Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Группа военнослужащих мотострелковой бригады Северного Флота России передвигается на санях, запряженных северными оленями

Общеизвестно, что Россия опережает другие страны в гонке за первенство в разведке и добыче запасов нефти и газа в Арктике, которые становятся все более доступными из-за климатических изменений.

За последние годы Россия сформировала новую арктическую межвидовую группировку войск, в состав которой включены четыре войсковых бригады, 14 новых тактических аэродрома, 16 глубоководных портов, новая военная база и многое другое.

Согласно сообщениям, Россия обладает 40 ледоколами, еще 11 находятся на стадии строительства, а недавно был спущен на воду гигантский атомный ледокол, ставший крупнейшим в мире.

Российские военные конструкторы разработали несколько бронемашин и других систем, специально предназначенных для суровых климатических условий Севера, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор», основной боевой танк Т-72 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».

Однако, имея все вышеперечисленное и многое другое, они по-прежнему иногда используют «устаревшие технологии». Читателю предлагается ознакомиться с некоторыми методами «старой школы».

Россия по-прежнему использует гужевой транспорт, например, упряжки северных оленей, для выполнения определенных задач в Арктике.

Олени требуют меньше расходов на обслуживание, чем моторизованные транспортные средства. При этом они способны покрывать большие расстояния, не испытывая усталости.

Кроме того, олени обладают большей маневренностью на пересеченной местности и иногда способны проходить там, где не может транспорт, например, через густые леса или по поверхности замерзших озер.

Оленьи и собачьи упряжки, возможно, наилучшим образом подходят для разведки и выполнения других специальных задач. И Россия – далеко не единственная страна, где используют животных в качестве транспортных средств. В США также есть учебный центр Mountain Warfare в Калифорнии, где морских пехотинцев обучают верховой езде и перевозке грузов с помощью животных.

Омар Ламрани, аналитик Stratfor (Omar Lamrani, Stratfor analyst) [Business Insider, США]

оригинал businessinsider.com/russian…

Источник: nnm.me