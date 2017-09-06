«Болевой прием» РФ для США: в прибалтийской СПГ-игре появился новый фактор

В России нашли способ оказать эффективный ответ на американские меры по блокированию строительства «Северного потока-2».

Американские лоббисты предприняли серьезные усилия для борьбы с российским перспективным газотранспортным проектом «Северный поток-2». После принятия в США очередного пакета антироссийских санкций, блокирующих подобные российские инициативы, всем стало ясно, что данный шаг направлен на продавливание СПГ-проектов Соединенных Штатов в Европе.

Для реализации своих задумок американский бизнес уже начал активно строить СПГ-инфраструктуру ЕС. Не стала исключением и Прибалтика, страны которой «подкупили» независимостью от РФ и поставками газа из США. Однако в этой СПГ-игре США российская сторона нашла «болевой прием», который фактически стал причиной саботажа американского газового лобби в регионе.

Так, в Москве сделали ставку на транспортную зависимость Латвии от российского транзита. Данная страна сильнее всех в Прибалтике пострадала от разрыва связей с РФ. Однако недавно Латвия инициировала возрождение латвийско-российской межправительственной комиссии, на что согласилась российская сторона. Сразу же после первой встречи можно было наблюдать определенное потепление во взаимоотношениях сторон и резкий спад в данной стране Прибалтики уровня русофобии.

Примечательно, что в РФ сейчас предпринимаются серьезные меры к развитию транспортной инфраструктуры и иные меры, которые косвенно свидетельствуют о подготовке страны к принятию активной роли в товарном транзите между ЕС и КНР в рамках концепции «Нового шелкового пути».

Видимо, в Риге осознали возникающие в РФ возможности и поспешили восстановить транзит, который в рамках глобального потока сулит стране баснословные богатства, которые ей не видать от Брюсселя. Однако на пути к получению своей доли от этого «транзитного пирога» нужно наладить отношения с РФ.

В данном контексте становится понятно, почему представители этой страны фактически саботировали СПГ-проект ЕС, который грозил окончательным отказом стран региона от российского трубного газа. Таким образом, желание Латвии получать прибыль от транзита и вместе с ней российский газ стало новым фактором, который больно ударил по планам США одержать победу в европейской СПГ-игре американцев. В итоге Рига начала играть на стороне РФ и, по словам премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, похоронила идею балтийских стран по созданию общего рынка СПГ.

Наталья Овсянникова