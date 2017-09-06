Долговой террор. У коллекторов, работающих на банки, нашли сотни нарушений

"Сентинел Кредит Менеджмент", "АктивБизнесКоллекшн", "Кредитэкспресс финанс", “Национальная служба взыскания", "Секвойя Кредит Консолидейшн" — все эти агентства работают на крупнейшие розничные банки и, как говорят проверки ФССП, не брезгуют противозаконными методами выбивания долгов.

Угрозы, оскорбления, десятки звонков в день — считалось, что это методы серых, нелегальных коллекторских агентств. А вот крупные банки и агентства, заключившие с ними контракты, такого себе позволить не могут. Банк "Русский стандарт" доказал, что его сотрудники умеют оскорблять и угрожать не менее виртуозно, чем коллекторы любого оттенка серого.

Клиент задолжал "Русскому стандарту" 20 тысяч рублей. Сотрудник банка позвонил клиенту, чтобы добиться возврата денег. Сотрудник был очень груб, и клиент после разговора позвонил на горячую линию банка, чтобы пожаловаться на угрозы. Но его соединили всё с тем же сотрудником.

— Поверь мне! Банк "Русский стандарт" так устраивает жизнь людям, что она заканчивается при первой просрочке! — грубиян нисколько не волновался по поводу жалобы. — А твой звонок, что сотрудник банка тебе угрожает, перевели на меня же самого. Ты, Кирюша, как телёнок в деревне у бабки, у которого текут слюни. У тебя сейчас так же.

Дальше шли мат и угрозы.

И это не единичный случай. Мы изучили материалы проверок и исков Федеральной службы судебных приставов (ФССП стала надзорным органом на коллекторском рынке с начала 2017 года). Из них следует, что для коллекторских агентств, работающих с крупными банками, нарушения — обычное дело.

Среди нарушителей есть такие крупные игроки, как "Сентинел Кредит Менеджмент" (принадлежит "Альфа-банку"), "АктивБизнесКоллекшн" (принадлежит Сбербанку), "Кредитэкспресс финанс"(работает в том числе с "Сетель-банком", подконтрольным Сбербанку), "Национальная служба взыскания" (работает в том числе с "Россельхозбанком" и банком "Ренессанс Кредит"), “Секвойя Кредит Консолидейшн" (работает в том числе с "Россельхозбанком", "Почта-банком").

Должник может добиться того, чтобы коллекторам выписали штраф — и порой этот штраф оказывается в десятки раз больше, чем сумма долга, которую те выбивали. Мы составили лайфхак, как вести себя, если коллекторы звонят вам по сто раз в день начиная с пяти утра, запугивают, рассказывают о долгах вашим коллегам и т.д.

Если вас ставят на автодозвон

По закону коллектор может звонить должнику только один раз в сутки. Причём в рабочие дни можно звонить с 8 утра до 10 вечера, в выходные — с 9 утра до 8 вечера. Каждый день звонить нельзя — за неделю должно быть не больше двух звонков.

Житель Перми Руслан Ведерников был даже не должником, а "третьим лицом по задолженности" (так указано в судебных материалах) своей бывшей сотрудницы. Коллекторы из "Сентинел Кредит Менеджмент" звонили ему каждый день в течение месяца.

— Эта сотрудница уже давно не работает в компании, но по старой памяти, видимо, указала в договоре мои контактные данные, — рассказал Руслан. — Коллекторы почему-то решили, что я несу ответственность за этого человека, и названивали. Я всё объяснял, но в агентстве, видимо, такая система, что каждый день они передают список для обзвона новому человеку. Мне на конференциях и совещаниях приходилось выключать телефон. Я ознакомился с законом и понял, что коллекторы превышали лимиты на количество звонков, и обратился к судебным приставам. Когда в агентстве поняли, что заявление на них написано, мне прекратили звонить.

В итоге суд оштрафовал "Сентинел" на 50 тысяч рублей.

Как следует из материалов недавних проверок ФССП, должнику из Ростовской области коллекторы "Сентинела" позвонили 42 раза за три дня. Он тоже не выдержал и пожаловался в ФССП. В итоге агентству было выписано три штрафа. Сумма в материалах проверки не уточняется, максимальный штраф за такое нарушение — 200 тысяч рублей.

Такое же нарушение приставы нашли у коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн". Как говорится в материалах проверки, коллектором была "превышена частота телефонных звонков".

В общем, если ваш телефон разрывается от звонков коллекторов, жалуйтесь — это действительно эффективно. Правда, коллекторы в последнее время научились так обходить правила, что остаются безнаказанными, рассказал руководитель проекта "Стоп коллектор", член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

— По правилам звонок засчитывается, если разговор продолжался пять секунд как минимум, — сказал он. — А коллекторы могут поставить должника на прозвон, не дожидаясь ответа. В день может быть больше ста таких "звонков". По закону они как звонки расцениваться не будут, а воздействие будет достаточно серьёзным.

В этом случае должнику остаётся просто страдать и ждать, когда закон изменится.

— Информация о таких уловках сейчас обрабатывается, в том числе общественниками, и мы надеемся, что эта информация будет учтена при внесении изменений в закон, — сказал Вячеслав Курилин.

Когда ФССП получает обращение, приставы проводят проверку. Если они находят нарушения, то обращаются в суд. Величину штрафа в итоге определяет именно суд. Но нередко он встаёт на сторону коллекторов и не признаёт аргументов ФССП.

— Приставы обычно отвечают на обращения в течение месяца, — сказал эксперт. — Да, нужно подождать, но они действительно рассматривают обращения, не игнорируют их. Обращаться лучше в региональные управления ФССП.

По его словам, в суд имеет смысл обращаться, если вы хотите получить компенсацию морального вреда от коллекторского агентства. Это очень трудно, но прецеденты есть.

10 СМС в день

Агентство "Константа" выбивает долги в основном для микрофинансовых организаций. Традиционно именно на такие агентства от должников приходят сотни жалоб. История из судебного дела: в декабре прошлого года житель Калининградской области Алексей Усов занял в микрофинансовой организации "ММК Галактика" тысячу рублей. В договоре он указал не только свой номер, но и номер "третьего лица" — Николая Лебедева (чтобы компания могла к нему обратиться, если не дозвонится до самого Усова).

В итоге за месяц "Константа" прислала Лебедеву 271 СМС. Хотя закон позволяет коллекторам отсылать только 16 сообщений в месяц.

"Более того, общество "Константа", несмотря на выраженное Лебедевым в процессе телефонных переговоров несогласие на осуществление с ним взаимодействия по возврату просроченной задолженности, продолжало осуществлять такое взаимодействие", — говорится в материалах дела.

В итоге суд оштрафовал агентство, которое так и не выбило тысячу рублей, на 50 тысяч рублей.

Если вас запугивают

Нередко коллекторы преувеличивают грозящие должнику неприятности. Сотрудник агентства "Национальная служба взыскания" прислал должнику письмо, где говорилось, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Должник обратился в ФССП, ФССП — в суд, и в итоге агентство было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Интересно, что в суде представитель агентства заявил, что нарушение малозначительное и наказывать за него не стоит. Но суд отклонил этот довод.

Коллекторы вообще нередко используют такой приём. Например, в агентстве "АктивБизнесКоллекшн" летом прошло как минимум две внеплановые документарные проверки. Выяснилось, что в Томской области коллектор агентства запугивал должника, говоря ему неправду и преувеличивая грозящие тому неприятности.

Коллекторы "Кредитэкспресс Финанс" запугивали должника из Ростовской области. В письмах, которые получал должник, "изменяется сумма задолженности". Также письмо вводило должника в заблуждение "относительно возможности применения мер … уголовного преследования".

— Дело о мошенничестве может быть возбуждено против должника, если он преднамеренно взял кредит, чтобы не платить по нему, — сказал Вячеслав Курилин. — Но, если клиент сначала исправно платил по кредиту, а потом перестал — очевидно, это совсем не тот случай, и дело о мошенничестве тут возбуждено быть не может. Тем более если должник в это время, скажем, потерял работу, то очевидно, в чём причины просрочек.

Как рассказал эксперт, нередко коллекторы запугивают женщин примерно таким образом: "Вы не отдаёте долг! Как же вы воспитываете детей, ведь вы плохой пример для подражания".

По словам Вячеслава Курилина, такая угроза вообще не имеет никакого основания и бояться точно не стоит.

Если коллекторы вас позорят

Как сказано в законе, сообщение о просроченной задолженности "по месту работы должника не допускается". Конечно, если только сам должник не указал в договоре номера своих сотрудников (как контактных лиц для связи).

Как установила ФССП, коллекторы "Константы" звонили должникам на работу, из-за чего "неограниченный круг лиц" мог узнать о просроченной задолженности. Во время выездной проверки ФССП в июле "Константе" было выписано целых 24 протокола, в том числе из-за этого нарушения.

Также коллекторам запрещается размещать объявления о должниках в подъездах, на стенах домов, в Интернете.

Если вам угрожают

По словам Вячеслава Курилина, в Челябинской области было возбуждено уголовное дело против коллекторов по факту доведения до самоубийства. Это очень печальная история.

— У семьи накопился долг по кредитам и займам на сумму около миллиона, — рассказывал он ранее. — Осенью 2015 года женщина написала заявление в правоохранительные органы о том, что коллекторы угрожают им расправой. А через два дня её 45-летний муж покончил с собой, — рассказал Вячеслав Курилин. — Он оставил записку, где просит прощения и что его довели — что-то типа этого. После проверки следственными органами пришёл отказ в возбуждении уголовного дела.

Сначала Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, но спустя два года — после вмешательства ОНФ — дело всё же было заведено.

Вот самые чудовищные истории с участием коллекторов. Как мы сообщали в апреле 2017 года, в Екатеринбурге коллекторы избили и облили пивом 11-летнего мальчика — за долг в 300 тысяч рублей, который якобы был у его матери. При этом женщина утверждала, что долга у неё нет, но кредит на такую сумму брала её сестра-двойняшка в 2011 году.

В 2016 году в Новосибирске коллекторы написали некролог годовалой девочке из-за того, что её родители задолжали три тысячи рублей.

Как говорит Вячеслав Курилин, если действия коллекторов — явный криминал, обращаться стоит уже в полицию и прокуратуру.

По словам вице-президента НАПКА Елены Докучаевой, в 2017 году, когда вступил в силу новый закон, у многих коллекторских агентств появился стимул работать лучше.

— Те компании, которые и раньше работали по закону, но иногда могли себе позволить какие-то излишества, перестали их себе позволять, — сказала она. — Сами кредиторы стали обращать внимание на то, к примеру, зарегистрирована ли компания в реестре, прежде чем заключать с ней какие-то отношения. Например, примечательный случай: "Почта-банк" при выборе коллекторской организации поставил требование, чтобы на компанию не было жалоб, связанных с некорректным обслуживанием должников.

Но "те компании, которые неадекватно работали", по мнению эксперта, вряд ли резко изменили методы, потому что для них закон не писан — в том числе и новый.

За грубые нарушения агентства могут быть лишены лицензии и исключены из реестра ФССП.

Источник: nnm.me