Сталин был отравлен. ВВС США бомбили базы СССР
20:37. 1 сентября 2017 Просмотров - 1,289 6 коммент. Опубликовал: brahman
Интервью у Михаила Полторанина.
Какой ценой нам дался мир?
Октябрь 1950 г. США на Дальнем Востоке.бомбили 5 советских баз, сожгли 103 штурмовика.
Американцы хотели начать войну сразу после 9 мая 1945 года и уничтожить СССР. И только мощь Советской Армии и полководческий талант Сталина остановили их. Вот тогда и была развязана холодная война. 1953 год – отравлен Сталин. 1993 год в США официально празднуют победу над СССР в холодной войне.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Всё ЭТО(изложенное в статье) конечно Важно и Интересно!
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Однако ЕСТЬ ,,неожиданно-появившийся,, …Вопрос про ИНОЕ…:
> “А куда это “вдруг” у Вас ,,пропала,, статья”…
которая у Вас БЫЛА ДОСТУПНА к просмотру(там МАССА ссылок и КАКИХ!)?
Вот ЭТА статья у Вас – ,,вдруг,, ПРОПАЛА,что случилось у Вас…?
> СТАТЬЯ:Нацизм породили евреи,которые для маскировки назвали
себя “арийцами”!
> pandoraopen.ru/?p=238102 От 01-09-17;01:25;
[статья Антона Благина,на Его сайте от 31.08.2017]
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КТО поспособствовал,и тому,что статья “вдруг” пропала…
Или на ,,ЭТУ,, тему незь`зя говорить…А статья ОТЛИЧНАЯ!
Статья – 100%-в Правдивая! О Том,что Там СКАЗАНО – ЗАМАЛЧИВАЮТ…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам (В С Е М…) настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 01-09-17.
P.S. Вполне возможно,что статью “подсунут”(т.н.”возврат”…)к
прочтению…(хотя врят-ли)однако в перечне статей у Вас – её НЕТ.
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И правда нетути… Э?! Сам Благин удалил? Но на его сайте осталась. Хозяева сайта, надеюсь, пояснят? Во избежание возникновения всяческих инсинуаций и прочих тошнотных рефлексов. Не хотелось бы уходить с Пандоры – без Люси скучно…
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я тоже это заметила,а хорошая статья,много интересного и я ее перебросила другим,но и там стало пусто ,возьмите ее на Конте.Дело в том ,что любое раскрытие фактов,как то:ложь Холокоста,отравление Сталина,руководство Мосадом взрывов Башен и курирование ИГИЛ,организация ими переворотови войн-это волнует только специалистов и любопытных.Новость живет неделю и если ее не раскручивают СМИ или не озвучивает популярный политик ,она перестает быть таковой.Грустно ,но что поделаешь ,это никогда не попадет в учебники истории и млн.пустых роботов пополнят массы народа
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Создатель, верни нам товарища Сталина, спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на планете Земля.
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Да это ж и было Второе пришествие, еще не поняли?
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Пусть будет третье!