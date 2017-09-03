Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Элитные войска Порошенко: лучший друг ВСУ – «боевая свинья»!

16:26. 3 сентября 2017 Просмотров - 398 Нет комментариев Опубликовал:

f65254c24d90bf16d0eff710337d598e

Желаете посмеяться? Военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой в зоне АТО, после обстрелов жилых кварталов донецких городов, жрут на отдыхе чуть ли ни из одной миски со своими «боевыми свиньями» и радуются жизни. «Военное телевидение Украины» называет их, правда, «боевыми вепрями», но свинья есть свинья, как ее не назови…

Вот такие секреты военного быта на передовых позициях ВСУ на Донбассе. Душевные вечера с кабанами у костра и совместное патрулирование. Скучно и грустно хохлам после обстрелов мирного населения, вот и заводят себе зверушек: гусей, кроликов, лисят, кошек и собак (уже не так интересно), но дикие свиньи бьют все рекорды.

Честно признаюсь, у меня украинцы всегда с куском сала ассоциировались, а тут – кабаны. Сало на ножках, пускай и дикое. Брутальности здесь не прибавится, как не называй их «боевыми вепрями», но так украинцы «воссоздают милую сердцу обстановку родных сел Прикарпатья».

Вот он повод для гордости в украинских войсках: свинью взяли на попечение, воспитали боевого товарища. Что и говорить, но по мне собака – лучший друг человека, а не хряк, жрущий от пуза все подряд. Трогательные истории карателей о том, как они делятся с кабанами едой, а те хрюканьем предупреждают о приближении человека, умиления не вызывают.

svin1

Правильно Роман Кулик, украинский блогер, заявил, что это «так по-нашему». По вашему, по вашему, ведь нормальные люди такой ерундой не страдают. Это привилегия майданутых, опустившихся до уровня свиней.

Военнослужащие российской армии за друзей держат служебных собак, а не крыс, кошечек, поросей. Овчарки лучшие в мире миноискатели, часовые и даже диверсанты. В северных широтах мы приручили оленей, но все это умные и благородные животные, которым свиньи не чета.

«Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты!». Древнегреческий драматург Еврипид словно в воду глядел, когда произнес эти слова. Никто и не сомневался, что «друзья» у военных ВСУ будут их точным подобием…

Метки: война на донбассе, всу, свинья
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
...скорой помощи выехали навстречу друг другу, остановились на нейтральной ... «плацдарме» были сосредоточены элитные части украинской армии, в... голосовали по принципу «лучше эти уроды, чем те... Порошенко не собирался выводить свои войска из котла. Командиры ВСУ ...
Сводки от ополчения Новороссии 28 октября 2015
...Элитные части ВСУ отработали рейдовые действия в составе наступательной группировки войск. 17:18 ВСУ... легендарного комбрига. Богдана была лучшим другом Мозгового и после его смерти...во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил об отводе артиллерии ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 октября 2016
...с президентом Украины Петром Порошенко. К оглавлению | Источник...элитной бухте Ласпи, качинское «Солнышко», «Таврида», «Любимовка» и другие...война. И как ответишь? Отвели войска. Линия Золотое — Петровское —..., прогнозы не лучшие. Всего ВСУ накрыли пять домов...
Сводки от Ополчения Новороссии на 15 марта 2015
...группировку ВСУ на оккупированных территориях ДНР от войск ... часть Украины. 11. Порошенко сидит в тюрьме, как...любой другой с точки зрения обычного гражданина будет лучше. Конечно... выброшена из политики элитная группировка, концентрировавшаяся вокруг...
Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2015
... Гвардии — новое элитное соединение вооруженных сил ...также будет осуществляться лучшими, наиболее надежными ... «Порошенко»,руководитель снабжения и обеспечения ВСУ, ... организации действий войск с помощью ...Янголенко «заказывает» другого комбата и обсуждает...
Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2016
...ВСУ по позициям ВС ДНР, открытием провокационного огня в направлении своих войск... на Донбассе Порошенко мгновенно лишиться ...центре Донецка в элитном доме. Донецк...считается одним из лучших лечебных заведений ...поясняет Евгений. На другой стороне у Евгения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>