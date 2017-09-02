История из глубинки: Как люди объединяются и сами меняют свою жизнь к лучшему (ФОТО)

Эта история из глубинки России, где люди объединяются и сами меняют свою жизнь к лучшему.

Это редкий пример сегодняшнего дня. Самое обычное село Тургиново Тверской области, не так далеко от областного центра. Было еще известно с романовских времен, места эти полюбились прекрасной охотой.

И в настоящее время в близости от села Тургиново расположилась территория всем известного заповедника Завидово. В военные годы село было оккупировано, более 300 солдат Красный Армии положили свои жизни, освобождая этот населенный пункт, погибло в этих кровопролитных боях 70 местных жителей. Теперь их имена поминают в местной церкви в честь Покрова Божией Матери, которая несколько лет назад полностью преобразилась, выполнен масштабный комплекс реставрационных работ.

А рядом с храмом чуть более года назад был выстроен современный духовно-просветительский центр с актовым залом, кабинетами, тренажерным залом и даже бассейном.

А рядом обычная средняя школа, здание которой было построено в 1988 году. С тех пор совсем обветшал спортивный зал, где за все время существования школы не производились ремонтные работы. Надо было срочно менять огромные окна. В местных бюджетах средств не нашли. Район давно дотационный. Когда некуда идти — идут в храм. Так и случилось в нашем случае. Инициатором ремонта школьного спортивного зала выступил местный батюшка — протоиерей Андрей Миляев. Клич был брошен. И необходимая сумма спустя некоторое время получена. В последние дни августа замена старых окон спортзала происходила стремительно.

Но к 1 сентября Тургиновская школа встретила своих 174-х учеников в обновленном виде. Здесь действует многочисленные спортивные секции, вся молодежь района после работы вечерами имеет возможность заниматься в школьном спортзале, а также тут после уроков основы строевого шага постигают члены георгиевского отряда.

Депутат Сергей Гаврилов, Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, являясь другом и попечителем георгиевских отрядов, отметил, что есть еще неравнодушные люди по своей сути, которые готовы поделится всем, что у них есть на благо страны, потому что школа — это наше будущее.

«Будущее нашей великой Родины зависит от тех, кто сегодня входит в эти классы. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы наши дети могли нормально заниматься, делать свои значительные успехи, их должны окружать внимание, забота и любовь, только тогда человек вырастит социально ориентированным, настоящим гражданином.

И я благодарен батюшке и всем прихожанам тургиновского храма, которые откликнулись на этот призыв, который обращен в будущее. Наши православные церковные общины делают очень многое в плане социальной работы, воспитания подрастающего поколения. И Тургиново во многом пример деятельного участия в жизни села и в общем-то и страны. Так православная община решает своими силами задачи государственной важности».

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