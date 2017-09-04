Северная Корея испытала ядерный заряд в День Победы над Японией

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«Мы впредь сможем производить мощное ядерное оружие, сколько захотим»



КНДР официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. При этом власти подчеркнули, что утечки радиации при испытаниях не произошло. «Испытание водородного боезаряда, предназначенного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты, прошло успешно», — говорится в заявлении телеканала, которое цитирует ТАСС.

Информационное агентство КНДР ЦТАК сообщает, что «уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой по вооружению ядерным оружием». В Институте ядерного оружия высший руководитель осмотрел водородную бомбу, которая будет установлена на боевой части новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По утверждению агентства, «наша водородная бомба, которая может регулировать мощь ядерной бомбы с десятков килотонн до сотен килотонн, не только имеет огромную разрушительную силу, но и является многофункциональной термоядерной боевой частью, имеющей возможность нанести сверхмощный удар MБP на огромный регион путем взрыва на большой высоте по стратегической цели».

Обращается внимание на то, что, по словам Ким Чен Ына, все элементы водородной бомбы, включая расщепление и термоядерное заряжание, отечественные, и все необходимые в разработке ядерного оружия процессы, включая процесс производства оружейного ядерного вещества, прецизионную обработку и сборку деталей, «преобразовались на основе чучхе, и мы впредь сможем производить мощное ядерное оружие, сколько захотим»