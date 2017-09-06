Главная » Политика, События Настоящего, Экономика

«Болевой прием» РФ для США: в прибалтийской СПГ-игре появился новый фактор

17:48. 6 сентября 2017 Просмотров - 542 2 коммент. Опубликовал:

В России нашли способ оказать эффективный ответ на американские меры по блокированию строительства «Северного потока-2».

«Болевой прием» РФ для США: в прибалтийской СПГ-игре появился новый фактор

Американские лоббисты предприняли серьезные усилия для борьбы с российским перспективным газотранспортным проектом «Северный поток-2». После принятия в США очередного пакета антироссийских санкций, блокирующих подобные российские инициативы, всем стало ясно, что данный шаг направлен на продавливание СПГ-проектов Соединенных Штатов в Европе.
 
Для реализации своих задумок американский бизнес уже начал активно строить СПГ-инфраструктуру ЕС. Не стала исключением и Прибалтика, страны которой «подкупили» независимостью от РФ и поставками газа из США. Однако в этой СПГ-игре США российская сторона нашла «болевой прием», который фактически стал причиной саботажа американского газового лобби в регионе.
 
Так, в Москве сделали ставку на транспортную зависимость Латвии от российского транзита. Данная страна сильнее всех в Прибалтике пострадала от разрыва связей с РФ. Однако недавно Латвия инициировала возрождение латвийско-российской межправительственной комиссии, на что согласилась российская сторона. Сразу же после первой встречи можно было наблюдать определенное потепление во взаимоотношениях сторон и резкий спад в данной стране Прибалтики уровня русофобии.
 
Примечательно, что в РФ сейчас предпринимаются серьезные меры к развитию транспортной инфраструктуры и иные меры, которые косвенно свидетельствуют о подготовке страны к принятию активной роли в товарном транзите между ЕС и КНР в рамках концепции «Нового шелкового пути».
 
Видимо, в Риге осознали возникающие в РФ возможности и поспешили восстановить транзит, который в рамках глобального потока сулит стране баснословные богатства, которые ей не видать от Брюсселя. Однако на пути к получению своей доли от этого «транзитного пирога» нужно наладить отношения с РФ.
 
В данном контексте становится понятно, почему представители этой страны фактически саботировали СПГ-проект ЕС, который грозил окончательным отказом стран региона от российского трубного газа. Таким образом, желание Латвии получать прибыль от транзита и вместе с ней российский газ стало новым фактором, который больно ударил по планам США одержать победу в европейской СПГ-игре американцев. В итоге Рига начала играть на стороне РФ и, по словам премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, похоронила идею балтийских стран по созданию общего рынка СПГ.
 
Наталья Овсянникова
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ИТОГИ 2012 ПОВЕРГЛИ В ШОК ДАЖЕ ОПТИМИСТОВ
... миру это показало ещё одну болевую точку для США и всего Запада на... нормализации грузино-российских отношений, но при условии сохранения территориальной целостности Грузии... всё та же "пятая колонна" при поддержке США, которым, перед повторением попытки...
Идеология и практика антисоциалистической стратегии и тактики США
... г., спровоцированный внутренней контрреволюцией при активной поддержке американских спецслужб и...состояла в том, чтобы выискивать "болевые точки" в жизни народов стран... процесса в выгодном для США направлении. Идеологические диверсанты США с помощью своей...
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 марта 2015
... США воплотят это в жизнь. При этом выполнение достигнутых в Минске договоренностей для... тканей в организме человека, сильный болевой шок и большую кровопотерю. Они... в сторонке, а самое страшное для США – война на собственной территории. Европа...
Культура как бизнес: не всем, но для каждого
...авторитеты, которые формулируют реальность для невежественной массы. При этом внешняя логичность их.... После просмотра фильма остаётся болевой осадок, впечатление, что любое... стоящих у руля. Управленцы США заинструктированые всевозможными инструкциями, не ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2016
... Сирии Курдские отряды ополчения наступают при поддержке сирийских и российских ВВС... смысла прекращать успешно идущую операцию.Для США и Ко, этот нежданный обвал... участники этого конфликта будут искать «болевые точки» друг друга и пытаться...
Какие интересы преследуют США в Центральной Азии?
...на посту главы внешнеполитического ведомства США, восхищался усилиями американских дипломатов ..., даже недооценённую, стратегическую ценность для Соединённых Штатов, что объясняется его... власть над всем континентом. При этом «болевых точек» у региона много...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>