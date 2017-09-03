У шимпанзе в Африке обнаружили странный культ

В некоторых СМИ по этому поводу восторженно написали: «Мы присутствуем при зарождении религии у обезьян!» И действительно, со стороны может показаться, что мы имеем дело с магическим культовым обрядом.Объектом поклонения шимпанзе выбирают пустотелое дерево.. В некоторых таких «святилищах» накапливается около дюжины камней.— Возможно, это действительно какие-то ритуальные комплексы, — соглашаются ученые, опубликовавшие свою работу в журнале Scientific Reports. — У людей тоже были распространены каменные святилища. Самое известное из них это Стоунхэндж.Есть ритуальные мегалиты и на территории России. Например Синий камень на берегу Плещеева озера, которому поклонялись наши предки-язычники до принятия христианства на Руси. Но на заре человечества святилища такого рода, вероятно, были гораздо скромнее по размерам. И смахивали на «пирамидки», которые выкладывают гвинейские шимпанзе. Например, у коренных народов Западной Африки есть ритуал складирования камней под священным деревом.Впрочем, антропологи настаивают, что для подтверждения этой гипотезы нужны новые данные. В частности, они намерены установить дополнительные камеры, которые бы фиксировали не только манипуляции с булыжником обезьяны-«жреца», но и поведенческую реакцию соплеменников.Ученые полагают, что что объяснение странного ритуала может быть вполне прозаичным. Это одна из форм демонстрации воинственного поведения. Ее цель — обозначить границы территории стаи и подчеркнуть собственную силу и агрессивность. Своего рода военный парад, они у людей, кстати, тоже очень популярны.Мы знаем, что медведи, например, метят свою территорию, оставляя когтями отметины на стволах деревьев. Причем, они стараются сделать отметину повыше, чтобы конкуренты поняли с каким гигантом они имеют дело и убоялись. У обезьян может работать та же логика: чем больше тяжелых камней накидано у дерева, тем яснее соперники понимают насколько сильна и многочисленна стая шимпанзе.— Культивируется только в 4 сообществах шимпанзе из 34 исследованных.— Камеры зафиксировали 64 случая, когда обезьяны совершали с камнями загадочные ритуалы.— Средний вес камней составляет 3,6 кг. Минимальная масса — 200 грамм, максимальная — 17 кг.— В 99% случаев в странных «танцах» участвуют мужчины. Лишь однажды, у «волшебного» дерева видели самку с камнем и 1 раз — детеныша.

Источник: nashaplaneta.su