Налоговики занялись зарубежными счетами россиян: операции по ним объявят незаконными. Наказанием будет крупный штраф

Владельцы зарубежных счетов в панике. Как стало известно, 16 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала письмо, приравнивающее операции россиян по зарубежным счетам, об открытии которых они не подали официальных уведомлений либо отчетов о движении находящихся там средств, к незаконным валютным операциям.

фото: pixabay.com Это деяние, разъясняется в документе, может повлечь за собой наказание в виде штрафа от 75% до 100% от суммы операции, а при наихудшем раскладе — и до 200% от суммы оборотов по счету. При этом основанием для данных драконовских санкций может стать сам факт неуведомления или неподачи отчета: разбирательств на предмет законности оснований для зачисления средств россиян на зарубежные счета, как явствует из письма, не предполагается. Впрочем, возможно, все и не так страшно, заверил «МК» экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений ГОНТМАХЕР.

На самом деле письмо налоговиков о зарубежных счетах, как это, возможно, ни покажется странным на первый взгляд, касается не одних лишь тостосумов-«олигархов», а довольно существенной части граждан России, разъяснил «МК» эксперт:

— Зарубежные счета сейчас имеются у многих наших граждан, хотя и не крупные, а совсем маленькие — по тысяче-другой долларов или евро. Причем, открыты они вовсе не обязательно где-нибудь в США или Германии, а вполне верятно, скажем, в каком-нибудь Казахстане, где живут пожилые родители, которым ежемесячно пересылается по сотне-другой долларов на жизнь. Или люди купили квартирку в Болгарии, Черногории, а то и на Украине, а заплатить налоги там можно только с местного банковского счета, а не через ниш Сбербанк. Вот они и открывают счета, где по сравнению с реально богатыми людьми, хранятся копейки — одна-две тысячи долларов. Другой вариант — небольшой бизнес за рубежом, также предполагающий наличие мелкого счета для его организации. В любом случае, те, у кого на счетах лежат действительно большие деньги, держат их в зарубежных банках так, что их не поймаешь. Например, через счета резидентов тех или иных зарубежных стран. При этом они составляют не более 10% от общего числа владельцев зарубежных счетов — у остальных, как я говорил, там хранятся более чем скромные средства.

В данных условиях, подчеркнул эксперт, «наезд» государства на массовых владельцев крошечных счетов попросту лишен смысла. И все дело, подчеркнул он, скорее всего, не в желании налоговиков лишний раз их «прищучить», а в какой-нибудь «технической неточности»:

— Возможно, в письме ФНС был использован неудачный оборот. А, может быть, паника поднялась после трактовки текста этого письма средствами массовой информации, причем безо всякого злого умысла: все эти документы пишутся таким языком, что ничего не поймешь — сам черт ногу сломит. По крайней мере, уловив поднявшийся шум,ФНС уже успела выпустить специальное разъяснение, где фактически дан задний ход и содержатся успокоительные заверения, что остается в силе прежний порядок.

Впрочем, начало паники легко объяснимо: наш народ настроен определенным образом и ожидает от решений властей одних лишь сложностей и проблем, дал понять эксперт:

— Вот и после появления этого письма началась бурная реакция, люди страшно засуетились, но я все же надеюсь, что это — ложная тревога. Иначе бы сейчас дело не сошло бы на нет и никто из чиновников бы ничего не стал официально разъяснять и смягчать. Ведь одно дело, если речь идет о крупных суммах, и совсем другое — миф, что каждый, у кого есть счет в зарубежном банке, является олигархом.

ОБНОВЛЕНИЕ: На следующий день после публикации ФНС разъяснила нам ситуацию: тревога, действительно, оказалась ложной. Как сообщили в ФНС, обсуждавшийся документ — это не разъяснительное письмо, а конкретный ответ ведомства на запрос. В документе «нет ничего нового» — при этом, обращают внимание в ФНС, ответственность за неуведомление об открытии счета в заграничном банке и за нарушение порядка проведений валютных операций по подобному счету различается.