Как ПРОСТО… Научиться распознавать ДЕСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ

(...) - Система промывания мозгов, созданная Мороком, продолжает работать в полную силу и не допускает появления в сетке вещания светлых событий. Программы новостей экстремальны, они на восемьдесят процентов состоят из сведений о бесчинствах, драках, убийствах, катастрофах, коррупции в высших эшелонах власти, о беспределе террористов, формируя у людей чувства безысходности и страха, массовые фобии. Редко промелькнет сообщение о чем-то хорошем, об открытии, о добром поступке, о празднике.

– Все плохо, а будет еще хуже.

– Совершенно верно. На месте президента я бы такие негативные новости убрал в спецканал, да и рекламу туда же. Кто хочет – пусть смотрит. А по остальным каналам давать только позитивные новости.

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– Допустим, Морок существует. В чем же ощущается его воздействие на людей, на Россию, на мир вообще?

– Во всем, – угрюмо сказал Пашин. – Смута, конфликты, войны, вспышки терроризма, бессмысленных и жестоких убийств, «крестовые» походы фанатиков – все это его заслуга.

Он питается болью и страхом людей, отрицательными эмоциями, энергией ненависти и насилия. Что касается цивилизации вообще, то и тут ощущается его влияние. Запущен процесс целевой деградации человечества с целью получения еще большей энергии насилия и ненависти.

Убыстряется процесс регрессии поколений, последующие поколения схватывают и заглатывают ложную информацию все интенсивней, думающих людей все меньше, дураков и равнодушных обывателей все больше, количество рождающихся больными детей из года в год увеличивается… – Пашин махнул рукой и замолчал.

– Есть и другие подтверждения этого процесса, – тихо добавила Валерия после короткого молчания. – Почти три четверти населения Земли говорят на английском языке. Он и так-то на порядок беднее русского, менее вариативен и неудобен, а в последнее время в связи с поголовной компьютеризацией и вовсе упрощается дикими темпами.

– Вы считаете, что это тоже является следствием просачивания в наш мир дыхания Морока?

– Да, – кивнула женщина.

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(...) нельзя жить, все время думая только о плохом, вспоминая только недоброе и ожидая проявления зла.

– Надо мыслить позитивно, – с неожиданной твердостью добавил он, – иначе мы сами подготовим почву для свершения преступлений. Не секрет, что там, где образуется эгрегор тревоги, страха, ожидания неприятностей, чаще всего и реализуются негативные последствия наших же собственных умонастроений. Любая проблема, какой бы трудной она ни казалась, в конечном счете разрешима. Если настраивать себя в соответствии с этим постулатом, только так и можно достичь положительного результата для себя лично и установить власть добрых отношений во всем мире.

Человек добивается стабильного успеха только тогда, когда его действия не наносят ущерба кому-то другому.

Василий Головачёв, отрывок из книги "Исход зверя"

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В славянской мифологии Морок — дух мрачный или сонливый, дух очарования, иллюзии, запутывания, околдовывания, ворожейства, гипноза, покровитель обмана.

Морок по мифологии - сын Чернобога и Мары, бог Северного ветра, тумана и обмана. По легенде вводил людей в состояние «ложной жизни» — то есть иллюзии, питаясь их душами. Отсюда и пошло понятие — морок, морочание — то есть введение в заблуждение, наведение туману, создание иллюзий и вымышленных чувств. Интересно само слово — морок. С одной стороны, морок и навести морок означает «мрак, сумрак, заблужденье, наваждение», а с другой стороны это «обморок, припадок, помраченье ума».

ПРОСТОе определение деструктивных (сатанинских) сил по писателю Г.Сидорову:

ПРОСТОе определение сути Морока (Велиала, Демона, Сатаны):



Эта Мразь известна ещё с древности, её описывали в предсказаниях и мифах. Сейчас он почти победил в умах людей. Он творит ЗЛО и плодит НЕНАВИСТЬ. Велиал. Демон. Сатана. Предводитель Тьмы. Невидимый враг настоящего. Сатана в маске - обличён. Его признаки: ВНУТРЕННЯЯ ПУСТОТА, БЕЗЫСХОДНОСТЬ, СУЕТА. Когда ты СТРАДАЕШЬ, ты служишь ЕМУ. ПРИЗРАЧНОСТЬ, НЕРЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТЬ. Создавая иллюзии, ты служишь ЕМУ. Обольститель совращает к преступлениям. Когда ты манипулируешь, ты служишь ЕМУ. Велиал толкает на греховные поступки, на сексуальные извращения, ПОХОТЬ и РАЗВРАТ, множит в тебе ЛОЖЬ, является воплощением ЗЛА в невидимом мире. ОН действует через твои МЫСЛИ, ЭМОЦИИ, ЖЕЛАНИЯ, ОБРАЗЫ. Постоянно размножает ЗЛО, убивая в тебе ЛЮБОВЬ и ДУХОВНОСТЬ. Он эксплуатирует тебя, подкупая временной властью, исполняя "твои" желания. А взамен ты... отдаёшь свою силу и энергию! Он пожирает наши жизни, заставляя рыть себе могилы. Уничтожает наше будущее, создавая "сынов Велиала" - своих рабов. Убивает наших детей, вселяя в них демонов. Собирает войско для победы и ему нужен КАЖДЫЙ из нас.. Ему нужен ТЫ!

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ПРОСТОе определение диавола по писателю А.Благину:

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ПРОСТОе определение шизофрении по писателю А.Брусневу:

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ПРОСТОе определение Тёмных (деструктивных) сил по координатору международного Движения за Новый Мир Е.Гигаури:

Темным Силам нужны ТЕМНЫЕ, НЕОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ – которыми можно легко манипулировать, обманывать и держать в постоянном рабстве – при любой социальной системе. Поэтому, если какой-то умник заявляет, что «народ – это быдло», и его нельзя допускать к знаниям, власти, и т.д. и т.п. – знайте, перед Вами – служитель Тьмы. Пусть даже он о себе думает совсем иначе. Темные всегда хитрят, вводят людей в заблуждение, делят и стравливают их при любой возможности. Темные негативно мыслят, живут в одних бытовых заботах, их будущее – неясно и тревожно. Темные – каждый сам за себя, их за-коны, как научные, так и социальные — неясны и несправедливы. Темные боятся Света, потому их тянет в ночные притоны, полные наркотического угара и бес-стыдства.

Определение энергетики человека по писателю Н.Панчишину

А есть еще «серые». Это те, кто страшится Тьмы, но и Свет Истины пока им режет глаза. Потому таковые предпочитают Тень. Их стезя – «наводить тень на плетень». Они всегда во всем сомневаются, всех и вся критикуют, но сами ничего толкового не предлагают. Знакомо, правда?

Определение энергетики человека по писателю Н.Панчишину

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ПРОСТОе определение Великого Деструктора (дьявола) по писателю Г.Климову:

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ПРОСТОе определение дегенерации по писателю С.Василевскому:

Что есть дегенерация?

В самом общем смысле дегенерация есть процесс ослабления качеств, способствующих выживанию.

Полезные программы в сознании сменяются вредоносными, здоровье – нормальное состояние человека – сменяется болезнями.

Это – самые заметные на первый взгляд признаки дегенерации. Одно из самых коварных свойств вырождения заключается в том, что процесс вырождения изначально незаметен или практически незаметен на внешнем плане. По сравнению с продолжительностью человеческой жизни вырождение нарастает медленно. Более того – вырождение изначально поражает душу человека, затем наследственную информацию и только потом – тело.

Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании бессмысленны.



Современная медицина сделала огромные шаги в лечении и ретушировании следствий вырождения. Как и любая другая болезнь, легче всего дегенерация поддаётся излечению на начальной стадии. При прекращении порождающего вырождение поведения прекращается процесс дегенерации. Безусловно, это происходит не сразу – дегенерация, как и любой процесс, обладает инерцией. Но улучшение ситуации в человеке и в Роду становится видным даже в течение одной человеческой жизни, а в настоящее время – и в течение нескольких лет. При вырождении в человеке в первую очередь поражаются основные функции – разум и воспроизводство. Точнее, изначально страдает разум, что порождает противоестественные модели поведения. Противоестественное (против естества) поведение делает человека и Род врагами своего биологического вида (человечества). Человек, обладая свободой выбора, волен для себя (и для Рода) выбрать либо жизнь, либо смерть. Выбор происходит тогда, когда человек ведёт себя либо в интересах жизни – существования упорядоченной информации, либо в интересах смерти – хаоса. Фактически, причиной дегенерации человека и Рода является выбор, сделанный человеком в пользу смерти – поведение, противоречащее интересам жизни.

(...) Причины вырождения по областям их действия могут быть условно разделены на «внутренние» и «внешние».

«Внутренние» причины вызывают дегенерацию в результате противоестественного поведения человека, которое либо касается его самого, либо ограничивается воздействием на других членов данного Рода. Сюда, в частности, можно отнести: наркоманию всех видов (с учётом того, что этиловый спирт является сильнодействующим наркотиком), суицид членов Рода, а также конфликты в семье или между членами одного Рода.

«Внешние» причины вырождения, которые встречаются чаще и действуют на Род сильнее, практически всегда сводятся к одной: причинение вреда другим представителям своего биологического вида. Самым распространённым в настоящее время способом причинения вреда является паразитирование – существование одних людей за счёт других путём принуждения или обмана.

Лучше всего идею вырождения как следствия причинения вреда представителям своего биологического вида иллюстрирует современное западное общество.

Современное иудеохристианское – так называемое «западное» – общество устроено так, что люди в нём разделяются на две касты: «высшие» и «низшие», паразиты и рабы.

(...) Комфорт для одних, созданный другими при помощи обмана либо принуждения, даёт краткосрочную иллюзию удобства и безопасности, но обязательно приводит к истощению «низших» и вырождению «высших».

Те, кто паразитируют, могут оправдывать свой образ жизни в глазах других людей при помощи законов или религий, но с точки зрения законов сохранения вида паразиты причиняют вред себе подобным, и в организме паразита автоматически и неизбежно запускается процесс дегенерации, впоследствии поражающий весь Род.

(...) дегенерацию вызывают всего две причины:

Первая – причинение вреда себе, вторая – причинение вреда другим людям.

Процесс регенерации есть процесс, обратный процессу дегенерации, и он запускается автоматически в том случае, когда человек перестаёт подпитывать своим собственным поведением дегенеративные процессы в себе и в Роду.

Когда человек прекращает поведение, вызывающее процесс дегенерации, дегенеративные процессы начинают ослабевать и через какое-то время регенеративные процессы становятся сильнее. Затем остаётся только ждать, пока регенерация не сделает свою работу, и не добавлять своим поведением силы дегенеративным процессам. Чтобы перейти от дегенерации к регенерации, от вырождения к возрождению, в первую очередь необходимо перестать причинять вред себе и другим людям. Если говорить о некоем «универсальном» рецепте от вырождения, то для того, чтобы жить здоровой жизнью, не допуская тем самым запуска дегенеративных процессов, достаточно просто отказаться от лжи .

Мы живём в интересное время смены эпох и общественных формаций, перехода от Эры Лжи к Эре Правды. Данный процесс по отношению к людям является внешним, он диктует необходимость изменить мировоззрение, модели поведения и общественных отношений. Переход уже начался, он уже идёт, и те, кто не перестроятся, исчезнут.

Говоря в общем, человечество либо изменится в соответствии с изменением эпох, либо погибнет, но в любом случае жить по-прежнему, жить по Лжи больше возможности не будет.

Современная наука утверждает, что тело человека полностью обновляется каждые семь-десять лет (источник).

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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ определения по С.Василевскому:

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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