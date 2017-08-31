Чем обязана заниматься оппозиция в России?

Что такое — оппозиция? Люди, желающие попиариться? Может, серьёзные конкуренты власти в её нынешнем не самом лучшем состоянии? Что они делают, для чего нужны современному обществу? Давайте углубимся в тему.

Оппозиция является одним из наиболее упоминаемых слов в современной России. Руководство России говорит о том, что мы есть демократическая страна, у нас есть оппозиция и её возможности ограничены лишь законом. Сами же оппозиционеры считают прямо противоположно, обвиняя власть в подавлении инакомыслия. Они даже окрестили себя «несистемной оппозицией», имея в виду, что три другие партии в парламенте (кроме «Единой России») прямо вписаны в господствующую политическую систему. В свете крупных потрясений на пространстве бывшего СССР, которые угрожают перекинуться и в саму Россию, необходимо разобраться, что такое оппозиция в нашей стране, откуда она происходит и к чему стремится.

Большой энциклопедический словарь:



«ОППОЗИЦИЯ (от лат. oppositio — противопоставление):



1) противодействие, сопротивление (какой-либо политике, чьим-либо действиям, взглядам),



2) Партия или группа, выступающая вразрез с мнением большинства или с господствующим мнением, выдвигающая альтернативную политику, иной способ решения проблем (например, парламентская оппозиция, внутрипартийная оппозиция)».



В обществе складывается определённая политическая система. Она состоит из различных социальных групп, которые либо представляют себя в партиях, либо в других инструментах воздействия на политику, к тому же борющихся между собой.

«История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» http://inance.ru/2017/07/rus-20-vek/

В статье «История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» мы выделили действующие в российской политике и создающие её историю социальные группы. Каждая из групп нацелена на привлечение как можно большего количества сторонников своих идей и своего образа мысли и жизни.



Если говорить о сегодняшнем состоянии российской политической системы, то в ней борьбу за власть продолжают:



многопартийные либерал-буржуи,



«профсоюз бюрократов» под вывеской псевдополитической «партии» «Единая Россия»,



знахари,



иерархия РПЦ,



монархисты (активизировались в начале 2017 года),



вездесущее масонство,



марксисты-троцкисты.



А в «политическую тень» ушли:



часть либерал-буржуев, открыто пропагандирующих либерализм,



Большевики,



коммунисты (марксисты-идеалисты).



И с этих позиций можно сказать, что те социальные группы, которые находятся в политической тени, являются оппозицией тем, что борются за власть внутри политический системы.

Однако есть и другие варианты трактовки понятия «оппозиция», которые более распространены сегодня в обществе. Пройдёмся по этим трактовкам и оценим, насколько они отражают жизнь общества и помогают понять направленность тех или иных процессов.

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПОНЯТИЯ

Рассмотрим несколько подходов классификации видов и структуры оппозиции в России.

По факту госрегистрации

Анализ публикаций впрессе позволяет выделить три типичных представления об оппозиции.



Поддерживаемая СМИ ибольшинством экспертов точка зрения, всоответствии скоторой вРоссии есть «партия власти», атакже оппозиция, представленная вГосдуме фракциями партий КПРФ, ЛДПР и«Справедливая Россия» (системная оппозиция), атакже внепарламентская оппозиция (внесистемная оппозиция), вкоторую входят партии, не преодолевшие 7% барьер.



Все партии вГосдуме составляют единую «партию власти», разделённую на несколько фракций, причём фракции КПРФ, ЛДПР и«Справедливой России» — это типичные представители партии власти, изображающие из себя оппозицию.



Все партии, прошедшие через фильтрацию Росрегистрации, не могут быть признаны оппозиционными. Все партии, укоторых есть реальные признаки оппозиционности, отсеяны Росрегистрацией.



По работе с электоратом

Есть ещё электоральная классификация. Как многие считают участие ввыборах автоматически разделило в2011году оппозицию на три группы: системную оппозицию, внесистемную оппозицию имаргинальную оппозицию.



Системной оппозицией признаны представители партий, преодолевших 7% барьер ипротивостоящих вГосдуме «Единой России».



Внесистемной оппозицией признаны представители партий, не преодолевших 7% барьер, но представленных винформационном пространстве России.



Маргинальной оппозицией считаются представители тех политических сил, которые не смогли доказать федеральной власти, что они могут эффективно исполнять роль партий.



По влиянию на власть

Первый вид — условная оппозиция, которую многие считают, созданной самой властью, для сбора протестующих голосов. Это ЛДПР, СР, частично КПРФ (не все, но как правило руководящие органы), Родина, общественные организации и различные новые партии (даже под националистическими красивыми русскими лозунгами), которые регистрировались без всяких проблем, имеют красивые, как конфетные фантики, названия. Но по сути поддерживающие власть.

Второй вид — либеральная оппозиция, которую во власть не пускают, но которая уже со времен Ельцина и даже Горбачева присутствует во власти и подспудно в самих властных структурах и куче общественных организациях, палатах, фронтах, клубах и так далее при президенте, правительстве (Чубайс, Кириенко, Кудрин, Сванидзе, Фурсенко, Леонтьев, Венедиктов, Соловьев, Греф, Голикова, Алексеева, ВШЭ и перечислять далее не хватит страницы).



Власть условно не поддерживающие, но контролирующие и направляющие все реформы и присутствующие при их реализации — экономические, политические, социальные, демографические и т.д., которые власть проводит по их рецептам и под их контролем, как впрочем и под контролем Запада (уже не полного, но всё ещё ощутимого, хотя бы на идеологическом уровне).



Сюда же стоит отнести и ЦБ с фининсового-экономическим блоком Правительства. Всё тот же либерализм.

И есть третий вид оппозиции, которой нет во власти, но она тесно связана с США, Западом не только идеологически, но и финансово за счёт зарубежных грантов и других способов финансирования. Пример — отец и сын Гудковы, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Владимир Квачков, Светлана Пеунова, Илья Пономарёв, Г.Каспаров, Л.Алексеева, а также «Открытая Россия» Ходорковского и др.

Проблема этих классификаций, результирующими «ярлыками» которых являются политические партии или конкретные «говорящие головы», состоит в том, что зачастую неясно, какую именно социальную группу представляет та или иная партия, то или иное «говорящее лицо», а если сказать точнее — объект политической жизни.

Проблема состоит в том, что через каждый объект политжизни могут действовать несколько социальных групп одновременно (например, «Единая Россия»).

А может быть так, что одна социальная группа действует через несколько объектов (например, масоны, иерархия РПЦ, знахари, большевики, троцкисты и т.п.).

То есть при таком рассмотрении очень тяжело выявить субъектность политической жизни. А в политике важно выявлять субъектов, управляющих процессами.

К этому стоит добавить, что исторические и политические события можно рассматривать через модели различной масштабности, порядки которой представлены на картинке.



Подробнее о масштабах — читайте статью «День стандартов или исторические масштабы (как померить историю)» http://inance.ru/2014/10/standarts/

Кратко:



1 порядок: толпа — вождь, правитель, руководитель;



2 порядок: толпа — вождь — исторические личности, окружающие вождя;



3 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы, объединённые идеями;



4 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена (церковные, масонские, иные) и политические партии;



5 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня: от глобальных заговоров многих поколений римских пап, российских императоров, коммунизма, фашизма, анархизма, гомосексуализма и т.п. до самых глубинных заговоров в заговоре;



6 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня — мозговые «тресты» заговоров, определяющих цели, пути и средства их осуществления;



7 порядок: толпа — вождь — исторические личности — социальные группы — ордена и партии — заговоры разного уровня — мозговые «тресты» заговоров — иерархии Бога и сатаны (для атеистов: системы, действующие в природе и стремящиеся к порядку или к хаосу).



Всё это создаёт проблемы в моделировании политических и исторических процессов, особенно, если никак не показывается масштабируемость исторических моделей, а при обсуждении тех или иных событий различные порядки моделей смешиваются между собой.

Чтобы доказать это, достаточно посмотреть на сравнительную таблицу того, за и против чего выступали на выборах 2017 года четыре крупнейшие политические партии.

Или таблицу, сравнивающую реалистичность программ политических партий широкого спектра:

Как можно из этих таблиц (или программ партий) понять, какие именно социальные группы выражают себя в них, какие и где представлены? Ведь даже в азах предвыборных гонок говорится, что партии должны заигрывать с как можно большим числом избирателей, которые входят в различные социальные группы.

НА КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ГРУППУ РАВНЯТЬСЯ?

Поскольку интересы различных социальных групп могут быть взаимоисключающими в каких-то вопросах (монархисты хотят царя, либералы не хотят), к тому же могут выражать заговоры разного уровня, отражающие чаяния тех или иных мозговых трестов, а государство всё-таки должно развиваться в каком-то определённом направлении, то необходимо определиться с чьи интересы должна выражать государственная политика.

Для ответа на этот вопрос, зададим несколько наводящих вопросов и дадим ответы на них.

Вопрос: От чего зависят все отрасли народного хозяйства?

Ответ: Государство может задействовать в своей экономической системе столько людей, сколько может прокормить сельское хозяйство, соответственно, интересы людей в нём занятых должны удовлетворяться в полной мере, если государство хочет вообще существовать.

Вопрос: Какие потребности общества являются наиболее важными?

Ответ: Демографически-обусловленные потребности являются наиболее важными, поскольку степень их удовлетворённости в обществе обеспечивает ту или демографическую политику (а за ней и экономическую политику), если исходить из нормальной циклики государственного управления.

«Государственное регулирование экономики» http://inance.ru/2014/11/gosregulirovan ie02/

Заметим, что демографическая политика напрямую зависит от биосферно-экологической политики государства и состояния биосферы (как и сельско-хозяйственная деятельность), поэтому все расчёты потребностей людей должны начинаться с анализа и расчёта потребностей биосферы.

Соответственно, отрасли, обеспечивающие как спектр потребностей биосферы (так назовём это), так и спектр демографически обусловленных потребностей, являются наиболее важными для существования экономической системы.

И через таблицу потребностей можно оценить, какие это отрасли.

В основном — это отрасли реального сектора, а также отрасли, осуществляющие определённый спектр социальных услуг. Важно отметить приоритетность потребностей, которые обуславливают и приоритетность обеспечения отраслей ресурсами.

Если синтезировать интересы представителей всех этих отраслей, то их можно назвать интересы трудящегося большинства.

Вопрос: Какая-то из социальных групп, представленных выше, выражает интересы трудящегося большинства?

Ответ: Общность людей, старающихся выразить в своей деятельности стратегические интересы трудового большинства, вне зависимости от того, насколько само это большинство осознаёт свои стратегические интересы и верно им в жизни — это большевики (не стоит путать это с тем, что называют в либеральной историографии «большевиками», объединяя под этим ярлыком множество социальных групп боровшихся за власть в 20 — 30-ые годы XX века, в составе которых были и, собственно, большевики).



Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни.

Вопрос: Остальные социальные группы разве не выражают эти интересы?

Ответ: Нет, не выражают. Каждая из этих групп:



многопартийные либерал-буржуи,



«профсоюз бюрократов» под вывеской псевдополитической «партии» «Единая Россия»,



знахари,



иерархия РПЦ,



монархисты (активизировались в начале 2017 года),



вездесущее масонство,



марксисты-троцкисты,



часть либерал-буржуев, открыто пропагандирующих либерализм,



коммунисты (марксисты-идеалисты).



Либо открыто выражают интересы некоего меньшинства, которое желает под прикрытием той или иной идеологической системы паразитировать на жизни и труде большинства (монархисты, либералы всех ветвей, знахари, бюрократы, масонство), либо «как бы» выражают интересы трудового большинства, но не имеют адекватной теории для реализации этих интересов (марксисты-идеалисты, иерархия РПЦ).

На данный исторический момент только большевизм и выражает интересы трудового большинства, и имеет социально-экономическую теорию, обеспечивающую эти интересы, то есть может обеспечить Развитие общества. Подробнее об этом читайте статью «Политические силы России: большевизм — вчера, сегодня, завтра…» http://inance.ru/2015/07/bolshevizm/

КАКАЯ ОППОЗИЦИЯ НУЖНА РАЗВИТИЮ?

С этих позиций, даже, если не привязываться к социальной группе «большевики», а рассматривать интересы и потребности трудового большинства общества, занятого в стратегических (как это показано выше) отраслях, возникает вопрос о том:

Какая оппозиция будет полезна при ориентации общества, его государственности и государства на обеспечение этих потребностей и интересов?

Ответ: Хорошая оппозиция должна быть некой альтернативой государству: кем-то типа второго пилота в самолёте, всегда готового при необходимости заменить первого.

Настоящая оппозиция должна заниматься той же работой, что и действующая власть. Разумеется, только «на бумаге» — но всерьёз и по-крупному.

То есть оппозиция точно так же, как действующая власть, должна писать законы, указы и приказы. Должна разрабатывать идеологию. Должна находить решения проблем.



А если вспомнить, что в обществе выше идеологической власти находится власть концептуальная, то оппозиция обязана вырабатывать альтернативные господствующей концепции, которые лучше и полнее будут как выражать интересы трудового большинства, так и теоретически обеспечивать их реализацию на практике.

Разумеется, всё это не будет, в отличие от работы государства, обязательно к исполнению — зато у народа появится возможность сравнить. И определить, кто сделал одну и ту же работу лучше, а кто — хуже.

Вполне возможно, кстати, что действующая власть возьмёт эту работу оппозиции на вооружение. Примет эти законы — от своего имени. Возможно, даже позовёт такую оппозицию к себе.

Но нам-то что? Вернее, трудящемуся большинству общества, что? Мы же понимаем, что оппозиция нужна вовсе не для того, чтобы «захватить власть» — а для того, чтобы улучшить то, что основная власть упустила. Чтобы дополнять основную власть, а не уничтожать её. Только такая оппозиция будет настоящей. Только такая оппозиция будет полезной.

Динамика представлений россиян о назначении оппозиции в стране и ее необходимости

А все, абсолютно все остальные — не оппозиция, а самые обыкновенные демагоги и вредители.

Обрисованная таким образом идеальная оппозиция и вправду была бы огромным шагом вперёд по сравнению с той «системной», «несистемной», «маргинальной» и Бог весть какой ещё оппозицией, которую мы со скорбью наблюдаем в настоящее время в России.

Вероятно, мы скажем очевидную вещь, однако эту очевидную вещь мы за последние годы порядком уже подзабыли. Политические партии нужны вовсе не для того, чтобы бороться за власть: политические партии нужны для того, чтобы власть учитывала интересы всех значимых групп.

Обратите, пожалуйста, внимание: предполагается, что народ в России избирает всю власть единолично, включая депутатов всех уровней и президента.

В виртуальном мире политических фантазёров никаких социальных групп влияния нет, и мнение владельца металлургического завода ничуть не более важно, чем мнение сторожа, который охраняет на этом заводе склад списанных цеховых велосипедов, но реально ситуация сложная.



И в сегодняшнем политическом поле интересы трудящегося большинства, дай Боже, представлены 20%, тогда как остальные 80% — это интересы всех вышеозначенных групп.

Нынешний президент, Владимир Путин, если оценивать содержимое его программных статей, «майских указов» имеет сейчас мандат доверия от народа — те самые 20%. Но, что будет, если тот же Владимир Владимирович начнёт действовать без оглядки на интересы разных влиятельных группировок, выражая в своей политике только большевизм?

Остальные социальные группы очень быстро перейдут в жёсткую «оппозицию». Так как когда власть игнорирует ваши интересы, другого выбора у вас нет — или вы уходите в оппозицию, или вы теряете свои активы и выбываете из рядов «элит».

Власть, которая игнорирует мнение распоряжающихся ресурсами групп, весьма быстро перестаёт быть властью. И это правило работает для любого государственного строя — от феодализма до коммунизма.

Вопрос: как могут, например, либералы влиять на власть, если каждый либерал технически оснащён ровно одним голосом избирателя, а общее поголовье либералов в масштабах страны исчезающе невелико?

Ответ: Путём спонсирования газет, журналов, телеканалов, политиков и общественных деятелей. Так деньги преобразуются во власть. Когда же договориться с властью у «элит» по-хорошему не получается, в стране образуется майдан. Народ сам по себе массово выходит на улицы обычно только в тех случаях, когда ему физически нечего кушать.



В современных странах до такой степени деградации экономика доходит разве что в африканском регионе: в наших же широтах физический дефицит продовольствия — дело весьма редкое.

Однако для организации майданов есть хорошо отработанные рецепты: СМИ начинают рассказывать о том, что «нас обманули», политики один за другим демонстративно присоединяются к бунтовщикам, силовикам объясняют, что если они будут мешать протестующим, после успеха революции у них будут проблемы.

У правителя, восстановившего против себя большую часть «элит» (социальных групп), обычно нет шансов — даже в тех случаях, когда он реально опирается на народ, выражая интересы трудового большинства.



Если же у него нет и поддержки народа, майдан проводится быстро и безболезненно: неделька другая прыжков на площади и, получившему «чёрную метку» правителю остаётся только спешно покидать страну. За последние годы мы с вами не раз наблюдали подобные сценарии на разных континентах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Научное сообщество давно и обоснованно говорит о том, что либеральный проект несовместим с успешностью страны, что требуются кардинальные перемены, которые должны базироваться на качественной властно-идейной трансформации. Однако на сегодняшний день на политической арене нашей страны сил, способных, да и желающих, такую трансформацию реализовать среди ведущих политических объектов (именно объектов, а не субъектов, проводящих свою политику) — нет.

Принцип «ручного» управления, концентрация и монополизация власти существенно ограничивают возможности формирования здоровой профессиональной оппозиции, способной осуществлять конкуренцию идей и концепций, контролировать качество управленческих решений, формировать кадровый резерв для власти.

Существующая в обществе потребность в оппозиции не реализована, поскольку среди так называемых «оппозиционеров» население, а вернее — трудящееся большинство не видит тех, кто выражал бы в своей политике их интересы и кому можно было бы на этом основании доверять.

Функции, выполняемые так называемыми «оппозиционными» силами, не отвечают задачам оздоровления политической системы страны. Внимание политических объектов концентрируется в основном на собственном пиаре. Они применяют тактику неконструктивной критики власти и пытаются использовать протестные настроения в обществе в собственных интересах.

Необходима принципиально новая оппозиционная сила, обладающая чёткой концепцией развития страны, программным видением будущего облика страны, пониманием механизмов её обновления и профессиональными кадрами.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оппозиция, как мы определили это понятие выше, нужна любому государству, которое предполагает развиваться. В политической системе общества необходимы оппозиционные силы. Есть хорошая поговорка про щуку и карася в реке:

«На то и щука в море, чтобы карась не дремал».

Так вот, с нашей точки зрения, оппозиционные силы как раз и являются той самой щукой в реке, которая не даёт карасю (под карасём подразумеваются в данном контексте государственные власти и политические силы, находящиеся «у руля») дремать.



То есть оппозиция не позволяет им почивать на лаврах. Это абсолютно нормальный элемент политической системы в современном здоровом, подчеркнём, здоровом, обществе.

Но главное условие, на наш взгляд, необходимое для того, чтобы оппозиция считалась здоровой, заключается в наличии конструктивных предложений с её стороны.



Она не должна призывать исключительно к развалу, расколу, отказу. Требования оппозиции не должны начинаться исключительно со слов «нет» и «нельзя». Нужны конкретные предложения, программы действий, концепции развития. На сегодняшний день в нашем обществе подобная оппозиция пока в меньшинстве.

Нормальная оппозиция (а нормальная оппозиция — это та, которая озабочена благами своей страны, трудящегося большинства, своего народа, а не собственным политическим пиаром и получением доступа «к кормушке») должна думать о развитии страны.



Наша же оппозиция думает сегодня только о развале страны, о том, чтобы пришли американцы или кто-то другой и навели порядок.

Очень хочется надеяться, что в России всё-таки сформируется нормальная, вменяемая оппозиция, которая сумеет внятно озвучить свои претензии к власти и будет готова предложить свои идеи, концепции, программы и кадры для реализации на практике своих предложений.



Важно также, что чтобы и власть к конструктивным предложениям прислушивалась, а не писала «отписки» на такого рода предложения.

Запрос в обществе на здоровую оппозицию созрел. Здоровой власти и здоровой стране нужна здоровая оппозиция. Хочется верить, что наше общество взрослеет в плане политической и гражданской активности. Хочется повторять это вновь и вновь: нам нужна такая оппозиция, так же, как здоровому человеку нужна сильная иммунная система.

ИАЦ

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