Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Северная Корея испытала ядерный заряд в День Победы над Японией

15:07. 4 сентября 2017 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://regnum.ru/
«Мы впредь сможем производить мощное ядерное оружие, сколько захотим»

КНДР официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. При этом власти подчеркнули, что утечки радиации при испытаниях не произошло. «Испытание водородного боезаряда, предназначенного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты, прошло успешно», — говорится в заявлении телеканала, которое цитирует ТАСС.

Информационное агентство КНДР ЦТАК сообщает, что «уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой по вооружению ядерным оружием». В Институте ядерного оружия высший руководитель осмотрел водородную бомбу, которая будет установлена на боевой части новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По утверждению агентства, «наша водородная бомба, которая может регулировать мощь ядерной бомбы с десятков килотонн до сотен килотонн, не только имеет огромную разрушительную силу, но и является многофункциональной термоядерной боевой частью, имеющей возможность нанести сверхмощный удар MБP на огромный регион путем взрыва на большой высоте по стратегической цели».

Обращается внимание на то, что, по словам Ким Чен Ына, все элементы водородной бомбы, включая расщепление и термоядерное заряжание, отечественные, и все необходимые в разработке ядерного оружия процессы, включая процесс производства оружейного ядерного вещества, прецизионную обработку и сборку деталей, «преобразовались на основе чучхе, и мы впредь сможем производить мощное ядерное оружие, сколько захотим»

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Малышка Кима: чем грозит миру появление у КНДР новой ядерной бомбы (ФОТО)
... МБР, которые могут достичь Северной Америки. По данным Стокгольмского... Брукингский институт оценивает число зарядов в 10–20 единиц...ракеты нести ядерную начинку? Скорее всего, КНДР испытала усиленную .... Читайте также: Южная Корея провела ответные учения c...
Синий Павлин - как англичане планировали взорвать Германию
..., что при подрыве всех зарядов будет создана зона радиоактивного заражения... протестированы, но не испытаны — ни одна ядерная мина не была взорвана...собственные ядерные фугасы, заложенные в заблаговременно прорытые туннели, может иметь Северная Корея. ...
Суверенная МБР
КНДР успешно испытала новую версию своей межконтинентальной баллистической..., попытка попиариться за счет Северной Кореи и подать определенный сигнал... нужным, Северная Корея считает создание и модернизацию средств доставки для ядерных зарядов, чтобы ...
Денежная реформа 1947 года — наш ответ Бреттон-Вудским соглашениям
... о наличии у США ядерного оружия. Потсдам был призван...в тот момент должного количества зарядов, гарантирующего (с учётом ...не испытает свою бомбу, но планы и директивы по ядерной ... также с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и рядом развивающих стран...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...в национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (о...создано гостями, выбраны Северная Америка, Европа, Австралия...что оно – БЕЗнасильственное. ИСПЫТАНО, проверено – РАБОТАЕТ. Хочу...Земли (Китай, Корея, и т.д...неминуемая смена ТАКТА зарядов для полного (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>