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Так значит “Венерочку” никто и не знал до 1880 года ?

20:53. 6 сентября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у bskamalov в Так значит "Венерочку" никто и не знал до 1880 года ?


Как всегда "нашли", а хранили давно и так тщательно чо даже сами не знали.




Братишка кардинала Медичи в "дгевних" римских штиблетах. Потом нам будут пиарить эти обноски за 2-3 тыс. летние.





Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: античность, искажение, история
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