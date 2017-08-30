На российском рынке труда сложилась очень странная ситуация

Спрос на рабочую силу вырос, предложение упало

«Это даже хорошо, что пока нам плохо». Песенная строчка из фильма моего детства «Айболит-66» всплыла в памяти в достаточно неожиданный момент — в процессе прочтения свежего обзора «Картина экономики», подготовленного Министерством экономического развития (МЭР).

Дело в том, что в своем предыдущем подобном обзоре, по итогам прошлого месяца, его авторы обозначили относительно новую и весьма важную причину, мешающую экономическому росту в России: дефицит кадров, включая высококвалифицированных, на рынке труда. Заметим, что тогда, в середине лета, синхронно с МЭР на проблему с рабочей силой указали и аналитики Центробанка, также подчеркнувшие опасность дефицита кадров для дальнейшего развития страны.

Ситуация на рынке труда действительно складывается крайне тревожная. Вроде бы и официальная безработица этим летом держится на рекордно низком уровне (5,1–5,4% от общей численности трудоспособного населения), но при этом специалисты фиксируют существенный рост спроса на рабочую силу при ограниченности предложения. Иными словами, России для того чтобы «встать с колен» в экономическом смысле, катастрофически не хватает рабочих рук.

Понятно, что за месяц эта проблема сама собой не рассосалась. Логично было ожидать, что специалисты МЭР продолжат развивать актуальную тему, начнут глубоко анализировать тревожные тренды на рынке труда и предложат какие-то рецепты исправления ситуации с сокращением рабочей силы.

Но авторы свежей «Картины экономики» пошли по совершенно другому пути, предложив своим читателям своеобразный «твист» (если продолжать кинематографические ассоциации) — кажется, именно так называются резкие сюжетные повороты фильмов, меняющие их ход на прямо противоположный.

Так вот, с легкой руки аналитиков МЭР, проблема превратилась в победу. Согласно их логике, поскольку во втором квартале этого года в стране наблюдался заметный рост ВВП (2,5%), получается, что дефицит кадров в стране привел к подъему производительности труда. Иными словами, за истекший период сокращающаяся армия работников произвела больший объем национального продукта. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках! Вот тут-то мне и вспомнились строчки из детской песенки про «хорошо» и «плохо»...

Будет крайне жаль, если столь благостный вывод «закроет» для власти тему дефицита рабочей силы. Потому что реальных проблем на рынке труда выше крыши: это и естественная демографическая яма, в которую угодила наша страна, и «подвешенный» статус работающих пенсионеров, и шараханья в разные стороны по поводу привлечения в отечественную экономику мигрантов, и миллионы наших собственных трудящихся, пребывающих в глубокой «тени». Однако к чему ими всеми заниматься, если вдруг у нас «поперла» производительность труда!?

Беда в том, что тезис этот — крайне сомнительный. Во всяком случае, вызывает удивление, что напичканный под завязку всевозможной цифирью обзор МЭР никаких точных данных по производительности труда в России не содержит. Хотя это вполне счетная позиция: показатель определяется в динамике, как отношение роста ВВП к изменению совокупных затрат на труд.

Тем не менее последние официальные данные Росстата об отечественной производительности труда относятся аж к 2015 году. Тогда статистическое ведомство констатировало, что производительность труда в нашей стране упала впервые за шесть лет — на 2,2%.

Остается лишь предположить, что с тех пор ситуация как минимум не улучшилась, и именно это стало причиной того, что МЭР и подчиненный ему Росстат взяли двухлетнюю паузу в определении столь важного с точки зрения развития страны показателя.

В условиях отсутствия официальных данных остается воспользоваться оценками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая, пользуясь своими методиками, подсчитала производительность труда в четырех десятках ведущих экономик мира (опираясь при этом на статистику все того же 2015 года). Как оказалось, в России в час создается национального продукта на $25,9. Из обсчитанных стран хуже цифра только у Мексики — $19,5. При этом нас в разы опережают не только лидеры рейтинга — Люксембург ($95,9) и Норвегия ($88,0), и не только США ($67,4). На Россию сверху вниз поглядывают Греция ($36,2), Польша ($29,7), Латвия ($27,6).

Если учесть, что после 2015-го мы пережили полноценный кризисный 2016 год, а в нынешнем году только-только наша экономика оттолкнулась от дна, рассчитывать на серьезную прибавку в производительности труда не приходится.

Так что оптимистические рассуждения аналитиков МЭР о подъеме этого показателя представляются неким отвлекающим от действительно серьезных экономических проблем маневром. «Нормальные герои всегда идут в обход», как пелось все в том же детском кинофильме «Айболит-66».