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Демонтаж русского/советского народа: как изменили детей.

20:19. 1 сентября 2017 Просмотров - 422 Один комментарий Опубликовал:

Винникова Лариса Ивановна – автор концепции "Русской интегративной психотерапии, Русский Архетип", психолог/немедицинский психотерапевт. Группа в Контакте " Сохрани человечность. Русский Архетип" . http://vk.com/club35730541 .
сайт www.vinnikovalarisa.ru.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LHkgTfMedwI&feature=youtu.be

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 6734 3737
    Lada 1 сентября 2017 в 23:35 Ссылка Пометить
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    Умничка…приятно и полезно слушать…почему бы в школах не организовать коллективный просмотр подобных видеоматерилов?

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