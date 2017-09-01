Забытые преступления Гитлера: как Третий рейх убивал больных детей

1 сентября 1939 года — день начала Второй мировой войны. Германия напала на Польшу. Но мало кто в курсе, что именно в этот день 78 лет назад Гитлер подписал документы о начале операции «Т-4». Она предусматривала избавление от «ненужных» граждан.

Согласно специально разработанной операции, физическому уничтожению на территории Рейха подлежали душевнобольные, умственно отсталые и те, кто страдал неизлечимыми хроническими болезнями. Впоследствии (с 1942 года) в немецких клиниках начали поголовно уничтожать инвалидов, а также детей до трёх лет — в особенности имеющих синдром Дауна, и без надежды на выздоровление.

Эта чудовищная по жестокости операция (её полное название «Тиргартенштрассе-4») была направлена на «очищение арийской расы от неполноценных человеческих особей и экономии бюджетных средств, необходимых в условиях ведения войны».

Первое убийство ребёнка произошло как раз в сентябре 1939 года: некие супруги Кнауэры обратились к Гитлеру с просьбой «усыпить» их сына, являвшегося нетрудоспособным от рождения. Мальчику вкололи смертельную дозу снотворного в клинике Лейпцига, и после этого подобные вещи были поставлены «на поток».

За 2 года, до 1 сентября 1941 года, в больницах Германии умертвили 70 273 человека.

С немецкой хозяйственностью руководители операции (врачи и психиатры со званиями СС) скрупулёзно высчитали: «учитывая, что „неполноценные особи“ прожили бы минимум 10 лет, рейх сэкономил 885 миллионов 439 тысяч 800 рейхсмарок». Позднее стали убивать больше — всех подряд.



Психиатрический госпиталь Шёнбрунн возле Дахау, 1934 г. © / German Federal Archives / Friedrich Franz Bauer / Commons.wikimedia.org

Экономия смерти

Смертельные инъекции начали вкалывать подросткам до 17-летнего возраста: страдавшим физическими уродствами, гидроцефалией мозга и умственными расстройствами. Аналогично убивали больных туберкулёзом — руководители операции «Т-4» утверждали: незачем тратить деньги и время на лечение таких детей.

За три года в тридцати лечебных учреждениях Третьего рейха было умерщвлено 5 000 подростков, хотя отдельные исследователи полагают: число погибших в пять раз выше.

Решение об убийстве ребёнка-инвалида (например, с ДЦП) принималось без согласия родителей: требовалось заключение лишь трёх медицинских экспертов из СС. Детей перевозили в специальные клиники и затем моментально умерщвляли, отца и мать информировали письмом на бланке правительства: дескать, их сын или дочь «переведён в лучший госпиталь с целью более эффективного лечения». Через три-четыре месяца всегда присылался бланк с извещением о смерти ребёнка от инфаркта или воспаления лёгких.

Официально программу T-4 закрыли ещё в августе 1941 года, после «выполнения плана» по числу умерщвлённых, но закрытие состоялось сугубо на бумаге: убийства продолжались в ещё большем масштабе. От населения Третьего рейха это скрывалось.



Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки. 27 января 1945 год. © / РИА Новости

«Оплатите смерть ребёнка»

С 1942 года врачи СС вдобавок к остальным категориям приступили к уничтожению всех пациентов, не способных более 5 лет вылечиться от серьёзной болезни: дабы не платить пособия по инвалидности. Отныне убивали не только душевнобольных и парализованных людей, а даже тех, кто страдал старческим слабоумием или не мог работать на заводе ввиду сложностей со здоровьем.

Ядов для инъекций перестало хватать, и вскоре больных людей принялись уничтожать с помощью «душегубок» (автомобилей с закрытым кузовом, где выхлопная труба направлена внутрь) и газовых камер.

Врач из СС запускал в камеру инвалидов под видом похода в душевую, на 15 минут открывал баллоны с газом: после чего трупы везли в крематорий. Прах в урнах отправляли родственникам с сопроводительным письмом, объясняющим — человек скончался от естественных причин (урну, как и доставку, всегда следовало оплатить).

С 1943 года ввиду дороговизны газа в нескольких клиниках Германии детей просто-напросто морили голодом. Согласно предположению немецких историков, за три года в госпиталях Третьего рейха по причине истощения и добавления в пищу отравляющих веществ погибло около миллиона (!) пациентов.

Как пример, в лечебнице Мезеритц-Обравальде в 1944 году «на койках» находилось 3 950 человек, до конца войны дожили лишь…136. Исключений не делали ни для кого.

Даже солдаты вермахта и СС, попадающие в больницы с тяжёлыми увечьями и с нервными заболеваниями (не все выдерживали жестокие расправы над мирным населением), также подвергались умерщвлению.

«Нужно освобождать кровати для других воинов, чтобы они скорее выздоравливали и возвращались на фронт», — заявлял ответственный за программу Т-4, обергруппенфюрер СС Филипп Боулер. — «Зачем зря выкидывать еду на остальных?»

Игрушки в могиле

Особый размах уничтожение больных и инвалидов приобрело на оккупированной территории СССР. Так, осенью 1941-го были убиты 836 пациентов психиатрической больницы в Могилёве, ранее расстреляны обитатели аналогичного учреждения в Минске.

Не щадили никого, включая детей. Как вспоминал актёр Михаил Светин (звезда фильма «Чародеи»), в раннем детстве он болел туберкулёзом, и с 30 мая 1941 года проходил лечение в санатории под Алупкой. Часть маленьких пациентов (включая Светина), успели эвакуировать ближе к осени. Через 2 недели санаторий попал под оккупацию, и спецкоманда СС расстреляла «нетранспортабельных» из-за тяжёлого состояния больных детей, а заодно и защищавших их докторов и воспитателей.

В посёлке Лотошино (Московская область) оккупанты вытащили из палат пациентов психлечебницы, велели разойтись по полю, а затем устроили на них охоту на лошадях, перестреляв всех до одного.

2 сентября 1942 в года в станице Нижне-Чирской (Сталинградская область) солдаты вермахта застрелили 47 детей возрасте от 4 до 12 лет из местного интерната для умственно отсталых: маленькие тельца закопали в вырытой яме, вместе с игрушками.

Инструкция для палачей

Ввиду того, что программа «Т-4» была секретной, пациентов продолжали убивать ещё почти 2 месяца (!) после капитуляции Германии: просто потому, что и советские войска, и союзники сперва не заметили преступлений в госпиталях для инвалидов и душевнобольных.

Врачи же СС за шесть лет привыкли уничтожать пациентов автоматически, а приказа прекращать убийства они не получали.

29 мая 1945 года в Кауйбойрене был умерщвлён инъекцией четырёхлетний ребёнок с умственной отсталостью, а в некоторых больницах травили инвалидов вплоть до 1 июля — эсэсовцы в белых халатах хладнокровно выполняли инструкцию.

Ответственный за Т-4 обергруппенфюрер СС Филипп Боулер 19 мая 1945 года под арестом совершил самоубийство, приняв цианистый калий в бывшем концлагере Дахау. Рейхскомиссар здравоохранения и личный врач Гитлера Карл Брандт, занимавшийся Т-4 наравне с Боулером, был повешен в тюрьме Ландсберг 2 июня 1948 года.

Исполнитель программы гауптштурмфюрер СС Вернер Хайде в 1947 году сбежал из тюрьмы, сдался властям ФРГ в 1959-м, и в 1964-м повесился в камере. Его заместитель, доктор Пауль Ниче, был задержан советскими солдатами и после суда казнён на гильотине в Дрездене в 1948 году. Перед смертью он сказал — «За что меня убивают? Я же избавлял больных от страданий!».

До шестидесятых годов XX века и в самой Германии, и в остальном мире про эти кошмарные преступления было известно лишь очень ограниченному кругу специалистов.

В 1960-м профессор психотерапии Александр Митшерлих опубликовал книгу «Бесчеловечная медицина», с документами процесса в Нюрнберге над врачами СС. Однако, расследование относительно рядовых убийц в больницах (докторов, совершавших смертельные инъекции) в дальнейшем «спустили на тормозах».

Лишь в 2001 году Ассоциация психиатров ФРГ признала вину и попросила прощения за злодеяния её сотрудников в 1939-1945 гг., а всюду в Германии начали устанавливать памятники замученным пациентам. И это наводит на печальную мысль — даже через 72 года после Победы мы до сих пор толком не знаем списка всех зверств Третьего рейха.

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Георгий Зотов