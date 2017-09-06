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Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

09:33. 6 сентября 2017 Просмотров - 490 2 коммент. Опубликовал:

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Группа военнослужащих мотострелковой бригады Северного Флота России передвигается на санях, запряженных северными оленями

Общеизвестно, что Россия опережает другие страны в гонке за первенство в разведке и добыче запасов нефти и газа в Арктике, которые становятся все более доступными из-за климатических изменений.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

За последние годы Россия сформировала новую арктическую межвидовую группировку войск, в состав которой включены четыре войсковых бригады, 14 новых тактических аэродрома, 16 глубоководных портов, новая военная база и многое другое.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Согласно сообщениям, Россия обладает 40 ледоколами, еще 11 находятся на стадии строительства, а недавно был спущен на воду гигантский атомный ледокол, ставший крупнейшим в мире.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Российские военные конструкторы разработали несколько бронемашин и других систем, специально предназначенных для суровых климатических условий Севера, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор», основной боевой танк Т-72 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Однако, имея все вышеперечисленное и многое другое, они по-прежнему иногда используют «устаревшие технологии». Читателю предлагается ознакомиться с некоторыми методами «старой школы».

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Россия по-прежнему использует гужевой транспорт, например, упряжки северных оленей, для выполнения определенных задач в Арктике.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Олени требуют меньше расходов на обслуживание, чем моторизованные транспортные средства. При этом они способны покрывать большие расстояния, не испытывая усталости.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Кроме того, олени обладают большей маневренностью на пересеченной местности и иногда способны проходить там, где не может транспорт, например, через густые леса или по поверхности замерзших озер.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Оленьи и собачьи упряжки, возможно, наилучшим образом подходят для разведки и выполнения других специальных задач. И Россия – далеко не единственная страна, где используют животных в качестве транспортных средств. В США также есть учебный центр Mountain Warfare в Калифорнии, где морских пехотинцев обучают верховой езде и перевозке грузов с помощью животных.

Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Омар Ламрани, аналитик Stratfor (Omar Lamrani, Stratfor analyst) [Business Insider, США]

оригинал businessinsider.com/russian…

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 3922 3590
    Борис 6 сентября 2017 в 10:39 Ссылка Пометить
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    Не зря в песне поётся:
    “За спиной летит снежок,
    Мчатся нарты с кручи;
    Паровоз – хорошо,
    Пароход – хорошо,
    Самолёт – ничего,
    А олени лучше!”
    От себя – собаки тоже!
    Народная мудрость.

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  • 91 73
    Valeriy Bondarik 6 сентября 2017 в 11:26 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Н…да…интересно И…вполне ОЖИДАЕМО!
    А давайте-ка ЧУТЬ-ЧУТЬ по/иронизируем…ПО/сатирим:

    ~ ~ ~ Русские в Арктике! ~ ~ ~

    _ГОВОРЯТ…что помимо оленей русские -
    И БЕЛЫХ медведей УЖЕ запрягают…
    И,в таких “УПРЯЖК`АХ”…ТЕ просторы Осваивают…
    _ГОВОРЯТ…что русские по Арктике -
    На собачьих упряжках РАСКАТЫВАЮТ!
    И в каких-то БЕЛЫХ шатрах -
    Спят,едят,отдыхают и живут…
    [у них ТАМ...теплота и уют...Или врут?]
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    Во льду и в сугробах – СВОБОДНО жить!
    И не важно,что пурга будет – сверху “выть”!
    Русские ТАМ выживают и их – НЕ обнаружить…
    _ГОВОРЯТ…что белых медведей,оленей и собак -
    Русские ТАМ приучили И…много чему НАУЧИЛИ…
    Те животные русским – помогают и им служат!
    Более того,русские – КАК-то сними…ДРУЖАТ…
    _Русские Арктику ОСВАИВАЮТ – это ВСЕ знают!
    МНОГИХ в мире Просторы Арктики(кроме русских)ПУГАЮТ…
    Русский МОЖЕТ РАЗДЕТЬСЯ и…водою ЛЕДЯНОЮ УМЫТЬСЯ!
    ,,ТАКОЕ,,- в сознаниях разных – НЕ укладывается!!!
    ЧТО-то НЕОБЪЯСНИМОЕ в русских – СКРЫВАЕТСЯ…
    Не ПОЭТОМУ-ли Арктика,с русскими И…Соглашается…?!!!
    [Русским - Свободным Духом - ЭТО называется!]–[39-57]
    “““““““““““““
    Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…-Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-9-17.

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