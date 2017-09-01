Письмо. Топорная работа спецслужб

Здравствуйте, Татьяна!

На Западе, в частности в Германии в эти дни много говорят о принцессе Диане и её трагической гибели 20 лет назад. В связи с этим хочу напомнить о фактах как-либо относящихся к этому событию, которые показывают, что, несмотря на достаточно топорную работу исполнителей этого убийства, а так же по последующему заметанию следов, методы менять никто не пытается. А СМИ высмеивают приверженцев “теории заговора” обеспечивая информационную поддержку и прикрытие. В общем – всё как всегда.

Водитель Мерседеса Доди Альфаета на котором, он с Дианой ехал в ту ночь был якобы не только ужасно пьян (1,8 промилле алкоголя в крови), но ещё и под действием амфетаминов. – После более 2,0 промилле у шестилетнего мальчика в Балашихе, по крайней мере. в России ни у кого не должно возникать сомнений в технологии подобного подлога:

Прямо в машине Скорой помощи возможно введение алкоголя и наркотиков даже в безжизненное тело в процессе реанимации. Только анализ печени может пролить свет на то, как долго алкоголь находился в организме до наступления смерти. Но ограничиваются обычно анализом крови…

По мнению суд. мед. экспертов, человек не являющийся хроническим алкоголиком, с алкоголем в крови выше 1,1 – 1,4 (в зависимости от особенностей организма) не способен вставить ключ в замочную скважину, а тем более ровно идти. На последнем видео с камеры наблюдения гостиницы, откуда выходил водитель, отчётливо видно его чёткие и уверенные движения. И вряд ли Доди Альфает держал бы у себя водителя – алкоголика…

Сама машина Мерседес находилась после аварии в ангаре технической экспертизы министерства юстиции Франции, где “по чистой случайности”, которая до сих пор не расследована, благополучно сгорела дотла. Бывают же случайности…

Многие журналисты, пытавшиеся по собственной инициативе заниматься реальным расследованиям, подвергались давлению и запугиванию. Им организовывали “подставы” пытаясь их дискредитировать или вообще посадить. Один из способов – оговор в виде обвинения в изнасиловании – классика жанра.

В 2003 году газета “Daily Mirror” опубликовала письмо Дианы, написанное ей собственноручно в 1996 году и переданное ею в запечатанном виде своему консьержу Полу Буреллю (Paul Burrell). Подлинность письма была подтверждена. В нём Диана выражает предположение, что на неё готовится покушение, связанное с автомобилем. Речь идёт о Чарльзе, которого в письме она называет “мой муж”.

Официально было высказано сомнение, что Диана действительно написала это письмо за 10 месяцев до своей смерти, т.к. на тот момент они с Чарльзом уже были в разводе. – Известно, что и после развода королевский дом вообще и Чарльз в частности оказывали на Диану давление под предлогом чести Королевы Елизаветы и всей династии. Поэтому Диана говорила, что даже после развода не чувствует себя свободной…

По заявлению парижской полиции, “по стечению обстоятельств” все камеры для контроля дорожного движения по пути следования Мерседеса в ту ночь были отключены. – Опять же: бывают же случайности…

По словам свидетелей, Мерседес с Дианой внутри в “толпе” папарацци преследовал белый не то Пежо, не то Фиат. На снимках других папарацци был виден белый Пежо 205, но на Мерседесе были обнаружены следы белой краски применяемой фирмой Фиат. Эту машину полиция якобы очень интенсивно искала, но так и не смогла найти…

Несколько лет спустя, именно тот папарацци, на которого сразу и пало подозрение, был найден мёртвым в сгоревшей машине. Полиция с уверенностью сообщила, что это было самоубийство…

Многие из “порядочных” папарацци, которые хоть и преследовали Мерседес в погоне за удачным кадром, но не приближались опасно близко, говорили о том, что перед Мерседесом видели мотоцикл с двумя седоками. Водитель вёл мотоцикл, а пассажир фотографировал. Но фотовспышки были якобы необычайно яркими и очень частыми, как стробоскоп.

В последствии стало известно интервью бывшего агента английского спецподразделения SAS Ричарда Томлинсона (Richard Tomlinson), что подобным способом – с помощью мощного стробоскопа замаскированного под фотокамеру – планировалось устранить тогдашнего сербского президента Слободана Милошевича спровоцировав автомобильную аварию в тёмное время суток, ослепив водителя. Обычно жадные до сенсаций СМИ все как один проигнорировали это сообщение…

Есть так же вопросы и к Скорой помощи. Известно, что расстояние в 5 километров от места аварии до больницы машина Скорой помощи ехала 1,5 часа. Ответ на это врача Скорой помощи, что было нужно долго стабилизировать состояние Дианы для транспортировки в больницу, не выдерживает никакой критики. Известно, что врачом Скорой помощи практически сразу же был поставлен предположительный диагноз о черепно-мозговой травме и внутреннем кровотечении. При таких исходных данных стараются – пускай очень медленно, для возможности (если нужно) реанимации на ходу – но ехать в больницу, т.к. только в больнице можно адекватно заниматься лечением такой картины повреждений. Поэтому, обычно ставят множество капельниц для компенсации кровотечений, дают наркоз как противошоковую терапию, подключают к аппарату исскуственной вентиляции лёгких с остаточным избыточным давлением на выдохе (PEEP) для замедления отёка мозга и везут в клинику способную “лечить” политравму. – Почему я, парамедик (фельдшер Скорой помощи) это знаю, а парижский Emergency Doctor нет – судить не берусь…

Это только самые вопиющие факты. Есть ещё множество других, но книгу писать я не планировал…

В заключении ещё одно интересное совпадение:

Всё произошло в месте, называющимся Pont D’Alma, что переводится как “Мост Душ” (множественное число слова “Душа”). Есть предание, что когда-то это место было святым. Там поклонялись Богине Луны. Её имя было Диана…

С уважением Д.