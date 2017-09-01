Сталин был отравлен. ВВС США бомбили базы СССР

Интервью у Михаила Полторанина.

Какой ценой нам дался мир?

Октябрь 1950 г. США на Дальнем Востоке.бомбили 5 советских баз, сожгли 103 штурмовика.

Американцы хотели начать войну сразу после 9 мая 1945 года и уничтожить СССР. И только мощь Советской Армии и полководческий талант Сталина остановили их. Вот тогда и была развязана холодная война. 1953 год – отравлен Сталин. 1993 год в США официально празднуют победу над СССР в холодной войне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ozPGbibQAgo