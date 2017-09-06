Так значит “Венерочку” никто и не знал до 1880 года ?

Как всегда "нашли", а хранили давно и так тщательно чо даже сами не знали.Братишка кардинала Медичи в "дгевних" римских штиблетах. Потом нам будут пиарить эти обноски за 2-3 тыс. летние.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com