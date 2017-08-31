Желтый кумар. Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Китайцы обошли американцев в «марихуановой гонке». Пока европейские и американские ученые лишь начинают исследовать полезные свойства каннабиса, в Китае уже вовсю колосятся кусты с листьями узнаваемой формы. Для Китая «трава» — не новомодный продукт, а неотъемлемый компонент народной медицины с тысячелетней историей. «Лента.ру» проследила, как Поднебесная стала марихуановой сверхдержавой.
«Если кто-то употребит слишком много, будет видеть призраков и носиться как сумасшедший. Если же принимать понемногу, но долго, можно наладить общение с Богом», — говорится о каннабисе в медицинском трактате «Канон корней и трав Шэнь-нуна», написанном в I или II веке нашей эры. По преданию, автор трактата — сам Ян Ди, один из трех легендарных правителей Китая, обучивший людей земледелию и изобретший плуг.
На протяжении тысячелетий каннабис упоминается в китайской литературе: в основном, правда, речь идет о семенах и волокне. Лечебные свойства тем не менее обсуждаются в медицинских трактатах. Предполагается, что именно каннабис использовал в своем обезболивающем порошке «Ма Фэй Сань» врач Хуа То еще в III веке нашей эры. Четыре века спустя — во времена династии Тан — выдавленный из листьев конопли сок, по-видимому, применяли для анестезии при тяжелых травмах — например, переломах костей.
Марихуану на протяжении сотен лет рекомендовали то как лекарство от забывчивости, то как средство от «ветра в теле» — психических расстройств. Первый задокументированный случай применения конопли для обезболивания упоминается в «Книге мыслей Бянь Цюэ», написанной в 1146 году. Порошком из каннабиса облегчали боль при моксотерапии, традиционной китайской практике прогревания биоактивных точек тлеющим кончиком полынной сигары.
Ученые не могут прийти к единому мнению о том, какие именно свойства марихуаны позволяли врачам Древнего Китая лечить пациентов. Определенным терапевтическим эффектом обладает как каннабидиол(КБД) — он не оказывает влияния на психику, но помогает справиться с воспалительными процессами и успокоиться, так и психически активный тетрагидроканнабинол (ТГК). Уровень содержания этих веществ в растениях зависит от сорта марихуаны.
Но больше всего китайцы ценили коноплю за волокно, из которого получались отличные веревки и ткань. Поэтому в народе старались высаживать только волокнистые сорта: в них, как правило, ТГК немного. Со временем эти сорта почти полностью вытеснили «психоактивные», и по всему Китаю распространилась условно «ненаркотическая» конопля.
Исключение — марихуана с высоким содержанием ТГК, сохранившаяся на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь «траву» использовали как наркотик уже во времена династии Цин (1644-1911 годы). Российский исследователь Чокан Валиханов задокументировал этот факт в 1858-м.
Однако свидетельств масштабного злоупотребления (и, соответственно, запрещения) марихуаны — в отличие, скажем, от опиума — было совсем немного. В Синьцзяне впервые стали конфисковывать ввезенный из-за рубежа каннабис лишь в 1936 году. То есть выращивали в Китае марихуану тысячелетиями и проблемы с ее злоупотреблением не знали.
Красный ответ
Всплеск интереса к исследованию каннабиса произошел в конце 1970-х. В 1979-м Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вторглась на территорию Вьетнама: командование быстро осознало, что для успешной войны в джунглях солдатам нужна подходящая униформа. Ткань из конопляного волокна пришлась как нельзя кстати: она была «дышащей» и обладала антибактериальными свойствами. Изучалась также возможность применения препаратов из марихуаны в походных госпиталях.
В 1985 году Пекин подписал Конвенцию о психотропных веществах. Каннабис признали опасным наркотиком и ввели суровое наказание за его производство, употребление и распространение. В соответствии с принятым властями КНР Уголовным кодексом, за «траву» можно было лишиться жизни: если при обыске обнаруживали 150 килограммов необработанных листьев каннабиса, 5 килограммов обработанных или 10 килограммов смолы (гашиша), приговор — вплоть до смертной казни.
Суровость закона по традиции компенсировалась необязательностью его исполнения. Власти, как правило, не обращали внимания на фермеров, выращивающих марихуану с низким содержанием ТГК, — для многих крестьян это был неплохой источник дохода. Исключение — Синьцзян: там не давали спуску даже любителям конопляных веревок и рубашек, памятуя о склонности местных жителей к пагубному пристрастию.
Травяное лидерство
Усилия ученых принесли свои плоды: сегодня среди патентов на связанные с каннабисом изобретения — множество китайских разработок. «В западной медицине каннабис только начинают признавать, а обилие китайских патентов позволяет сделать вывод: фармацевтика в КНР развивается быстрее, чем на Западе, — указывал Люк Дучесне, биохимик и бизнесмен из Оттавы на ресурсе InvestorIntel. — Традиционная китайская медицина воспользуется усиливающимся трендом. Слоган возникает сам собой: «Вестернизированное традиционное китайское лекарство скоро будет в вашей аптеке»».
Китайские изобретатели, например, владеют патентами на «улучшающую иммунитет еду», приготовленную с использованием семян каннабиса, на средства от пептических язв и от запора. «Китайцы умнее нас, и у них полно хороших идей, — сетовал Питер Рейнольдс, глава британской лоббистской компании Cannabis Law Reform, выступающей за легализацию марихуаны. —
Лекарственный потенциал каннабиса феноменален».
Ученым из КНР удалось вывести сорта конопли, отлично приспособленные для выращивания и в холодных северных провинциях, и в субтропических южных, и в пустынной Внутренней Монголии.
Как рассказал профессор Ян Мин, возглавляющий направление каннабиса в Юньнаньской академии сельскохозяйственных наук, в последнее время многие китайские фермеры в поисках выгоды перестали выращивать лен и перешли на марихуану.
Профессор уточнил: для выращивания конопли нужно получать специальное разрешение, и легально это можно делать лишь в провинциях Хэйлунцзян и Юньнань. «В других провинциях фермеры могут самовольно выращивать признанные опасными сорта конопли, в которых уровень ТГК превышает 0,3 процента», — сообщил Ян, уточнив, что власти хотели отдельно запретить такие плантации, однако не решились из-за возможного протеста фермеров.
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“Если же принимать понемногу, но долго, можно наладить общение с Богом” – это правда ))))