США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

США в ответ на недавнее сокращение штатов их дипломатического представительва в РФ, нанесли достаточно предсказуемый "ответный удар", потребовав в течении 48 часов закрыть российское консультство в Сан-Франциско.Формально, они опираются на российское решение, согласно которому США должны были сократить число своих сотрудников в России до аналогичного числа российских сотрудников в США, что и привело к значительной цифре оказавшихся за бортом.ВВ ответ, США резонно обратили внимание, что раз так, то у США в России 3 представительства, а у РФ в США – 4. Следовательно, раз торжествует принцип симметрии, то одно консультство РФ будет закрыто. Выбор пал на Сан-Франциско.При этом уже в традиционном для США хамском тоне, консульство потребовали освободить в течении двух дней, в то время, как РФ дала американцам почти месяц на сокращение штатов. Плюс к этому, США потребовали закрыть консульские здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. И сразу же после этого хамского жеста, Госдеп заявил, что он рассчитывает, что Россия не будет предпринимать последующих действий, хотя они вполне напрашиваются.МИД РФ уже заявлял, что США если бы хотели, то могли бы давно открыть 4-е консульство в РФ, но они сами отказались от этой возможности. Но в принципе и так было понятно, что принцип симметрии в этом вопросе для США всего лишь повод, дабы оставить последнее слово за собой и вернуть России ее же аргумент. Какие меры предпримет Россия пока неясно. Можно ограничится риторикой в стиле Трампа "Спасибо США, за то, что помогают сокращать расходы на зарубежные представительства", а можно продолжить обмен уколами, наложив те или иные ограничения на одно из американских консульств (например, в Екатеринбурге).

Источник: colonelcassad.livejournal.com