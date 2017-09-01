Открытым текстом 01.09.2017

Превращение Трампа в клоуна с «твиттером»

Как президент СГА после пуска северокорейской ракеты ни поступит — всё плохо.

Самые пугающие новости недели — с Корейского полуострова. Игра в войнушку между актёром Трампом и непредсказуемым Кимом-внуком там становится всё серьёзнее. На этой неделе КНДР напугала мир, задрав ставки в геополитической игре до невероятных доселе высот.

Утром вторника очередная испытательная ракета, выпущенная из КНДР, пролетела над японским островом Хоккайдо. Ракета пролетела 2700 километров и упала в Тихом океане. Экстренно собранный Совет Безопасности ООН осудил действия КНДР, но не ввёл никаких новых санкций.

Трамп пару недель назад открытым текстом пообещал малышу Киму небывалые огонь и ярость, если испытания продолжатся. После такого запуск ракеты, да ещё способной, похоже, достать чуть ли не до Аляски, — демонстрация неслыханной дерзости. И что? Империя наносит ответный удар? Нет! Ни огня, ни ярости. Только дежурное осуждение — правда, международное. А Пхеньян, как и раньше, плевать хотел на все эти осуждения. И готовит очередной запуск.

В Японии разгорается скандал, связанный с тем, что американские системы ПРО не сработали и северокорейская ракета спокойно пересекла границы страны. В японских школах экстренно проходят уроки гражданской обороны. Детей учат, как защититься во время ракетной атаки.

Американцы открытым текстом обещали: их система ПРО защитит союзников. А оказалось, что не совсем. Хотя вся Европа и пол-Азии утыканы американскими установками и военными базами. За эту защиту страны платят и самостоятельностью, и живыми деньгами. Мало того что врагом всё это время называли совсем не КНДР, откуда прилетело, а Китай и Россию — не просто предельно предсказуемые, но и пытающиеся помочь в решении конфликта. Так ещё и новые ракеты у Кима появились, по американскому подозрению, из жутко свободного и демократического проамериканского Киева. Вот уж действительно огонь и ярость.

Союзники начинают бурчать. А друзей Трамп приобрести боится. И как он сейчас ни поступит — всё плохо. Его бездействие при таких трюках Кима превращает сверхвеликодержавного президента в клоуна с «твиттером». А война в Корее не просто может затянуться на годы, как в пятидесятых, а принесёт в сами Соединённые Государства Америки ядерные огонь и ярость. Конфликт могла бы разрешить ООН. Но её помножили на ноль ещё в девяностые, когда Клинтон закрывал войной с Югославией свой срам, а в нынешнем тысячелетии учинили в обход Совбеза войны в Ираке и Ливии.

В этих безнадёжных вроде бы обстоятельствах мы вновь протягиваем руку Заокеанью.

Недавно назначенный новый посол РФ в СГА Антонов в большом интервью газете «Коммерсант» предложил возобновить российско-американские встречи в формате «два плюс два» — министры иностранных дел и обороны — как первый шаг урегулирования отношений между странами.

Пока американцы обвиняли нас во всех смертных и бессмертных грехах и бросали все силы на борьбу с мнимыми русскими хакерами, у них накапливались проблемы. КНДР при помощи дешёвых нынче инженеров с разорённой под американским руководством Украины подготовила маленькую межконтинентальную ядерную войну. Европу уже каждый день трясёт от терактов. Ближний Восток полыхает. Пробудить мир от этого кошмара можно, только объединив усилия двух великих держав. Как уже было три четверти века назад. Во время войны — для американцев Второй мировой, для нас Великой Отечественной. Но думаете, американские глобалисты это допустят?

Уходящий посол СГА в РФ Теффт в понедельник сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что антироссийские санкции введены как замена боевым действиям. По его словам, у администрации Обамы был выбор, каким образом выразить несогласие с российским нарушением международного права на Украине: либо воевать, либо давить экономически.

Открытым текстом спрашиваю: а мы каким образом должны выразить своё несогласие с постоянными нарушениями международного права самими Соединёнными Государствами? Им устав ООН не писан? Где им наши-то нарушения мерещатся? А мы-то ещё надеялись, что после беседы Трампа с нашим президентом на «Большой двадцатке» СГА угомонятся! Куда там! Тамошние «ястребы» теперь любой разговор с русским объявляют изменой. А заодно, чтобы Трампа свалить, готовы белую кожу считать преступлением.

Во вторник кинотеатр в Мемфисе, ежегодно показывавший оскароносный фильм «Унесённые ветром», объявил, что больше не будет этого делать, ибо в фильме слишком сочувственно показаны южане в Гражданской войне. В среду в Нью-Йорке разрушен бюст открывателя Америки Колумба.

Открытым текстом предупреждаю: опыт укронацистов опасен! Как и в Киеве, противники Трампа начинают новую гражданскую войну, просто чтобы вырвать власть из рук делового человека.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru