За «нежелательное поведение» предлагают высылать из России

За «нежелательное поведение», под которым понимается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны. Такая норма предусмотрена в законопроекте, который сейчас готовит комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Документ может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее. Об этом рассказали информированные источники «Известий» в парламентских кругах, знакомые с ходом подготовки законопроекта. Информацию подтвердил и глава комиссии сенатор Андрей Климов. Собеседники «Известий» отметили, что инициатива — отнюдь не прецедент в мировой законодательной практике и аналогичные правовые акты давно существуют в ряде стран Запада.

Временная комиссия СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны приступила к законотворческой работе. Как рассказали «Известиям» собеседники в парламентских кругах, к началу следующего года планируется подготовить первый законопроект и внести его в Госдуму. Работу координирует зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который подтвердил, что подготовка документа уже началась. А к концу нынешнего года комиссия представит первый промежуточный отчет о своей деятельности.

— Дел много, мы внесем законодательные инициативы уже до конца года или в начале следующего. Наши заокеанские партнеры систематически вмешиваются в наши дела. Сейчас мы занимаемся мониторингом предвыборной ситуации и анализируем то, какими методами пытались вмешиваться во внутренние дела России. В частности, хотим проследить движение денег, которые по разным каналам пересылаются из Вашингтона на деятельность разных организаций, — сообщил «Известиям» Андрей Климов.

Как заметил один из собеседников «Известий» в парламентских кругах, главным пунктом нового закона станет введение понятия «нежелательное поведение».

— Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам. Сейчас идут консультации, а к началу следующего года глава комиссии внесет законопроект на рассмотрение , — сказал источник.

«Нежелательность» поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России. Речь может идти о целенаправленном «разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни», а также о фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс. Кроме того, «нежелательной» может быть признана «работа извне» с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

По информации собеседников «Известий», сейчас рассматриваются несколько версий применения закона на практике. По одной из них, российские депутаты и сенаторы получат возможность отправлять запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность юридического или физического лица на предмет «нежелательности». Если проверка выявит нарушение вышеперечисленных пунктов, то физические лица, имеющие российское гражданство, могут быть привлечены к ответственности — вплоть до уголовной. Если речь пойдет об иностранцах, то «нежелательность» может повлечь за собой выдворение из страны.

После подготовки рабочего варианта документа комиссия намерена провести широкие общественные слушания для «отшлифовки» процедурных нюансов. Уже в октябре планируется большая конференция в МГИМО, где парламентарии, политологи и журналисты подготовят свод методических рекомендаций для работы в этом направлении.

Как пояснил еще один собеседник «Известий» в парламентских кругах, разрабатываемый закон не станет прецедентом в мировой практике. А термины «нежелательное поведение», а также «нежелательная организация» уже давно стали частью законодательства ряда западных стран, в том числе США.

— Вполне логично, что Россия также хочет ввести это понятие в свой юридический оборот, — отметил источник.

При этом комиссия заинтересована в серьезном аналитическом сопровождении своей деятельности. Сейчас формируется специальный экспертный совет высокого уровня, который будет прорабатывать инициативы и периодически проводить закрытые заседания.

— Это десятки людей, которые очень известны и уважаемы. Их всех объединяет одно — все они выступают против вмешательства во внутренние дела России, — отметил Андрей Климов.

Сенатор также добавил, что зарубежные партнеры России с интересом наблюдают за деятельностью комиссии. Особенно внимательно к этому относятся в странах БРИКС и СНГ.

По словам информированного источника «Известий» в СФ, в экспертный совет уже вошли политолог Андрей Безруков, журналист Роман Бабаян, советник председателя Госдумы Евгений Примаков, депутат Владимир Плигин и другие.

Комиссия была создана 14 июня . Ее председателем стал Андрей Климов, а заместителем — замглавы комитета СФ по конституционному строительству и законодательству Борис Невзоров. В комиссию также вошли сенаторы Людмила Бокова, Олег Морозов, Ольга Тимофеева, Ольга Ковитиди. Тогда же было высказано предложение создать так называемую «черную книгу» актуальных примеров вмешательства во внутренние дела России и определить четкие критерии понятия «вмешательство во внутренние дела суверенного государства».