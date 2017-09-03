Очевидная цель новых санкций – подсадить Европу на сланцевый газ

В эксклюзивном интервью научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал, чем антироссийские санкции грозят экономике Европы. Он считает, что единственная цель новых мер Вашингтона – перевести Европу на сланцевый газ, который не выгоден европейским гражданам из-за высокой цены за пользование.

Если антироссийские санкции будут введены, то с чем будут связаны основные российские проблемы?

– Если санкции будут введены, проблемы России будут связаны с отсутствием технологий укладки труб по дну моря: это ударит и по «Северному потоку-2», и по «Турецкому потоку».

В чем основной смысл нового пакета санкций?

– Смысл санкций для США прост – выбить российский газ с рынка Европы, на котором его доля, несмотря на все усилия США и всю идеологизацию европейцев, неуклонно растет. И заместить наш газ своим сланцевым.

Какие финансовые риски мы можем понести из-за санкций?

– С деньгами принципиальных проблем нет (особенно если учесть, что российская сторона уже получила от европейцев миллиард евро на строительство «Северного потока-2» и, если те подчинятся санкциям, возвращать их не будет никакого резона. Немецкие трубы легко заменяются на аналогичные российские (их использование было «подарком» Германии), а вот прокладка труб, которой занимается швейцарская Allseas, – это проблема и, думаю, сейчас наши специалисты как раз заняты превентивным решением этой проблемы.

Готовит ли Евросоюз в отношении антироссийских санкций какие-либо ответные меры?

– Был какой-то протестный писк со стороны Германии, но всерьез относиться к нему не стоит. Немцы остаются ментальными рабами американцев. А если они что-то попытаются сделать, в рамках Евросоюза их заблокирует Польша и другие сателлиты США. Также Франция, претендующая на повышение своей роли и отказ от концепта «Четвертого рейха» во главе с Германией, возможно, будет противодействовать.

О каких странах-сателлитах сейчас идет речь?

– Я имею в виду американское лобби в Евросоюзе. Это Польша, Прибалтика и некоторые другие мелкие и безответственные страны. Благодаря европейским процедурам им долго удавалось держать загрузку «Северного потока 1» на половинном уровне. Но кризис дал осознать неизбежность прекращения газового транзита через обезумевшую Украину, что привело к повышению загрузки до 80%. Так что здесь пока ситуация удовлетворительна.

Есть какие-то объективные причины, почему транзит газа через Украину невозможен?

– Газотранспортная система Украины никогда не ремонтировалась, а только разворовывалась. И после 2019 года она просто не подлежит эксплуатации.

В чем основные недостатки перехода европейцев на американский газ?

– Первое – это цена. Сжиженный природный газ (СПГ) всегда дороже трубопроводного по сугубо технологическим причинам: чтобы поставить в центр Европы газ из Западной Сибири, надо сжечь его четверть, а для сжижения и разжижения СПГ надо сжечь половину. Наконец, себестоимость сланцевого газа выше, чем у обычного. Кроме того, ценообразование СПГ носит высокоспекулятивный характер, что неудобно для потребителей, а цена на трубопроводный газ более стабильна, так как в значительной степени определяется долгосрочными контрактами.

Во сколько американский газ обойдется Европе?

– Несмотря на все усилия американского государства, все льготы американским компаниям и почти бесплатное их кредитование, американский газ в Европе будет минимум на 30% дороже российского. Строительство инфраструктуры в Европе будет стоить более 1 трлн евро. Да и в США инфраструктура совершенно недостаточно.

Чем это грозит европейской экономике?

– Реализация этого плана попросту уничтожит европейскую экономику! Но нам надо учитывать эту вероятность, так как нынешнее поколение европейских лидеров производит впечатление предельно идеологизированных и полностью контролируемых США субъектов, в принципе способных уничтожить европейскую цивилизацию просто «по свистку».