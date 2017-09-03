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Япония и лазерное оружие: да прибудет с тобой сила, Абэ?

12:30. 3 сентября 2017 Просмотров - 333 Нет комментариев Опубликовал:

mech-dzhedaya

В Токио уже отреагировали на шестое ядерное испытание КНДР: грубое нарушение резолюций Совбеза ООН, серьезная угроза безопасности региона и всему мировому сообществу. Бояться японцы больше не желают, поэтому рассматривают возможность разработки новой системы, позволяющей обезвреживать северокорейские ракеты… лазером.

Синдзо Абэ сделал публичное заявление о неприемлемости ядерных испытаний Пхеньяна. Вот только КНДР на месте не стоит и уже объявил об успешном испытании водородного заряда. Его, к слову, можно использовать в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Тряхнуло Корейский полуостров после этого неплохо: не только Сеул занервничал, но и в Японии сна лишились.

Что именно намерены предпринять японские власти для защиты страны от северокорейских ракет? Разработать и ввести в действие систему по нанесению лазерного удара по ракете после ее запуска, выведения ее из строя либо уничтожения. В настоящее время Токио не обладает возможностью сбивать ракеты КНДР по причине их сеченой траектории. Лазер же будет сбивать ракеты еще на стадии ускорения, перехватывая не только МБР, но и ракеты средней дальности.

Одобрять действия северокорейского лидера не стану, но понять его можно. США на пару со своими союзниками проводят в регионе широкомасштабные морские учения, демонстрируя Пхеньяну свою силу. Вашингтон даже не исключает силового развития ситуации: нападения на КНДР и убийства мирного населения в результате нанесения ракетных ударов. Ким Чен Ын отреагировал на угрозу, беспокоясь о безопасности страны.

Разработки лазерного оружия в мире ведутся еще с 50-70 гг. прошлого века. Реальных успехов, в том числе принятия на вооружение отдельных образцов лазерного оружия, достигла Россия, а не страны Запада или та же Япония. Токио придется поднапрячься, чтобы внедрить в жизнь свои идеи и желания. Одно дело изобретать и строить лазеры для научных исследований, и совершенно другое – боевые лазеры, умеющие бить точно в цель.

Это все могло бы и не понадобиться, если бы Сеул и Токио не плясали под дудку Вашингтона, устраивая в регионе морские учения, позволяя размещать на своих территориях американские военные базы. Нервировать Ким Чен Ына и ждать, что он промолчит и утрется? Глупая затея. Еще глупее думать, что введение в строй боевых лазеров обезопасит Японию. Провокации могут закончиться войной в регионе. Вот тогда пострадают все…

Берите пример с России: диалог и никаких угроз. Лишь в этом случае систем региональной безопасности не подвергнется новым испытаниям. Или воспоминания о Хиросиме и Нагасаки японцам покоя не дают?

Метки: абэ, агрессия США, кндр, лазерное оружие, Япония
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ИсточникИсточник http://via-midgard.info/

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