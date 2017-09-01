Рыженков Владимир. Всё это было, и не раз

Недавно, мною была замечена очередная порция «лапши на уши» от псевдо-патриота Зенона Позняка, которая привлекла моё внимание своей незаурядностью. К рядовым глупостям Зенона все уже попривыкли, но это особый случай, который нуждается, на мой взгляд, если не в глубоком анализе, то, как минимум в разборе, что на этот раз учудил, как говорится внук – истинный продолжатель дела своего знаменитого деда.

Я говорю сейчас о статье: «За Вольную Беларусь», автор которой, как вы уже поняли Зянон Позняк. Впрочем, написанное вполне себе вяжется с общей антироссийской и антипрезидентской линией как прозападной Кансэрватыўна-Хрысьціянскай партыі – БНФ, возглавляемой Зеноном Позняком, так и с направлением работы всей нашей белорусской «аппазиции». Той самой, которая вот уже не первый десяток лет работает в нашей стране в интересах своих заморских или европейских хозяев. Вся их работа, заключается в том, чтобы устроить майдан в Белоруссии, а переворот должен быть как можно более кровавым, желательно по сценарию наших южных соседей со всеми вытекающими последствиями. Ещё справедливости ради нужно сказать, что оппозиция, в нормальном понимании этого слова находится в парламенте, а клоуны которые считают бело-красно-белый флаг полицаев, времён Великой Отечественной Войны, своим символом, оппозицией не являются в принципе, как бы они себя не называли, обычные предатели своего народа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кстати именно 9-го мая, дал точное определение «силам дестабилизирующим обстановку внутри страны» – 5-я колонна. Тут комментировать нечего, всё точно.

Ну так, что-же на сей раз излил на бумагу наш знаменитейший из заморских «борцов с рэжымам»? В целом всё очень ожидаемо, но, на мой взгляд, тут на лицо явный перебор, присутствуют призывы и заявления которые не должны оставаться незамеченными со стороны Комитета Государственной Безопасности. Но обо всём по порядку..

Наш известный русофоб-эмигрант пишет что имеет место быть «инвазия России в Белоруссию» ММ…ДДААА …а вот, как же позвольте спросить, нам трактовать полуторотысячелетнюю общую историю? И если Белоруссия не часть огромного Русского Мира, то часть чего? Самые западные города нашей страны, такие как Гродно, являются прямыми доказательствами того, что мы – Русский Мир. Православные церкви, которые строились тысячу лет назад в самых западных частях теперешней Белоруссии это не просто свидетели православия и родства с Россией, это наша реальная история воплощённая в камне. Вспомним развалины нижней церкви на территории старого замка в Гродно.

Когда-то делая репортаж о православных храмах западной Белоруссии, я и сам несколько удивился этим фактам, но это не глупые выдумки о европейской Белоруссии, это наша реальная история к которой можно прикоснуться.

Другое дело, что об этом не очень то принято говорить вслух, ведь поток польских туристов в то же Гродно будет не таким обильным, знай они что самый старый костёл города, знаменитая Фара Витофда, построен почти через 500 лет после православной церкви в центре старого замка Гродно.

Но это история, которую сейчас принято забывать, искажать, и трактовать по разному. О попытках переписать историю Великой Отечественной Войны, кстати, также говорил в своём выступлении на 9-мая Президент, попытки переписать и уничтожить нашу, общую с Россией историю, регулярно предпринимает никто иной, как наша «аппозиция -5я колонна».

Итак, у нас есть огромный пласт общей истории, братские народы Белоруссии и России которые строили общую государственность на протяжении 60-ти поколений, сейчас у нас есть общее Союзное Государство, договор ОДКБ, Евразийский Союз, в который входят наши страны, а провести общие военные учения нельзя? На территории союзного государства? Или для этого нужно было спросить разрешения сбежавших «белорусов», и, кстати мечтающих вернутся? Как когда-то с обозами фашистов во время Великой Отечественной войны возвращались их деды-полицаи?

Да и северо-атлантический альянс НАТО регулярно проводит учения, и я не слышал о таких учениях НАТО на территории Америки, «учатся» несущие демократию исключительно у нас под боком, Прибалтика, Польша, Балканы.

Давайте подумаем вот о чём – все мы, граждане Белоруссии, можем по разному относится к президенту Лукашенко, я и сам не его фанат. Ведь чего стоят непопулярные прямо скажем, некоторые решения власти.

Но, нельзя спорить с простым фактом, у нас не было кровавого госпереворота с жертвоприношениями типа небесной сотни, как на братской Украине. Далее, у нас нет такого катастрофического падения уровня жизни населения, как там (кто ездил отдыхать в Затоку поймёт меня) у нас нет беспредела олигархов с личными армиями, и, самое важное — у нас нет братоубийственной войны.

Ведь сотни тысяч убитых, в том числе и гражданских, женщин и детей, на совести майдана и его заморских организаторов. И все эти ужасы не пришли на белорусскую землю, ведь разрушить нашу государственность, западным «партнёрам» оказалось сложнее, чем государственность Украины. Благодаря мощной вертикали власти и отсутствии в политической элите Белоруссии политических импотентов.

Итак, всё та же речь президента на День Победы, о наших западных «партнёрах»:

«Угрозам подвергается и наша Беларусь, у наших границ накапливаются военные арсеналы, по соседству, в бывших советских республиках размещаются военные базы, проводятся боевые учения и манёвры».

Понятно, что Александр Григорьевич имеет ввиду оккупированную НАТО-вскими войсками Прибалтику, и я хотел бы напомнить о недавнем начале строительства НАТО-вских военных баз на украинском побережье Черного Моря (это кстати случилось через несколько месяцев после 9-го мая, решение принято пару недель назад.)

На лицо факт того, что коллективный Запад готовит вторжение и полномасштабную войну с Русским Миром, всей объединённой Европой они снова придут уничтожить нас как это было уже не раз. Да, на этот раз с Америкой во главе. Этот факт не вызывает сомнения у адекватной части Российских и Белорусских элит, а уж для людей военных очевиден как никогда.

В этих сложных условиях внешнего давления, бесконечных санкций, фальсификации истории, которая ставит перед собой цель не допустить сплочения народа против явного внешнего агрессора, именно сейчас мы вместе в братской Россией находим в себе силы и проводим совместные военные учения. Это огромный плюс, важнейший внешнеполитический инструмент глобальной игры, который показывает, что у нас есть возможности и средства дать отпор врагу, если тот, забыв историю, сунется к нам со сказками о «демократии».

И тут очень предсказуемо, ведь история имеет свойства повторятся, начинает лаять та самая 5-я колонна, о которой так много говорится в последнее время. Эти прозападные крысы, внутри страны или в эмиграции, услужливо лижущие НАТОвский сапог, и гавкают на капитана маленькой лодки под названием Беларусь, не забывая также тявкнуть на капитана лодки побольше, с названием Россия. Ведь эти капитаны – старые друзья, с огромным по нынешним меркам опытом в большой политике. С опытом, которого в современном мире большой игры нет почти ни у кого.

Как белорус, гражданин Русского Мира, как родившейся в великом Советском Союзе, как правнук погибшего на Великой Отечественной Войне героя, предлагаю каждому адекватному жителю того самого Русского Мира, будь то Россия или Белоруссия, веслом дубасить по башке любую собаку, которая раскачивает лодку или гавкает на капитана.



Коодинатор НОД по Белоруссии

Рыженков Владимир

P.S. О движении

Целью Национально-Освободительного Движения в Беларуси является поддержка правительства республики в борьбе с «пятой колонной».

http://belnod.by/