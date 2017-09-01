Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2017

Аксенов назвал приграничные c Крымом районы Украины «рассадником терроризма»

Об этом он заявил в ходе проведения совместного заседания антитеррористических комиссий Крыма и Кубани. «Сегодня провел первое со дня основания Национального антитеррористического комитета совместное заседание антитеррористических комиссий двух субъектов Российской Федерации — Республики Крым и Краснодарского края. Проводится оно в соответствии с решением председателя Национального антитеррористического комитета. В целом обстановка в Республике Крым стабильная и контролируемая. Вместе с тем существует ряд угрозообразующих факторов. В частности, это проведение украинской армией вблизи наших границ карательной операции на Юго-Востоке Украины и массовая иммиграция населения из районов ведения боевых действий в Россию, в том числе в Крым. Дислокация на границе с Крымом боевиков „Правого сектора”* и так называемого „крымско-татарского батальона”. Приграничные районы Херсонской области сегодня превратились в рассадник экстремизма и терроризма. Угрозу безопасности несет и наличие значительного количества оружия и боеприпасов, сохранившихся на полуострове со времен Великой Отечественной войны. В сложившихся условиях особую значимость приобрели вопросы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Прежде всего, это строящийся транспортный переход, Керченская паромная переправа Крым — Кавказ, энергосетевой мост Кубань — Крым и газопровод. На сегодняшнем выездном совместном заседании антитеррористических комиссий в Республике Крым и Краснодарском крае нам необходимо выработать решение по организации работы по профилактике терроризма и предотвращению совершения возможных террористических актов в окружении объектов паромной переправы Крым — Кавказ, строящегося транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста Кубань — Крым и газопровода. Обращаю внимание участников заседания, что от выработанных решений и их исполнения будет зависеть благополучие наших регионов. Благодарю Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за совместную работу и надежные партнерские отношения!», — рассказал Аксенов на своей официальной странице в социальной сети. Читайте также: Остров Крым: Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Черное *Запрещенная в России экстремистская группировка.

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Порошенко: Дети из Львова научат Донбасс любить Украину

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко попросил школьников Львовской области поехать в Донбасс, чтобы способствовать украинизации региона. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», он сказал в среду, 30 августа, во время своего визита во Львовскую область, где принял участие в открытии школы-гимназии в селе Навария.

«Позавчера я вернулся из Донбасса, где мы также в один день открывали несколько школ… И я услышал самое лучшее, возможно, в своей жизни, исполнение украинского гимна. Посмотрите на ютубе, в интернете: как маленькие дети из новой школы № 9 города Покровска (переименованный Киевом город Красноармейск в Донецкой области — ред.) исполняют на Донбассе украинский гимн… У меня будет к вам очень большая просьба, с очень большой инициативой. Если бы лучшие школы львовщины взяли шефство над одной школой Донбасса. Центральная и областная власть обеспечат возможность вам туда поехать, чтобы мы рассказали, какая фантастическая Украина, какой фантастический украинский язык.

Те маленькие мальчики и девочки, которые так фантастично пели гимн, они уже никогда не вернутся в прошлое. Они родились в годы независимости и сегодня являются настоящими украинцами. И мы поможем целому краю стать настоящими украинцами. Я очень надеюсь на вас”, — заявил Порошенко.

Президент также отметил, что это будет способствовать соборности Украины.

Кроме того, президент подчеркнул, что сегодня многие другие страны поддерживают Украину во время военного конфликта на Донбассе.

«Подчеркиваю, что мы остановили российскую агрессию и отбили ее. И сейчас, сегодня весь мир с нами», -отметил Порошенко.

28 августа во время визита Порошенко в Донецкую область были открыты три школы — в Покровске, Часов Яре и Дружковке.

Напомним, разговоры о необходимости украинизации подконтрольной Киеву части Донбасса, в котором, по признанию украинских чиновников, до сих пор проживает большое количество сочувствующих ДНР и ЛНР, говорится все последние три года. При этом предлагаются различные методы от «кнута» до «пряника».

Так в мае этого года глава подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Жебривский объявил конкурс на полную украинизацию городов Донбасса, пообещав «30 миллионов гривен на развитие инфраструктуры тому городу, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык, в том числе и таблички с названиями улиц. За 2-е место было обещано 20 млн, за 3-е — 10 млн гривен.

По его словам, в процессе украинизации «важен стратегический результат», поэтому ее решено проводить не только запретами, но и стимулированием.

Ранее из Киева все больше звучали призывы к насильственной украинизации Донбасса. Так в конце прошлого года советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива заявил, что жителей неподконтрольной Киеву территории нужно заставить любить Украину. По его словам, для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы. «Ставить и учить любить! Если вы не будете любить Украину, мы заставим это делать», — заявил он.

— Шефство того или иного учреждения над другим вполне привычная практика еще с советских времен, поэтому ничего особого необычного в этом предложении нет, — считает директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Роман Травин.

— К слову, есть аналогичный пример на территории неподконтрольной Украине, когда московская школа, взяла шефство над двумя школами в Донбассе. Так что организационно это легко выполнимое решение.

«СП»: — А что значит, Порошенко призвал? Это мысли вслух или реально существует подобная программа?

— Возможно, эту мысль кто-то подбросил Порошенко, когда он на днях был в Покровске, ведь именно над одной из покровских школ он и попросил взять шефство львовян. Но речь шла об одной конкретной школе и пока вряд ли стоит говорить о какой-то программе.

«СП»: — Как бы вы в целом оценили ситуацию с образованием на Украине сегодня? Может ли страна позволить себе подобные программы или в других регионах ситуация не лучше, и их тоже надо украинизировать, подтягивать и т. д?

— Похоже, в ближайшем будущем среднее образование на Украине ждут достаточно серьезные перемены. В частности, есть планы по сокращению ряда обязательных предметов или объединения некоторых из них, например, химии, физики и биологии в один. Возможно будет введено 12-летнее среднее образование. Кроме того, планируется закрыть ряд сельских школ и организовать доставку детей на автобусах в школы более крупных населенных пунктов. Основная цель здесь — экономия средств. Именно «сокращение объемов финансирования» поставлено на первое место среди «проблем, требующих решения» в Концепции новой украинской школы, предложенной министерством образования и науки Украины. То есть понятно, что с финансированием образования дело обстоит достаточно сложно и денег не хватает даже на самое необходимое. Но в развитие патриотизма вкладываться будут однозначно, и какие-то новые программы в этом направлении будут периодически появляться.

«СП»: — К чему приведет гипотетическая попытка украинизировать младшее поколение донбассцев? Приведет ли это к преодолению разрыва Донбасса с Украиной, и в более широком смысле — преодолению разрыва востока и запада?

— Пока вся политика официального Киева ведет к тому, что этот разрыв только усугубляется. И такими методами его не преодолеть никогда. В то же время, разумеется, скорректировать позицию части молодежи через школу можно, что и раньше достаточно системно делалось на Украине и будет делаться дальше, возможно, еще более последовательно. Но подобные методы куда более эффективны в других восточных и южных регионах, где украинское государство ведет себя более травоядно, и жители которых куда в меньшей степени чувствуют себя дискриминированными.

— Если посмотреть на заявления чиновников из Минобразования Украины, то почти все они касаются языкового вопроса в школе, — обращает внимание политолог Иван Лизан.

— Политика Киева — тотальная украинизация как среднего, так и высшего образования. Места ни русскому, ни болгарскому или какому-либо иному языку в украинском образовании не оставят. Так что да, это целенаправленная программа, другое дело, что она не прописана в каком-то одном документе.

К слову, просто для сравнения: в Белоруссии в 2010−11 учебном году на белорусском языке учились 178,4 тысячи учеников, а в 2016−17 учебном году — лишь 128 тысяч. В Гродно на белорусском языке захотели в этом году учиться 6 человек. В Могилёве лишь один первоклассник пошёл в белорусскоязычную школу.

Как видно, в Минске, в отличие от Киева, проблемы из языка образования не делают — там заняты повышением качестве образования.

«СП»: — Что значит «рассказать о языке, о государстве»? Каким образом это будет способствовать украинизации? Захотят ли донбасские школьники украинизироваться?

— Сложно сказать, что хотел сказать Пётр Алексеевич. Львовские школьники на свои деньги точно не поедут украинизировать Мариуполь — у них есть множество более интересных занятий. Так что если и поедут, то в рамках каких-то программ (а на них нет денег), или же контрактниками в армию. В общем, украинизировать будут, скорее всего, с автоматами в руках. А с остальным справятся местные учителя — им просто придётся это сделать.

«СП»: — Захотят ли родители отдавать детей в украинизируемые школы и вузы? Не будет ли оттока учащихся в народные республики и в Россию?

— А родителям иного выбора не оставят. Или учиться дома, но всё равно нужен аттестат и придётся ставать тестирование, или отправлять детей учиться в иностранные школы. Но для этого у 99% украинских родителей нет денег. К тому же, даже отличник без контроля и надзора быстро становится двоечником. Родителей фактически поставили перед фактом: или уезжать, или смириться с тем, что у их детей нет и не может быть достойного будущего.

Скорее всего, массового оттока не будет. Те, кто смог уехать, уже уехали. Остальным же придётся или смириться с неизбежным — дебилизацией ребёнка, или воспитывать ребёнка самостоятельно.

«СП»: — Можно ли вообще говорить о гуманитарной реинтеграции в условиях непрекращающейся войны? Будет ли война мешать ей?

— Нет никакой гуманитарной интеграции, и никто её не планировал проводить. Будет только украинизация общества. Её бы не было и без войны — националисты не договариваются с интернационалистами, они их, как правило, уничтожают.

«СП»: — К чему приведет гипотетическая попытка украинизировать младшее поколение донбассцев? Удастся ли сделать Донбасс украинским и сколько на этой уйдет времени?

— Приведёт к вполне успешной ассимиляции. Главное, чтобы у Киева было достаточно времени для этого. А время у него есть — никто же реально не угрожает украинской государственности, а Россия уже смирилась с тем, что рядом с ней появилась ещё одна Прибалтика.

«СП»: — Насколько, по-вашему, в целом после «Майдана» деградировала система образования на Украине? Способна ли она создавать образованный класс людей или только украинизировать?

— В целом, деградировало все постсоветское образование. Просто где-то сильнее, где-то слабее. Но даже результаты тестирования (ЕГЭ есть почти во всех республиках бывшего СССР) показывают падение уровня знаний — растёт количество троечников и просто тех, кто завалил тесты.

Украинское же образование (как и молдавское) деградировало очень сильно. Инерция советской школы закончилась к середине 2000-х, теперь же в школе нет ни знаний, ни дисциплины. Школа просто разложилась, что усугубило ещё и безразличие родителей к своим детям — родители сконцентрированы на выживании и зарабатывании денег, потому у них просто не остаётся времени на воспитание детей и их воспитывают интернет и улица. Получается, мягко говоря, так себе.

А власть не ставит в качестве цели воспитание и образование детей — у высших чиновников свои дети ходят в нормальные школы, часто учатся за границей. Так что эта проблема для них не актуальна.

Так что от украинской школы останется только функция украинизации. Это Киев устраивает: солдаты будут всегда.

Дмитрий Родионов

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На Украине требуют законодательно урегулировать процедуру импичмента Порошенко

В четверг, 31 августа, Белоцерковский городской совет Киевской области принял обращение к Верховной Раде Украины относительно правового урегулирования процедуры отстранения от должности Президента Украины в порядке импичмента. За такое решение проголосовали 23 депутата Белоцерковского горсовета. В обращении представители органа местного самоуправления призывают парламент выполнить конституционные обязательства перед гражданами Украины и урегулировать законодательные процедуры, необходимые для устранения президента с поста в порядке импичмента. Речь идет, в частности, о принятии Закона «О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и внесении изменений в Регламент Верховной Рады. Приняв такое решение, представители местного самоуправления Белой Церкви выразили свою поддержку позиции Киевского областного совета. Ранее сообщалось, что первым аналогичное обращение в Верховную Раду 22 июня 2017 принял Киевский облсовет — его поддержали 57 депутатов. Читайте также: Остров Крым: Порошенко предложили прорыть канал из Азовского моря в Черное

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Называя ВСУ сильнейшими, в Киеве рады и 30 месту в рейтинге армий, — эксперт

Международная компания Global Firepower составила рейтинг сильнейших армий мира. Россия заняла второе место. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, какую строчку в этом рейтинге заняла Украина. Российская армия вошла в тройку сильнейших Вооруженных сил в мире. В рейтинге военной мощи, составленном международной компанией Global Firepower, Россия заняла второе место, уступив лишь США. На третьем месте — Китай. При этом, согласно исследованию, Россия располагает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков. При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в исследовании указаны Вооруженные силы 133 стран. Военный эксперт Александр Пылаев, комментируя в эфире радио Sputnik рейтинг Global Firepower, отметил, что в целом ему можно доверять. Однако, по мнению эксперта, есть нюансы. Так, Украина, согласно исследованию, заняла 30 место, тогда как Белоруссия оказалась лишь на 49-ом. Александр Пылаев не согласен с такими результатами. «В целом для того, чтобы определить тройку лидеров, я думаю, привлекать десятки аналитиков не нужно. Мы и так все в мире прекрасно понимаем, что это США, Россия и Китай. Но для меня, например, крайне странным показалось, что Белоруссия оказалась на 49 месте, а Украина — на 30-ом. Я мог бы сделать хорошую ставку и выиграть, доказав, что Вооруженные силы Белоруссии как минимум двукратно превосходят по своему суммарному боевому потенциалу армию Украины. С учетом того, что у белорусов мощная противовоздушная оборона, у них полное взаимодействие в воздухе с Россией. То есть эффект, который приписывается странам НАТО, для Белоруссии компенсируется обязательным участием России в случае необходимости обороны этой страны», — сказал Александр Пылаев. По его словам, на Украине положительно расценивают подобные показатели, несмотря на то, что еще недавно Киев называл свою армию «сильнейшей в Европе». Но в этом, по мнению эксперта, при нынешней украинской власти нет ничего парадоксального. «Украина свой боевой опыт показала, воюя с шахтерами (Донбасса) — дикую рассогласованность, отсутствие элементарной дисциплины, отсутствие мотивации. В общем, все пышным букетом. При этом у нее 30 место, чему, следует заметить, украинские комментаторы крайне рады. Они считают это лестным для себя. Поскольку страна пребывает в куче мифов о себе, то миф о 30 месте — тоже хорошо. Хотя совсем недавно (президент Украины Петр) Порошенко заявлял, что это (Вооруженные силы Украины) самая мощная армия в Европе. Но это не удивительно, на Украине есть такой нюанс „национальной амнезии“: то, что говорил вчера, уже не считается, потому что сегодня — это уже сегодня», — отметил Александр Пылаев. Читайте также: Наркоманы из ВСУ на оккупированных территориях оставляют после себя горы шприцев с вирусом гепатита

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Вот мишка как наберется сил, да как…

По высылке журналистки Курбатовой



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Как выжить в информационной войне? — Захар Прилепин и Александр Казаков (ВИДЕО)

Программа «Донецкий формат» — это не быстрый разговор о Донбассе, России и мире. О войне и мире. О свободе, справедливости и совести. В очередном, седьмом, выпуске программы «Донецкий формат» Захар Прилепин и Александр Казаков рассуждают о том, как человеку сохранить своё я в условиях информационной войны, которая ведётся против каждого. Как выработать и отстоять своё собственное мнение и не поддаться «эффекту толпы». В гостях у программы известный журналист Андрей Бабицкий. С ним авторы говорят о Донбассе, о тех новых смыслах, которые Донбасс привнёс в нашу жизнь. О борьбе и неизбежной победе народа Донбасса и, следовательно, России над возродившимся нацизмом. Читайте также: «Мы предупреждали»: Россия ответит на закрытие генконсульства в США

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Торжественное посвящение в студенты в Донецком национальном университете

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