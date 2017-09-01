Демонтаж русского/советского народа: как изменили детей.
20:19. 1 сентября 2017 Просмотров - 422 Один комментарий Опубликовал: brahman
Винникова Лариса Ивановна – автор концепции "Русской интегративной психотерапии, Русский Архетип", психолог/немедицинский психотерапевт. Группа в Контакте " Сохрани человечность. Русский Архетип" . http://vk.com/club35730541 .
сайт www.vinnikovalarisa.ru.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LHkgTfMedwI&feature=youtu.be
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Умничка…приятно и полезно слушать…почему бы в школах не организовать коллективный просмотр подобных видеоматерилов?