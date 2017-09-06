Так значит “Венерочку” никто и не знал до 1880 года ?
20:53. 6 сентября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у bskamalov в Так значит "Венерочку" никто и не знал до 1880 года ?
Как всегда "нашли", а хранили давно и так тщательно чо даже сами не знали.
Братишка кардинала Медичи в "дгевних" римских штиблетах. Потом нам будут пиарить эти обноски за 2-3 тыс. летние.
Как всегда "нашли", а хранили давно и так тщательно чо даже сами не знали.
Братишка кардинала Медичи в "дгевних" римских штиблетах. Потом нам будут пиарить эти обноски за 2-3 тыс. летние.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com