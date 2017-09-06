Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями
Группа военнослужащих мотострелковой бригады Северного Флота России передвигается на санях, запряженных северными оленями
Общеизвестно, что Россия опережает другие страны в гонке за первенство в разведке и добыче запасов нефти и газа в Арктике, которые становятся все более доступными из-за климатических изменений.
За последние годы Россия сформировала новую арктическую межвидовую группировку войск, в состав которой включены четыре войсковых бригады, 14 новых тактических аэродрома, 16 глубоководных портов, новая военная база и многое другое.
Согласно сообщениям, Россия обладает 40 ледоколами, еще 11 находятся на стадии строительства, а недавно был спущен на воду гигантский атомный ледокол, ставший крупнейшим в мире.
Российские военные конструкторы разработали несколько бронемашин и других систем, специально предназначенных для суровых климатических условий Севера, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор», основной боевой танк Т-72 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».
Однако, имея все вышеперечисленное и многое другое, они по-прежнему иногда используют «устаревшие технологии». Читателю предлагается ознакомиться с некоторыми методами «старой школы».
Россия по-прежнему использует гужевой транспорт, например, упряжки северных оленей, для выполнения определенных задач в Арктике.
Олени требуют меньше расходов на обслуживание, чем моторизованные транспортные средства. При этом они способны покрывать большие расстояния, не испытывая усталости.
Кроме того, олени обладают большей маневренностью на пересеченной местности и иногда способны проходить там, где не может транспорт, например, через густые леса или по поверхности замерзших озер.
Оленьи и собачьи упряжки, возможно, наилучшим образом подходят для разведки и выполнения других специальных задач. И Россия – далеко не единственная страна, где используют животных в качестве транспортных средств. В США также есть учебный центр Mountain Warfare в Калифорнии, где морских пехотинцев обучают верховой езде и перевозке грузов с помощью животных.
Омар Ламрани, аналитик Stratfor (Omar Lamrani, Stratfor analyst) [Business Insider, США]
оригинал businessinsider.com/russian…
Источник: nnm.me
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Не зря в песне поётся:
“За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи;
Паровоз – хорошо,
Пароход – хорошо,
Самолёт – ничего,
А олени лучше!”
От себя – собаки тоже!
Народная мудрость.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Н…да…интересно И…вполне ОЖИДАЕМО!
А давайте-ка ЧУТЬ-ЧУТЬ по/иронизируем…ПО/сатирим:
~ ~ ~ Русские в Арктике! ~ ~ ~
_ГОВОРЯТ…что помимо оленей русские -
И БЕЛЫХ медведей УЖЕ запрягают…
И,в таких “УПРЯЖК`АХ”…ТЕ просторы Осваивают…
_ГОВОРЯТ…что русские по Арктике -
На собачьих упряжках РАСКАТЫВАЮТ!
И в каких-то БЕЛЫХ шатрах -
Спят,едят,отдыхают и живут…
[у них ТАМ...теплота и уют...Или врут?]
_ГОВОРЯТ…что Арктика русскими -
Давно и УСПЕШНО осваивается!
Но от ЭТОЙ “новости” отдельные мировые ЧЛЕНЫ…
Волнуются,тревожатся и НЕ успокаиваются…
_ГОВОРЯТ…что из метели и пурги Арктической -
Русские ВНЕЗАПНО…МОГУТ появиться!
И…совершив УСПЕШНО свои “разнообразия”…
Также ВНЕЗАПНО…в снегу-И-пурге “РАСТВОРИТСЯ”…
_ГОВОРЯТ…что русские МОГУТ(и давно)-
Во льду и в сугробах – СВОБОДНО жить!
И не важно,что пурга будет – сверху “выть”!
Русские ТАМ выживают и их – НЕ обнаружить…
_ГОВОРЯТ…что белых медведей,оленей и собак -
Русские ТАМ приучили И…много чему НАУЧИЛИ…
Те животные русским – помогают и им служат!
Более того,русские – КАК-то сними…ДРУЖАТ…
_Русские Арктику ОСВАИВАЮТ – это ВСЕ знают!
МНОГИХ в мире Просторы Арктики(кроме русских)ПУГАЮТ…
Русский МОЖЕТ РАЗДЕТЬСЯ и…водою ЛЕДЯНОЮ УМЫТЬСЯ!
,,ТАКОЕ,,- в сознаниях разных – НЕ укладывается!!!
ЧТО-то НЕОБЪЯСНИМОЕ в русских – СКРЫВАЕТСЯ…
Не ПОЭТОМУ-ли Арктика,с русскими И…Соглашается…?!!!
[Русским - Свободным Духом - ЭТО называется!]–[39-57]
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Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…-Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-9-17.