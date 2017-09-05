ВѢра или религия. Ответы на вопросы. Выпуск N4

Автор–сказитель Алексей Орлов

Соавтор Михаил Ять



От одной женщины к нам пришёл, на первый взгляд, довольно простой вопрос – “Какое мнение и значение имеет принятие чипа “электронных документов” и паспорта с биометрией для спасения Вечной Души? Ведь в Православии это считается грех и предательство Господа?”



… чтобы постараться правильно на него ответить и при этом не оскорбить чувств Верующих, нам пришлось основательно изучить Первоисточники.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com