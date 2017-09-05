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Даже элитные силы НАТО не способны воевать с Россией

12:11. 5 сентября 2017 Просмотров - 681 Нет комментариев Опубликовал:

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Американское издание Politico заполучило доклад о совместных американо-украинских военных учениях. Согласно документу, одно из самых боеспособных соединений армии США – 173-я воздушно-десантная бригада не достаточно экипирована и не обладает навыками, чтобы воевать с Россией.

Бригада считается авангардом НАТО перед лицом «российской агрессии». Оказалось, что вооружённый сброд Украины даже может преподать американским десантникам несколько уроков. Всё-таки три года уже воюют с ополчением, впоследствии ставшим вооружёнными силами ДНР и ЛНР.
 
За последние 15 лет десантники США неоднократно бывали в командировках в Афганистане и Ираке, однако, ближневосточный опыт бесполезен в противостоянии с российской армией и её «высокотехнологичными марионетками» (так американцы обозначили ВС молодых республик).
 
Бравые американские солдаты не готовы противостоять противнику, массово применяющему беспилотники и средства РЭБ. Джоны привыкли воевать против условных туземцев, отстающих от них в технологиях, при полном господстве своей авиации. Без спутниковой связи и GPS они впадают в ступор. Также среди недостатков отмечена недостаточная мобильность техники. Армии США требуются лёгкие и мобильные бронеавтомобили и танки, чтобы соответствовать последним веяниям современной войны.
 
Но главный недостаток звёздно-полосатых вояк не экипировка и даже не отсутствие необходимого боевого опыта. Главный их недостаток – невозможность импровизировать. В докладе указано, что если десантников США застать врасплох, их можно брать голыми руками.
 
Вполне возможно, что именно этот отчёт заставил Джеймса Мэттиса отправиться инспектировать украинскую армию. Вооружений у США предостаточно, а вот с кадрами дела обстоят значительно хуже. Такими темпами украинское пушечное мясо в скором времени может всё-таки пригодиться североатлантическому альянсу.
 
Илья Новицкий
Метки: армия сша, мнение
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