Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 сентября 2017

Трасса М-20

Эксклюзивное видео от Anna-News о продвижении сирийских войск через административную границу провинции Дейр-эз-Зор по трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор.Плюс еще фото наступления через пустыню.PS. По Акербату вчерашние победные реляции были несколько преждевременными, Акербат полностью пока не зачищен, на ночь основные силы САА отошли на окраины, чтобы избежать ночных атак смертников. Сегодня в течении дня зачистка должна продолжиться. На данный момент САА контролируют восточные окраины Акербата, боевики сидят на западных окраинах.Бои в районе Акербата.Удары ВКС РФ в Восточной Хаме.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия. Новости следующей недели — деблокада Дейр эз-Зора и другие победы

Один из постоянных авторов «Русской Весны» Михаил Ошеров попытался спрогнозировать ближайшие результаты военных операций Сирийской армии и ВКС России на основании динамики последних недель. Сирия. Новости 4 – 10 сентября. Две новейшие российские дизельные подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 «Варшавянка», построенные на Адмиралтейских верфях, прибыли в сирийский порт Тартус для своего постоянного базирования в Средиземном море. После успешного продвижения подразделений «Сил Тигра» деблокирован крупнейший сирийский город на реке Евфрат — Дейр эз-Зор — столица одноимённой сирийской провинции. Вооруженными силами САР также освобождена территория этой провинции на западном берегу реки Евфрат. Продолжается освобождение сирийских провинций Дераа и Кунейтра. Боевикам, воюющим против законного сирийского правительства, предложено прекратить сопротивление и эвакуироваться из этих районов Сирии. На границе Сирии и Ливана в Западном Каламуне размещено несколько подразделений сирийских сил ПВО для защиты территории Сирии от возможного нападения с запада. Король Иордании Абдалла обратился к президенту Сирии Башару Асаду с предложением провести переговоры о будущем сирийско-иорданских отношений и обо всём комплексе вопросов, затрагивающих интересы обоих государств, в частности о вопросе сирийских беженцев, находящихся на территории Иордании. P.S. Возможно, не все эти события произойдут на следующей неделе. Но многие из них могут произойти. Читайте также: Разгром ИГИЛ* в котле: Армия Сирии взяла Акербат после мощных ударов ВКС РФ — подробности (ФОТО) Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МО РФ объявило о взятии Акербата

МО РФ объявило о занятии Акербата, который по сути являлся главным форпостом Халифата в Акербатском котле. Сообщается о большом кол-ве убитых боевиков и уничтоженной при бомбардировке и штурме технике.Сирийские источники пока не столь оптимистичны, указывая на то, что бои в районе города продолжаются. Боевики также сообщают о продолжающихся тяжелых боях, заявляя о том, что при штурме Акербата погибло от 2 до 7 российских солдат (вероятно имеются ввиду "частники"), а также существенное кол-во сирийцев. Вероятно еще потребуется некоторое время на стабилизацию ситуации, зачистку, разминирование и фильтрацию, после чего в ближайшие дни Акербатский котел скорее всего будет рассечен на две части, когда группировка наступавшая к северу от Хувайсиса соединится с группировкой наступавшей к югу от трассы Итрия-Саламия.Боевики фактически до конца держали фронт к западу от Акербата, и сколько его там сирийцы не таранили (даже Сухейл в июле приезжал), прорвать оборонительные позиции "черных" так с мая и не удалось (боевики тактически грамотно вели здесь оборонительные действия), но в конечном итоге от поражения это упорство боевиков не спасло. Удерживая фронт в восточной Хаме, боевики не смогли удержать развалившийся фронт на других направлениях и теперь наступает агония.Большую роль в нарастающем крахе Акербатского котла сыграли российские военные советники и специалисты, которые обеспечили грамотное развитие операций на окружение в центральной Сирии, в результате чего начиная с прорыва фронта у Джиры и Дейр-Хафира, боевикам так по хорошему и не удалось заделать нараставшие разрывы с построении своих отрядов. Эти пустоты регулярно использовались механизированными частями САА, которые при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии с мая регулярно обходили фланги боевиков и вели операции на окружение (чем облегчили развитие операций для Пальмирской группировки, которая смогла сломить оборону боевиков у Арака, Т-3 и Сухны), чему противнику оказалось нечего противопоставить кроме эпизодических контрударов и отдельных случаев упорной обороны. Как представляется, ключевыми были бои между Джирой и Ресафой, где САА перемолола в упорных боях наиболее боеспособные отряды Халифата отступавшие из провинции Алеппо.Взятие Акербата означает (осталось дождаться фото и видео, которые должны появится завтра, а при более упорном сопротивлении боевиков, послезавтра), что пал последний крупный форпост Халифата в центральной Сирии. Еще один гвоздь в крышку гроба несостоявшегося террористического государства.И да, сообщают, что до деблокады Дейр-эз-Зора осталось 25-30 километров. Сирийские источники пишут, что в анклаве уже можно слышать работу артиллерии наступающих с запада сирийских войск.Похоже, что северная группировка успеет первой и героический город будет деблокирован после нескольких лет осады.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com