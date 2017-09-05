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Правда о золоте в Форт Ноксе

09:23. 5 сентября 2017 Просмотров - 971 Один комментарий Опубликовал:

Джеймс Рикардс

Одна малоизвестная составляющая баланса Федерального Резерва – это крайне важный актив, давным-давно полученный американским центробанком от Казначейства …

Правда о золоте в Форт Ноксе

Во время Великой Депрессии, в 1933 году Президент Рузвельт издал указ, требующий, чтобы каждый владелец золота передал свой драгоценным металл в Федеральные Резервные Банки или любой другой банк – участник Федеральной Резервной системы.

Банки Федерального Резерва также потребовали от коммерческих банков, чтобы те сдали свое золото в Фед. Таким образом, все золото банковской системы оказалось в руках Федеральных Резервных Банков. В соответствии с Законом о золотом резерве от 1934 года, Феду было приказано передать все имеющееся у него золото Казначейству. И тогда все золото нации перешло в собственность правительства.

И это ключевой момент: Федеральный Резерв – это по сути частная организация, а Казначейство – это подразделение американского правительства. Пятая поправка к Конституции запрещает правительству забирать частную собственность без справедливой компенсации.

Чтобы действовать в рамках закона, “справедливая компенсация” была оформлена в виде золотых сертификатов, эмитированных Казначейством и переданных Федрезерву в обмен на физическое золото.

До сегодняшнего дня эти золотые сертификаты представлены в активе баланса Федрезерва.

Казначейство официально оценивает золото по цене в $42 за унцию. Такова была официальная цена золота, начиная с 1973 года, то есть через два года после того, как США вышли из Бреттон-Вудских соглашений. Конечно же, рыночная цена золота сегодня равна почти $1300 за унцию.

Но если вы возьмете балансовую стоимость золота, учитываемую Федрезервом, и поделите ее на $42 за унцию, а полученные унции конвертируете в тонны, то вы получите цифру, превышающую 8 000 тонн.

Именно столько золота имеет сегодня Казначейство.

Казначейство должно иметь как минимум 8 000 тонн золота, чтобы обеспечить те бумажные сертификаты, за которые оно и получило весь этот драгоценный металл в 1930-х годах.

Если вы приведете к рыночным ценам все золотые сертификаты, числящиеся на балансе Феда, то вы получите цифру, превышающую $300 млрд.

Таким образом, секрет баланса Федрезерва заключается в “сокрытом золотом активе,” представленном в виде золотых сертификатов, эмитированных Казначейством в 1930-х годах.

Никто не говорит и не подтверждает тот факт, что вся наша система базируется на золоте.

Так что же на счет золота в Форт Ноксе? Оно по-прежнему там?

По этому вопросу существует множество мнений.

Начнем с того, что Форт Нокс был построен в 1937 году, в том числе и для того, чтобы приютить все то золото, которое оказалось в распоряжении Казначейства с момента вступления в силу Закона о золотом резерве в 1934 году. До этого золото хранилось в сейфах подвала Казначейства. Но затем эти сейфы оказались заполненными до отказа, и правительство построило Форт Нокс.

Многие золотые жуки и приверженцы теорий заговора говорят, что в Форт Ноксе нет никакого золота. Они говорят, что причина, по которой правительство не собирается проводить аудит золота, заключается в том, что никакого золота там и в помине нет.

Но правда заключается в обратном.

Если бы вы возглавляли Федрезерв или Казначейство, и если бы вы хотели, чтобы люди не предавали важного значения золоту – как этого хотят нынешние руководители этих организаций – вы бы стали проводить такой аудит?

Вы проводите аудит того, что имеет важное значение. И вы не проводите аудит того, что вам не интересно. Если Федрезерв не хочет, чтобы люди поняли, что золото на самом деле важно, то поэтому он и не проводит аудит золотых запасов. Слишком много чести для золота, чтобы его пересчитывали.

К слову сказать, я – приверженец аудита. Но тот факт, что правительство не проводит этот аудит, не является свидетельством того, что этого золота нет. Они просто не хотят привлекать ваше внимание.

Так в Форт Ноксе есть золото?

Позвольте ответить прямо и откровенно: Да, золото там. На самом деле у меня есть свидетельства того, что золото находится там, и эти свидетельства получены мною от армейских источников.

Большинство людей считает, что все золото Казначейства хранится в Форт Ноксе. Но это не совсем так. Немногим более половины золота хранится в Форт Ноксе, но оставшаяся его часть хранится в Вест Поинте на Гудзоне в Нью-Йорке.

Люди порой спрашивают меня о том, кто контролирует это золото. Фед или Казначейство?

Ответ таков: ни тот и ни другой. На самом деле это золото контролируется американской армией, поскольку и Форт Нокс, и Вест Поинт являются армейскими базами. Но технически это золото принадлежит Казначейству.

Некоторые люди, как, например, миллиардер и торговец драгоценными металлами Эрик Спротт, утверждают, что золото, находящееся в Форт Ноксе, вполне может находится там в сохранности, но оно было предоставлено в лизинг коммерческим банкам. И, да, это золото вполне могло быть предоставлено в лизинг. Но лизинг – это бумажная транзакция. Это транзакция не ведет к тому, что правительство перестает быть владельцем своего золота.

Если, например, JP Morgan по договору лизинга получит от Казначейства золото, то это совсем не значит, что грузовики банка приедут в Форт Нокс пустыми, а выедут из него до краев наполненными золотом. Для этого абсолютно нет никакой нужды. Передача золота по договору лизинга – это простая бумажная транзакция. Золото может быть передано по договору лизинга, но в то же время оставаться на стеллажах Форт Нокса, так и не пройдя процедуру аудита.

Теперь, когда JP Morgan имеет золото, он продаст его в количестве, стократно превышающем цифру, указанную в договоре лизинга, и он продает его своим клиентам, которые думают, что они и вправду становятся владельцами настоящего золота. Но то, что они на самом деле получают, называется неаллоцированное золото. А неаллоцированное золото – это эвфемизм для золота, которого нет.

Если вы позвоните в JP Morgan и скажете, что хотите приобрести золото на миллион долларов, они с удовольствием согласятся заключить с вами сделку. И они пошлют вам бумажное подтверждение, в котором будет указано, что вы стали владельцем золота стоимостью в один миллион долларов. Но если вы внимательно прочитаете договор, то вы обнаружите, что речь в нем идет о неаллоцированном золоте.

Это означает, что у вас нет прав требования на какой-то конкретный слиток, с выбитым на нем номером. В реальности они берут один и тот же золотой слиток и продают его ста различным клиентам.

И эта ситуация не страшна до тех пор, пока все эти сто клиентов не объявятся одновременно и не потребуют отдать принадлежащее им золото. Первый пришедший может быть и получит свое золото, но остальные 99 человек останутся у разбитого корыта. Они получат чек, в котором будет указана сумма, эквивалентная стоимости их золота, посчитанная с учетом вчерашних котировок. Но они не получат физическое золото, которое, как им казалось, они покупали.

Именно в такой ситуации вы и поймете, что у JP Morgan нет золота.

В заключении повторюсь, что я не видел свидетельств того, что золото исчезло из Форт Нокса; но я видел доказательства того, что золото все еще там.

Большая часть этого золота, вполне вероятно, была передана по договорам лизинга, и именно этот момент приводит к путанице, в результате которой некоторые начинают утверждать, что у правительства не осталось золота. Все говорит за то, что золото все еще находится в Форт Ноксе и в Вест Поинте.

Представьте себя на месте Соединенных Штатов Америки, вы бы позволили, чтобы золото пропало из поля вашего зрения?

Источник: The Truth About the Fort Knox Gold

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 2782 1340
    Maleos 5 сентября 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Чота автор сильно заботливый за золотишко, пытается всех убедить, что оно в Форт-Ноксе есть. Но ни одного доказательства таки не привёл. Нету его там. Очередной пузырь. Если можно сто раз продать один и тот же слиток, то можно и тыщу раз продать слиток, которого никто не видел. И которого нету и никогда не было. Просто у правительства США есть хозяин, для которого оно собирает золото по всему миру уже не первую сотню лет, и не факт, что этот хозяин сидит тут, на Земле. И который, по-всему, уже вполне затарился и готов сдристнуть…

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