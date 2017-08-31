Желтый кумар. Китай превратился в марихуановую сверхдержаву

Китайцы обошли американцев в «марихуановой гонке». Пока европейские и американские ученые лишь начинают исследовать полезные свойства каннабиса, в Китае уже вовсю колосятся кусты с листьями узнаваемой формы. Для Китая «трава» — не новомодный продукт, а неотъемлемый компонент народной медицины с тысячелетней историей. «Лента.ру» проследила, как Поднебесная стала марихуановой сверхдержавой.

«Если кто-то употребит слишком много, будет видеть призраков и носиться как сумасшедший. Если же принимать понемногу, но долго, можно наладить общение с Богом», — говорится о каннабисе в медицинском трактате «Канон корней и трав Шэнь-нуна», написанном в I или II веке нашей эры. По преданию, автор трактата — сам Ян Ди, один из трех легендарных правителей Китая, обучивший людей земледелию и изобретший плуг.

На протяжении тысячелетий каннабис упоминается в китайской литературе: в основном, правда, речь идет о семенах и волокне. Лечебные свойства тем не менее обсуждаются в медицинских трактатах. Предполагается, что именно каннабис использовал в своем обезболивающем порошке «Ма Фэй Сань» врач Хуа То еще в III веке нашей эры. Четыре века спустя — во времена династии Тан — выдавленный из листьев конопли сок, по-видимому, применяли для анестезии при тяжелых травмах — например, переломах костей.

Марихуану на протяжении сотен лет рекомендовали то как лекарство от забывчивости, то как средство от «ветра в теле» — психических расстройств. Первый задокументированный случай применения конопли для обезболивания упоминается в «Книге мыслей Бянь Цюэ», написанной в 1146 году. Порошком из каннабиса облегчали боль при моксотерапии, традиционной китайской практике прогревания биоактивных точек тлеющим кончиком полынной сигары.

Ученые не могут прийти к единому мнению о том, какие именно свойства марихуаны позволяли врачам Древнего Китая лечить пациентов. Определенным терапевтическим эффектом обладает как каннабидиол(КБД) — он не оказывает влияния на психику, но помогает справиться с воспалительными процессами и успокоиться, так и психически активный тетрагидроканнабинол (ТГК). Уровень содержания этих веществ в растениях зависит от сорта марихуаны.

Но больше всего китайцы ценили коноплю за волокно, из которого получались отличные веревки и ткань. Поэтому в народе старались высаживать только волокнистые сорта: в них, как правило, ТГК немного. Со временем эти сорта почти полностью вытеснили «психоактивные», и по всему Китаю распространилась условно «ненаркотическая» конопля.

Исключение — марихуана с высоким содержанием ТГК, сохранившаяся на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь «траву» использовали как наркотик уже во времена династии Цин (1644-1911 годы). Российский исследователь Чокан Валиханов задокументировал этот факт в 1858-м.