартная кампания с использованием "Геноцида 6 000 000 евреев" (наиболее качественно сыгранная во Вторую Мировую Войну, частично с Ираком, а в следующий раз будет сыграна, быстрее всего, с Израилем):

- Начиная с New York Times, 11 Июня 1900 года, пошёл в накачку ИнфоПоток про "Геноцид 6 млн. евреев";

- в 1902 году – Enciclopaedia Britannica связала его с Россией;

- c 1903 года – к накачке подключилась The Jewish Criterion;

- с 1908 года – Deseret Evening News (17 марта);

- в 1911 году – The Zionist Congress объявляет о полном уничтожении 6 млн.евреев,

- в 1912 году – American Jewish Year Book 5672 обозначает стартовую точку начала "Геноцида" – 1890 год. Именно в этот год Российская Империя сделала самые первые шажки по Десионизации:

Как развивались дальнейшие события, начиная с убийства "Оракула" Григория Распутина – мы знаем из истории…

Давайте теперь посмотрим, что же написано в Библии/Танах?

Читать будем с позиции Управляющего Модуля СуперСистемы, под условным названием "Русская Империя".

Нас интересует не беллетристика, а только информация Высшей Управленческой Значимости.

Берём Танах в переводе равви Давида Йосифона. Чуть позже вы поймёте, почему именно так.

(Таблица, где выложены параллельно те же строки из Елисаветинской Библии и из Библии в Синодальном переводе, находится здесь: http://chelovechnost.forum.co….)

* * *

1. Кем и для кого дан Танах/Библия?

- Богом Исраэйлевым для Сынов Исраэйлевых (для еврейского "народа").

Исход

34:1,11,23,24,27,32

И сказал Господь Моше:…

…Соблюдай же то, что повелеваю тебе ныне…

…Три раза в году должен являться всякий мужчина твой пред лицо Владыки, Господа Бога Исраэйлева

Ибо Я прогоню народы от лица твоего и расширю пределы твои…

…И сказал Господь Моше: напиши себе слова эти, ибо по словам этим заключил Я союз с тобою и с Исраэйлем

…А затем подошли все сыны Исраэйлевы, и заповедал он им все, о чем говорил Господь с ним на горе Синае…

2. Что они получат, если будут исполнять Заветы Танаха/Библии?

- Второзаконие

12:29

Когда истребит Господь, Бог твой, народы, к которым ты идешь, чтобы изгнать их от себя, и ты изгонишь их, и поселишься в земле их.

- Числа

33:53

И овладейте землею, и поселитесь на ней, ибо вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею

3. Какие Заветы?

- Второзаконие (Второй закон, отличный от Первого)

2:33-34

И предал его нам Господь, Бог наш, и мы поразили его и сынов его, и весь народ его

И завоевали мы в то время все города его, и истребили всякий город с населением, и женщин и детей, – не оставили никого в живых

20:16

А в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души

- Числа

31:17-18

Итак, убейте всех детей мужского пола и всякую женщину, познавшую мужа на мужском ложе, убейте.

А всех детей женского пола, которые не познали ложа мужского, оставьте в живых для себя.

- 4 Царств

10:25

И было, когда закончено было совершение всесожжения, сказал Йейу скороходам и начальникам: войдите, перебейте их, пусть ни один не уйдет. И перебили их острием меча, и бросили (их) скороходы и начальники, и пошли к городу дома Баала.

-Исход

22:20

Жертвующий богам, кроме одного Господа, да будет истреблен

- Второзаконие

7:2

И предаст их тебе Господь, Бог твой, и ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не щади их.

7:16

И истребишь ты все народы, которые Господь, Бог твой, предает тебе; да не пощадит их глаз твой;

4. Какие Заветы Высшего Уровня???

(прошу освежить в памяти тему, где рассматривали "Оракула": http://chelovechnost.forum.co.ee/t35-to pic)

- Второзаконие

13:5

А пророка того или сновидца того должно предать смерти, за то что говорил он преступное против Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской

18:20

Но пророк, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, умереть должен такой пророк.

12:2-3

Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили божествам своим, на горах высоких и на холмах , и под каждым зеленеющим деревом.

И разрушьте жертвенники их, и разбейте столбы их, и ашейрим их сожгите огнем, и истребите имя их с места того.

7:5

Но так поступайте с ними: жертвенники их разрушайте и памятники их сокрушайте, и ашейрим их вырубите, и изваяния их сожгите огнем

- 4 Царств

23:14,16,20

И разбил он статуи, и срубил ашэйрим, и заполнил места их костями человеческими…

…и послал он взять кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню…

…И зарезал он всех жрецов высот, которые там (были), на жертвенниках, и сжег на них кости человеческие…

10:26-27

И вынесли они столбы из дома Баала, и сожгли их.

И разбили они памятник Баалу, и разрушили дом Баала, и сделали из него отхожее место, (как это и) поныне

- 3 Царств

13:2

И призвал он на жертвенник слово Господне, и сказал: жертвенник, жертвенник! Так сказал Господь: вот, родится сын в доме Давидовом по имени Йошийау, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе

18:40

И сказал им Эйлийау: схватите пророков Бааловых: да не спасется ни один из них. И схватили их, и свел их Эйлийау к потоку Кишон, и зарезал их там

- Исход

34:13

Но жертвенники их разрушьте и столбы их сокрушите, и ашейрим их срубите

-Левит

26:30

И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумирни ваши, и повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами

- 2 Паралипоменон

34:4-5

И разрушили перед ним жертвенники Баалов; и статуи солнца, возвышавшиеся над ними, он срубил; и Ашэйры, и истуканы, и столбы изломал, и истолок, и рассыпал на могилах тех, что приносили им жертвы

И кости жрецов сжег на их жертвенниках.

5. Печальные реалии… НЕРУСЬ.

(Новый Завет, Синодальный)

- Галатам:

3:7

Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

3:29

Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

* * *

Первые три пункта понятны, поэтому дополнительно прокомментирую четвёртый и пятый.

Что происходит по четвёртому пункту "Заветы Высшего Уровня"?

Система с условным названием "Сион" выявляет (или участвует в создании) Слабой Периферии СуперСистемы "Русская Империя".

При временном силовом превосходстве над этим кусочком (толпа фанатиков, Рыцарский Орден с Крестовым Походом, армия наёмников, продажный Князь с дружиной, армия уже управляемого государства) производится полное физическое УНИЧТОЖЕНИЕ СуперСистемного Модуля "Оракул".

Истребляются все люди, владеющие знаниями и умениями по:

- управлению и трансформации мысле- и психо-энергий,

- "оккультным" техникам,

- управлению Сознанием Масс.

Устанавливается полное превосходство Системы "Сион" на Самом Высочайшем Приоритете Управления.

А далее производятся действия по НЕдопущению Возрождения Модуля "Оракул":

- физически уничтожаются все Священные, Культовые, Духовные места и объекты, Места Силы и Храмы.

- Уничтожается (вывозится) всё Наследие Предков из подземных хранилищ.

- Производится тотальное ОСКВЕРНЕНИЕ всех этих мест с использованием обрядов Культа Смерти.

Если через некоторое время Армия СуперСистемы освободит территорию Своей Периферии (армия Хана Батыя или Рабоче-крестьянская Красная Армия, например), то на месте Священных Мест уже будет МОГИЛЬНИК.

Для Возрождения этих мест в полной функциональности потребуется много десятков лет (особенно очистка от Энергетики Смерти Храмовых Комплексов и Духовных Мест, Возрождение Мест Силы, взращивания Священной Рощи и установления "Контакта" с ней), при условии наличия людей, которые ЗНАЮТ и УМЕЮТ, что и как надо делать.

(Если. к примеру, посмотреть на такие известные Княжества, как Владимирское или Шуйское – у них в округе было по одному месту, которые могли быть использованы, как Духовные. Эти места превращены в Опорные Пункты Культа Смерти – нет больше великих Княжеств.)

А таких людей уже нет.

Зато есть полный контроль со стороны Системы "Сион" за НЕдопущением их появления (это может быть инквизиция, или Комиссия по Лженауке, или внедрённые Массовые Стереотипы…).

То есть, эта освобождённая Периферия становится только условно "Своей". Эта Периферия уже находится ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ на Самом Высшем Приоритете.

Авраамические "Священно"-служители используют Второй Закон, призывающий уничтожать СвященноСлужителей СуперСистемы, а Армия-Освободитель использует Первый, Единый Закон, в котором ЗАПРЕЩЕНО убивать СвященноСлужителей – это одно из самых тяжких преступлений.

(На территории Русской Империи только банда Ленина-Троцкого физически уничтожала Авраамических служащих. Но они. как масоны, знали, что надо делать, чтобы установить СВОЙ Тотальный Контроль.)

Поэтому, Авраамическим "Священно"-служителям надо только МИМИКРИРОВАТЬ, использовать сладкие слова, вроде, "Любовь к ближнему своему", "Любовь и ВсеПрощение" но на самом деле они – часть СТРУКТУРЫ Системы "Сион", часть Внешнего Управления.

Теперь в распоряжении Системы "Сион" РЕСУРСЫ "освобождённой" Периферии, позволяющие ещё более эффективно Управлять Массовым Сознанием.

Появляется возможность запускать эффективные Программы СамоУничтожения Народов или СамоИстребления в БратоУбийственных войнах.

И каждый цикл:

- Армия Захватчик – Армия Освободитель,

- Революция – КонтрРеволюция,

- Переворот – Восстановление,

- Князь Предатель -Князь Честный,

…

только усиливают превосходство Системы "Сион" на Высочайшем Приоритете Управления, делают его ТОТАЛЬНЫМ, во всех странах, где есть Авраамическая Религия.

Как результат:

- СуперСистема "Русская Империя" теряет Периферию-за-Периферией и в конце-концов исчезает сама…

Это мы сейчас сами наблюдаем, своими глазами.

Но давайте вернёмся к Танаху в переводе равви Давида Йосифона.

Раввин нарушил ЗАПРЕТ на перевод Танаха на другие языки.

На языки народов можно переводить только два Первичных перевода, сделанных КОЭНАМИ:

- Вульгата,

- Септуагинта.

Раввин – это ЛЕВИТ.

Левит изначально имеет меньшую степень понимания, чем Коэн и допускает в переводе те РАСКРЫТИЯ, которые НЕ ОСОЗНАЁТ.

Давайте потянем данную нам раввином-нарушителем ниточку…

Первое Раскрытие: "Солнечные кумирни", "Статуи солнца".

Упоминаний связи с Солнцем, в канонических переводах нет.

Проверяем по подстрочнику:

В Танахе – есть. Заодно замечаем, что и в английском каноническом переводе "solar" отсутствует.

Объясняется это просто.

Раввин прекрасно знает, что Иудаизм заменил Культ Солнца, бывший ещё при Соломоне. Тут скрывать нечего. Но он не учитывает, что есть Доктрина Паганизма, призванная сокрыть истинные ВероИсповедания, вместо которых насаждалось Христианство.

Один из активно использовавшихся методов сокрытия – ВРЕМЕННОЕ насаждение Религии-Прокладки.

Этой "прокладкой" выступал Авраамический Пантеон Многобожия – ИдолоПоклонничество с кровавым человеческим ЖертвоПриношением.

Смотрим по Авраамической "русской" Летописи ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ действия "крестителей" в лета 6488-6491 (980-983 годы):

Имеем стандартный Ложный Коридор, ограниченный стенками:

Ложь 1 – АВРААМИЧЕСКОЕ Многобожие, ИдолоПоклонничество, человеческие ЖертвоПриношения,

Ложь 2 – Авраамические Религии,

по которому и пущен народ.

Отказ от Христианства тут же кидает в объятия другой Авраамической Религии, представленной Авраамическими Идолами:

- Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь…

Но раввин не ведает таких тонкостей (его задача – пасти иудеев) и даёт ещё и Ключевое Раскрытие:…

…Ключевое Раскрытие: "ашэйрим" и "Ашэйра".

Второзаконие 16:21,22.

- Не сади себе ашейрим и каких-либо кумирных дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе

И не ставь себе памятника (каменного сооружения для жертвоприношения), что ненавидит Господь, Бог твой

- Да не насадиши себе дубравы: всякаго древа близ олтаря Господа Бога твоего да не сотвориши себе

да не поставиши себе капища, еже возненавиде Господь Бог твой (Елисаветинская библия)

- Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе

и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой (Синодальный перевод)

3Цар:14:15

- за то что сделали они ашэйрим себе (истуканов Ашэйры)

- понеже сотвориша дубравы своя (Елисаветинская библия)

- за то, что они сделали у себя идолов (Синодальный перевод)

3 Царства 14:23

- И построили они себе жертвенники, и (поставили) столбы и ашэйрим (истуканов Ашэйры) на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом

- и создаша сии себе высокая, и столпы, и капища на всяцем холме высоцем и под всяцем древом сеновным (Елисаветинская библия)

- И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом (Синодальный перевод)

2Пар:33:3,7

-И снова построил он (жертвенные) возвышения, которые разрушил Йехизкийау, отец его, и поставил жертвенники Баалам, и восстановил Ашэйры, и поклонялся он всему воинству небесному (звездам и планетам), и служил ему

…И идола Ашэйры, которого он сделал, он поставил в доме…

- и возврати и созда высокая, яже раскопа Езекиа отец его, и сострои кумиры Ваалиму, и сотвори дубравы, и поклонися всему воинству небесному, и послужи им

…истуканы же и слиянны образы сотвори и постави… (Елисаветинская библия)

- и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему

…И поставил резного идола… (Синодальный перевод)

Подстрочник из 2 Паралипоменон 34:4

- "Кумиры/Идолы" СЧАСТЬЯ.

3Цар:18:19

А теперь пошли собрать ко мне весь Исраэйль к горе Кармэль, и четырехсот пятидесяти пророков Баала, и четырехсот пророков Ашэйры, питающихся от стола Изэвэли

- Сколько там "пророков" у Авраамических Религий, для сравнения?

4Цар:17:16

И оставили они все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе двух литых тельцов, и сделали они Ашэйру, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Баалу;

- ВЕДИЧЕСКИЕ понятия!!!

* * *

Привычно проверим, какой перевод на "Ашейра" даст translate.google.com:

Это оставлю без комментариев, а для ассоциаций добавлю:

2 Паралипоменон 30:11

Только часть людей (колена) Ашэйра, Менашшэ и Зевулуна покорилась и пришла в Йерушалаим)

* * *

(Продолжение следует)