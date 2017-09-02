Письма и ответы. Гибель «народной» принцессы

Здравствуйте, Татьяна!

Позволю себе дополнить тему гибели принцессы Дианы.

Как известно, единственным выжившим в автокатастрофе 31.08.1997 года был охранник Доди аль Файеда Тревор Рис-Джонс. Его дальнейшая судьба мало известна, однако с ним связан один интересный факт, выпавший из информационного поля. Воспроизвожу его по памяти, поскольку, к моему большому сожалению британскую газету, название которой за давностью лет не помню, не сохранил. Скажу только, что это одна из ведущих британских газет. Перехожу к сути. После автокатастрофы Рис-Джонс некоторое время находился в коме, и после возвращения сознания журналист взял у него короткое интервью в госпитале. Был ли это преднамеренный вброс информации или он произошёл по недосмотру спецслужб сейчас рассуждать не стану. Главным вопросом, заданным охраннику стал следующий: был ли пьян водитель? Ответ Тревора, не знавшего в силу объективных причин, мощно раскручиваемую данную версию причины ДТП, поверг журналиста в ступор: если бы я заметил малейшие признаки алкогольного опьянения водителя я бы не допустил его к управлению автомобилем, вплоть до применения силы.

После публикации данного интервью все СМИ Великобритании активно и напористо раскручивали тему амнезии Рис-Джонса, выдавливая из информационного пространства его ошеломляющий ответ по поводу водителя.

Через некоторое время просочились сведения, что некто приобрёл для Тревора дом в одном из удалённых от Лондона графств Великобритании, куда он и отбыл после выписки из госпиталя.

С уважением, С.

Т. В. – Думаю, некая «топорность» работы спецслужб по устранению Дианы была допущена умышленно, дабы запугать всех желающих покусится на институт монархии. «Грохнули» демонстративно, чтобы больше ни одна будущая сноха не решилась под страхом смерти покуситься на самое святое — на власть королевы…

Многие детали и события этого преступления было просто невозможно предусмотреть, например, что выживет телохранитель, или что сама Диана не погибнет в момент автокатастрофы, а проживет еще несколько часов.

Уважаемая Татьяна Вячеславовна

По поводу:

http://pravosudija.net/article/pismo-topornaya-rabota-specsluzhb

Позвольте обратить внимания, что сейчас основная крутизна

градиента информационной новизны – расовый вопрос…

…В случае ликвидации принцессы Дианы – основной вопрос

расовый. СМРАД (СМИ) эту тему не высмеивает, а

тотально табуирует.

С этой точки следует прослеживать лучи развития политической

ситуации на Ближнем Востоке и Аравийском регионе.

В.

Т. В. – Следуя Вашей логике — Диану заказала служба протокола дворца — они не могли принять решение, приглашать ли на семейные праздники ее одну, или вместе с будущим ребенком от ее нового брака (с Доди Аль-Фаедом).

Ребенок, с одной стороны — будет на половину араб, а с другой — сводный брат/сестра принцам Уильяму и Гарри. Будучи не в состоянии принять решение, соответствующее многовековым традициям, в службе протокола прикинули, что проще — решить проблему кардинально…

Ну а если серьезно, Диана трясла ослабевший в тот момент институт британской монархии, как грушу, и вполне могла уронить, особенно, если бы ей немного помогли и другие «доброжелатели» королевы Елизаветы. Клинтоны, несомненно, были в их числе. Диана готовила свой переезд в США, где получила бы надлежащую защиту на самом высоком уровне.

Убийство в целях самозащиты и защиты интересов государства, если хотите…