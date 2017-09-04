Денег нет, но вы платите

Почему конкурс в педагогические вузы - шесть-семь человек на место, а талантливых учителей в российских школах - единицы?

Давняя народная примета: только на календаре приблизится 1 сентября — жди руководящих указаний по улучшению жизни учителей. Так оно было и нынче. Селекторное совещание по теме «О готовности системы образования к началу учебного года», проведенное премьером Дмитрием Медведевым, подтвердило, что примета действует.

Жанр таких совещаний тоже свято сохраняется. Пиеса сия в трех актах. Сначала глава правительства отчитывается сам — то есть зачитывает подчиненным справку, составленную ими же. Затем предоставляет слово приглашенным — для «отчетов с мест». Завершается высокое собрание суровым отчитыванием выступавших, в чьих докладах упоминалось о недостатках и проблемах. По принципу: у вас есть проблемы — почему же вы их не решаете?

Какая польза от такой говорильни — неизвестно. Но... Не нами придумано, не нам и отменять.

Сначала Дмитрий Анатольевич доложил семи чиновникам, присутствующим в зале, и 85 участвующим в режиме видеоконференции губернаторам или их замам, что в сентябре за парты сядет 15,5 млн школьников — почти на миллион больше, чем год назад, а первоклассников — на 100 тысяч больше. Напомнил, что «мы должны обеспечить им качественное образование». Сообщил, что в стране почти 94 тысячи образовательных учреждений, из них 42 тысячи школ. Добавил: «Столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда. Я часть из них посещал и, естественно, эту практику продолжу...» И так далее.

И под конец обратил внимание на больную проблему — с заработной платой для учителей. «В некоторых регионах с этим есть проблемы. Хотел бы услышать и от глав регионов, и от министра о том, что делается для того, чтобы погасить задолженность в кратчайшие сроки». Это была первая часть.

А далее министр образования Ольга Васильева поправила премьера. По ее данным, долги по зарплате погашены. «Есть текущая задолженность 6 млн, и она будет выплачена в течение нескольких последующих дней».

Министр также сообщила, что в рамках исполнения указов президента среднемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла: в дошкольном образовании — на 5%, до 29 300 рублей, в общем образовании «все регионы обеспечили выполнение установленных показателей». Ныне, по словам Ольги Васильевой, «заработная плата наших учителей составляет 33 200 рублей (на тысячу с лишним больше, чем в прошлом году)».

В министерстве считают, что российские школы не испытывают острого дефицита в кадрах — он менее 1%. А приемная кампания 2017 года также показала, что вырос конкурс в педагогические вузы: от шести до семи человек на место. «Это идут лучшие выпускники наших российских школ», — заявила глава ведомства.

Победные рапорты звучали и с мест. Из выступивших шести представителей регионов лишь однажды прозвучало признание в проблемах с зарплатой педагогам — от губернатора Забайкалья Натальи Ждановой. В целом же на совещании рисовалась вполне благостная «картина маслом».

Зато педагогическая блогосфера и региональная пресса разразились гневными комментариями, обвиняя министра в незнании реального положения дел и даже приписках. Начиная с того, что в соответствии со знаменитым майским указом президента Владимира Путина средняя зарплата педагога уже должна составлять 100% от средней зарплаты по региону. Но средний заработок в России, по последним данным Росстата, составляет 39 331 рубль. Почему же у педагогов он почти на 16% меньше?

И почему во многих регионах учителя не живут, а выживают. В Курской областисредняя зарплата 25 456 рублей. А вот, скажем, у завуча Рышковской средней школы Валентины Бочаровой ежемесячный доход — около 21 тысячи рублей чистыми.

«На еду хватает, — говорит завуч. — Мы-то получаем еще коммунальные, нам выплачивают за электричество и за газ. Я еще и пенсионерка, получаю пенсию 10 037 рублей... Огород сажаем, конечно, огурчики, помидорчики...»

А если педагог молод? И без огорода? На что и когда ему «расти интеллектуально»?

Удивительно ли, что в российских школах средний возраст учителей — 52 года, десятая часть приходится на пенсионеров, разменявших седьмой десяток. Не забывается история о встрече выпускников Иркутского госуниверситета с замминистра образования области Евгением Торуновым. Говорили о будущем трудоустройстве и услышали: зарплата будет — 5 тысяч! На вопрос, почему так мало, последовал ответ: «Разве вы, когда поступали в пединститут пять лет назад, не знали, что у преподавателя маленькая зарплата? На что же тогда рассчитываете?» — было сказано с сарказмом и насмешкой. В реальной жизни им, конечно, подкинут больше обещанной чиновником «пятерки». Но за счет чего?

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказывает, как учительскую зарплату подгоняют к цифрам президентского указа: «Первый метод фиктивного повышения зарплаты — отсутствие отдельного учета совместительства. Зарплаты учителя, который работает на нескольких ставках в нескольких местах, считают как одну. Кроме того, в оплату труда вписывают другие внебюджетные доплаты. Школа берет с родителей за платные дополнительные услуги, и эти деньги тоже входят формально в зарплату педагога. Но президент-то имел в виду, что учителям надо платить из бюджета!»

То есть в реальности, при нынешней системе оплаты педагогического труда, для выполнения президентского указа средняя нагрузка на российского учителя должна составлять 28-30 уроков в неделю, то есть 1,7 ставки. Скажете, немного? Но пусть тогда российский чиновник за свою нынешнюю зарплату (значительно выше учительской) будет работать не семь, а 12 часов в день. Не хотят, не смогут?

А педагогам деваться некуда — терпи или уходи из профессии. Потому вопреки победному содокладу министра Васильевой лишь 20-25% выпускников педвузов идут после учебы работать по специальности. Остальные — кто куда.

Об этом письмо из соцсетей, размещенное школьным педагогом с 14-летним стажем: «Ежегодно принимаю на практику студентов педуниверситета. В ответ на вопрос, куда работать планируете, дружный ответ: только не в школу! Анализирую наш выпуск 1994 года: 75 человек, треть с красными дипломами. А в школе остались человек 10-15. Где работает большинство? Банки, органы госвласти и местного самоуправления, кадровые агентства, редакции, полиция, сетевой маркетинг, юридические конторы...

И дело не только в зарплате. Социальный статус учителя в нашем обществе слишком низок. Учитель часто рассматривается как синоним неудачника...»

Но обо всем этом ни слова не говорилось у премьера на совещании, посвященном Дню знаний. Зато была третья часть — воспитательная. После сообщения губернатора Забайкалья Натальи Ждановой о накопившихся до ее назначения на должность долгах по зарплате педагогам (в том числе за 2015 год учителям задержали заработную плату почти в 500 млн рублей).

«Там ваши предшественники понаделали всяких разных дел, — сурово сказал глава правительства. — Но это уже давно было. Надо эту тему зачистить полностью. Вот рассчитываю на то, что в ближайшее время ничего от прежней задолженности даже с учетом исполнительных листов и так далее не останется!»

Как тут не вспомнить, что именно при премьерстве Дмитрия Медведева финансирование образования сокращалось начиная с федерального уровня. В нынешнем году, в частности, расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы «Развитие образования» запланированы в сумме 466,1 млрд рублей — на 35,6 млрд меньше, чем в 2013 году. И это без учета инфляционных потерь за четыре минувших года.

Что тут добавить? Разве что перефразировать известную формулу, адресовав ее местным властям: «Денег нет, но вы платите!»