Элитные войска Порошенко: лучший друг ВСУ – «боевая свинья»!

Желаете посмеяться? Военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой в зоне АТО, после обстрелов жилых кварталов донецких городов, жрут на отдыхе чуть ли ни из одной миски со своими «боевыми свиньями» и радуются жизни. «Военное телевидение Украины» называет их, правда, «боевыми вепрями», но свинья есть свинья, как ее не назови…

Вот такие секреты военного быта на передовых позициях ВСУ на Донбассе. Душевные вечера с кабанами у костра и совместное патрулирование. Скучно и грустно хохлам после обстрелов мирного населения, вот и заводят себе зверушек: гусей, кроликов, лисят, кошек и собак (уже не так интересно), но дикие свиньи бьют все рекорды.

Честно признаюсь, у меня украинцы всегда с куском сала ассоциировались, а тут – кабаны. Сало на ножках, пускай и дикое. Брутальности здесь не прибавится, как не называй их «боевыми вепрями», но так украинцы «воссоздают милую сердцу обстановку родных сел Прикарпатья».

Вот он повод для гордости в украинских войсках: свинью взяли на попечение, воспитали боевого товарища. Что и говорить, но по мне собака – лучший друг человека, а не хряк, жрущий от пуза все подряд. Трогательные истории карателей о том, как они делятся с кабанами едой, а те хрюканьем предупреждают о приближении человека, умиления не вызывают.

Правильно Роман Кулик, украинский блогер, заявил, что это «так по-нашему». По вашему, по вашему, ведь нормальные люди такой ерундой не страдают. Это привилегия майданутых, опустившихся до уровня свиней.

Военнослужащие российской армии за друзей держат служебных собак, а не крыс, кошечек, поросей. Овчарки лучшие в мире миноискатели, часовые и даже диверсанты. В северных широтах мы приручили оленей, но все это умные и благородные животные, которым свиньи не чета.

«Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты!». Древнегреческий драматург Еврипид словно в воду глядел, когда произнес эти слова. Никто и не сомневался, что «друзья» у военных ВСУ будут их точным подобием…