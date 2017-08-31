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США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

21:49. 31 августа 2017 Просмотров - 265 5 коммент. Опубликовал:


США в ответ на недавнее сокращение штатов их дипломатического представительва в РФ, нанесли достаточно предсказуемый "ответный удар", потребовав в течении 48 часов закрыть российское консультство в Сан-Франциско.
Формально, они опираются на российское решение, согласно которому США должны были сократить число своих сотрудников в России до аналогичного числа российских сотрудников в США, что и привело к значительной цифре оказавшихся за бортом.В
В ответ, США резонно обратили внимание, что раз так, то у США в России 3 представительства, а у РФ в США – 4. Следовательно, раз торжествует принцип симметрии, то одно консультство РФ будет закрыто. Выбор пал на Сан-Франциско.
При этом уже в традиционном для США хамском тоне, консульство потребовали освободить в течении двух дней, в то время, как РФ дала американцам почти месяц на сокращение штатов. Плюс к этому, США потребовали закрыть консульские здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. И сразу же после этого хамского жеста, Госдеп заявил, что он рассчитывает, что Россия не будет предпринимать последующих действий, хотя они вполне напрашиваются.
МИД РФ уже заявлял, что США если бы хотели, то могли бы давно открыть 4-е консульство в РФ, но они сами отказались от этой возможности. Но в принципе и так было понятно, что принцип симметрии в этом вопросе для США всего лишь повод, дабы оставить последнее слово за собой и вернуть России ее же аргумент. Какие меры предпримет Россия пока неясно. Можно ограничится риторикой в стиле Трампа "Спасибо США, за то, что помогают сокращать расходы на зарубежные представительства", а можно продолжить обмен уколами, наложив те или иные ограничения на одно из американских консульств (например, в Екатеринбурге).

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, Россия, санкции, США
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5 коммент.»

  • 254 149
    Михаил 1 сентября 2017 в 9:50 Ссылка Пометить
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    США ввели безвизовый режим с РФ http://maxpark.com/community/5652/content/5972178
    Ещё раньше это было сделано для Чукотки и Аляски, а так же на американском острове Гуам и Марианских островах, расположенных в Тихом океане – http://www.vesti.ru/doc.html?id=2644456

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    • 1120 888
      Vov Михаил 1 сентября 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
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      Миша, тому уже неделя! А ты и 30% жителей мегаполисов еще здесь. Семь дён ужо каг мог флаг паменять! Пачему апездал?

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  • 2299 1668
    любопытный 1 сентября 2017 в 11:06 Ссылка Пометить
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    Как интересно!!! То то мне казалось подозрительным, что по тв вообще перестали про штаты говорить,ну во всяком случае я не слышала, переключились на Украину

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    любопытный 1 сентября 2017 в 11:57 Ссылка Пометить
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    А с другой стороны вспомнился анекдот старй, советски
    Вход в кинотаетр бесплатный.
    Люди посмотрели кино, а выйти не могут, выход то платный!

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  • 1892 1678
    александр 1 сентября 2017 в 14:39 Ссылка Пометить
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    Если с безвизом правда, то это очередное доказательство того на сколько у нас правильная пропаганда. Я был там несколько раз по работе. Просто так я туда не поеду. Там нет ни чего хорошего кроме, правил ведения бизнеса и своего дела, и дешевых кредитов. Все остальное мне не понравилось.

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