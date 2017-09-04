Что-то меня Мьянма беспокоит…

Нефть, Сорос и кровавый террор: что на самом деле стоит за гонениями на мусульман в Мьянме

https://russian.rt.com/world/article/425 981-rohindzha-musulmane-myanma – цинкНе слишком большой специалист в делах происходящих в Мьянме, но кое-что показалось интересным.1. Конфликт в Мьянме несколько разрушает образ буддизма как "религии мира", так как упырей на практике среди буддистов тоже немало, как впрочем и среди местных исламских фанатиков, представляющих радикальный политический ислам. Ну а такого рода конфликты никогда не имели быстрого и взаимовыгодного разрешения. В итоге, с обеих сторон в силу входят религиозные и националистические радикалы, не слишком разборчивые в методах.2. Сам конфликт судя по всему является еще одной бомбой замедленного действия, которую англичане оставили в регионе, когда распускали свою империю. Уж очень происходящее напоминает борьбу Индии и Пакистана за Кашмир, когда корни вражды тянутся еще с 40-50х годов XX века, когда англичане произвольно нарезали границы региона без особого учета этнорелигиозных последствий.3. В том виде, в котором конфликт существует, он врядли имеет какое-то внятное разрешение, особенно когда конфликт густо намазан этнической и религиозной ненавистью, которые и порождают взаимные зверства и последующие обвинения, как это например происходит в Палестине вокруг арабо-израильского конфликта, где многочисленные войны, резня, теракты, военные преступления и много чего еще, не привели стороны к желаемому, а основные игроки уже давно потеряли надежду хоть что-то поменять дипломатическим путем, занимаясь процессом урегулирования скорее по инерции в ожидании очередной войны или интифады. Мьянмой врядли будут заниматься столь же пристально. Страна откровенно бедная (хотя найденная нефть многое меняет, но не для местного пролетариата) и ее главное достоинство до недавнего времени – большое кол-во дешевой рабочей силы.4. Для РФ с одной стороны вроде бы выгодно поддерживать "угнетенных мусульман", на чем обычно специализируется США, но в данном случае связи рохинджа с террористами, противоречат политике РФ в Сирии и Ираке и может возникнуть двусмысленная ситуация, когда открыто поддерживая рохинджа в Мьянме, Россия может получить свою порцию обвинений в поддержке исламских фундаменталистов на территории другой страны, в чем Россия обычно и вполне резонно обвиняет США. Так что это с точки зрения политики РФ на Ближнем Востоке достаточно скользкая тема.5. С другой стороны, стремление Кадырова выступать в роли интернационального медиатора защищающего интересы мусульман по всему миру, вступает в противоречие с осторожной политикой РФ в этом вопросе, так как толкает РФ на одну из сторон конфликта, чего РФ обычно старается в таких случаях избегать (см. конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха). Причина банальна – поддержи буддистов, получишь негодование мусульман. Поддержи мусульман, получишь негодование буддистов. Для государства, которое позиционирует себя как светское, религиозные мотивы не должны давлеть над осуществлением внешней политики, тем более, что конфликт практически не затрагивает коренные интересы РФ в регионе.Стоит также отметить, что в свое время МИД РФ давал жесткий отлуп православным радикалам (вроде Чаплина), которые пытались объявить операцию РФ в Сирии "защитой христианства", чем давали отличный повод пропаганде ИГИЛ, разыгрывавшей карту противостояния "правоверных мусульман" атакам "христианских крестоносцев", когда боевики и российских военных объявили "крестоносцами".6. Но так как государство заняло достаточно аморфную позицию относительно кризиса в Мьянме, на первый план и вышли заявления с откровенно религиозным подтекстом со стороны Кадырова и его сторонников, что ставит МИД РФ в несколько затруднительное положение, так как ему в любом случае придется формировать некую позицию по Мьянме, которая с одной стороны скорее всего будет не слишком обязывающей в духе "давайте жить дружно и решать конфликт путем переговоров", а с другой стороны, она должна будет учитывать факт недовольства российских мусульман гонениями на единоверцев в Мьянме, что в той или иной степени может отразиться на внутренней политике РФ.Данная история очень наглядно иллюстрирует проблему, когда люди недоумевают "Зачем интересоваться тем, что происходит за границей России, надо сосредоточится на внутренних проблемах". Кризис в Мьянме и несанкционированные выступления кадыровцев в Москве, очень наглядно показывают, как события в далекой Мьянме, которую далеко не все граждане страны могут вообще найти на карте мира, отражаются на улицах российских городов. Россия не сферический конь в вакууме, а часть современной нам системы мироустройства, которое находится в стадии переформатирования. Многочисленные изменения в различных регионах мира, так или иначе затрагивают РФ и ее интересы, что в свою очередь отражается на самой России.Мало кому интересная Мьянма еще один характерный пример этой зависимости. Пока там кто-то кого-то резал, это мало кого волновало. А вот когда чеченцы и ко начали митинговать в Москве, "внезапно" Мьянма оказалась в мейнстриме общественного интереса. Хотя казалось бы, митинги в поддержку сражающегося Донбасса, который куда как ближе и роднее, были бы более уместны.За себя скажу, что на мой субъективный взгляд, РФ от конфликта в Мьянме надо держаться подальше и не влезать в него на стороне будь то буддистов или мусульман. Выиграть там РФ вряд ли что-то сможет, а вот получить те или иные проблемы – запросто.PS. Плюс интересные статьи от читателей из комментариев:1. Рохинджья – http://dragon-naga.livejournal.com/56269.h tml 2. Илья Топчий: Китайские отпускники на гибридной войне – http://nvo.ng.ru/wars/2016-10-28/1_924_c hina.html 3. Немусульманский терроризм – https://lenta.ru/articles/2016/06/06/non muslim_terrorism/

Источник: colonelcassad.livejournal.com