Вилли Бредель и немецкая молодежь
23:25. 6 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Так начинался фашизм в Германии.
Найдено в журнале "Техника – Молодежи" за 1934 год
Перевод с немецкого.
Рекомендовано к ознакомлению персонажам, которые до сих пор поют оды Гитлеру за его "выдающееся экономическое чудо", благодаря которому немцы
якобы "катались как сыр в масле, обжираясь сосисками с пивом". Все "немецкое фашистское экономическое чудо" – это рабский бесплатный труд (сначала -
самих немцев), концлагеря для не "вписавшихсмя в новую систему ценностей" ( сначала – для самих немцев), милитаристский полурелигиозный массовый психоз, ограбление соседей и развязывание одной войны за другой, чтобы насыщать свою экономику ресурсами и рабами.
https://lewhobotov.livejournal.com/43772
На заглавной фотографии, немецкий писатель Вилли Бредель – комиссар бригады имени Эрнста Тельмана во время гражданской войны в Испании.
А это уже под Сталинградом, где он вместе с другими немецкими антифашистами проводил разъяснительную работу с немецкими военнопленными.
В 1943 году под Сталинградом он смог напрямую поговорить с той самой немецкой молодежью, последствия одурманивания которой он предсказывал еще в 1934 году.
А это уже совсем другая немецкая молодежь. 1961-й год, один из самых известных писателей Восточной Германии посещает танковую часть Национальной Народной Армии ГДР.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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хорош уже вешать серпасто-молоткасую лапшу на уши про какой-то рабский труд в нацистской германии. немцы рабами были во времена веймарской республики, когда жили в землянках, жрали траву, а их женщины у банковской жыдвы были честными давалками.
а то ведь можно вспомнить и про “рабский труд” и в эсэсэрии. беломорканал, бам и многое другое. и платили за это трудоднями)) и там и там строили, развивались. но вся разница в том что немцы строили для себя, а русские для чучмеков в кишлаках. ну да, немцев кинули сразу, а русских нмного погодя
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Журнал Техника Оболванивания Советской Молодежи. А у меня есть архивные немецкие видео, где русские,украинцы,беларусы,работают вместе в Германии. Благодаря их труду появился замечательный VOLKSWAGEN.
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В РФии уже давно процветает жидо-хазарский фашизм,и мы безплатно на них работаем.Но,скоро наступит время,
когда их,долбаных предпринимателей начнут убивать как бешеных собак!
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побыстрей бы