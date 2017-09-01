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Сталин был отравлен. ВВС США бомбили базы СССР

20:37. 1 сентября 2017 Просмотров - 1,289 6 коммент. Опубликовал:

Интервью у Михаила Полторанина.
Какой ценой нам дался мир?
Октябрь 1950 г. США на Дальнем Востоке.бомбили 5 советских баз, сожгли 103 штурмовика.
Американцы хотели начать войну сразу после 9 мая 1945 года и уничтожить СССР. И только мощь Советской Армии и полководческий талант Сталина остановили их. Вот тогда и была развязана холодная война. 1953 год – отравлен Сталин.  1993 год в США официально празднуют победу над СССР в холодной войне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ozPGbibQAgo

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6 коммент.»

  • 83 71
    Valeriy Bondarik 1 сентября 2017 в 22:52 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Всё ЭТО(изложенное в статье) конечно Важно и Интересно!
    “““““““““““““““““““““““““““
    Однако ЕСТЬ ,,неожиданно-появившийся,, …Вопрос про ИНОЕ…:

    > “А куда это “вдруг” у Вас ,,пропала,, статья”…
    которая у Вас БЫЛА ДОСТУПНА к просмотру(там МАССА ссылок и КАКИХ!)?
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    [статья Антона Благина,на Его сайте от 31.08.2017]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    КТО поспособствовал,и тому,что статья “вдруг” пропала…
    Или на ,,ЭТУ,, тему незь`зя говорить…А статья ОТЛИЧНАЯ!
    Статья – 100%-в Правдивая! О Том,что Там СКАЗАНО – ЗАМАЛЧИВАЮТ…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам (В С Е М…) настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 01-09-17.

    P.S. Вполне возможно,что статью “подсунут”(т.н.”возврат”…)к
    прочтению…(хотя врят-ли)однако в перечне статей у Вас – её НЕТ.

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    • 266 192
      Союз Таможенный Valeriy Bondarik 2 сентября 2017 в 9:15 Ссылка Пометить
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      И правда нетути… Э?! Сам Благин удалил? Но на его сайте осталась. Хозяева сайта, надеюсь, пояснят? Во избежание возникновения всяческих инсинуаций и прочих тошнотных рефлексов. Не хотелось бы уходить с Пандоры – без Люси скучно…

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    • 4454 3272
      марина Valeriy Bondarik 2 сентября 2017 в 12:27 Ссылка Пометить
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      я тоже это заметила,а хорошая статья,много интересного и я ее перебросила другим,но и там стало пусто ,возьмите ее на Конте.Дело в том ,что любое раскрытие фактов,как то:ложь Холокоста,отравление Сталина,руководство Мосадом взрывов Башен и курирование ИГИЛ,организация ими переворотови войн-это волнует только специалистов и любопытных.Новость живет неделю и если ее не раскручивают СМИ или не озвучивает популярный политик ,она перестает быть таковой.Грустно ,но что поделаешь ,это никогда не попадет в учебники истории и млн.пустых роботов пополнят массы народа

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  • 4176 2062
    Николай 2 сентября 2017 в 0:00 Ссылка Пометить
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    Создатель, верни нам товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на планете Земля.

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