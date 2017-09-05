ВѢра или религия. Ответы на вопросы. Выпуск N4
Автор–сказитель Алексей Орлов
Соавтор Михаил Ять
От одной женщины к нам пришёл, на первый взгляд, довольно простой вопрос – “Какое мнение и значение имеет принятие чипа “электронных документов” и паспорта с биометрией для спасения Вечной Души? Ведь в Православии это считается грех и предательство Господа?”
… чтобы постараться правильно на него ответить и при этом не оскорбить чувств Верующих, нам пришлось основательно изучить Первоисточники.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com