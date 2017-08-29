«Варшавянки» в Средиземноморье и бахвальство НАТО

Пока Россия планирует закрепиться в Средиземноморье, Запад мечтает контролировать наш флот, особенно подводный. Мечты разные, как и достигнутые результаты.

Российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636 «Варшавянка» поступили на службу в прошлом году, а в этом уже были отправлены к берегам Сирии. Издание Daily Mail не пропустила такое событие, написав, что Москва направила в Средиземное море две обновлённые малозаметные дизель-электрические подлодки.

На пути следования российских субмарин натовские самолеты постоянно отслеживали их перемещение. Исландские, французские, шотландские и норвежские летчики наблюдали за тем, как они направляются на юг, минуя западное побережье Ирландии.

При этом западные стратеги были уверены, что операция ими полностью контролируется и является демонстрацией их военного гения. Такие «мелкие» детали, как новейшие навигационные комплексы, высокоточные ракеты и мощные торпеды, которыми были оборудованы наши подлодки, ими были забыты. Как и тот факт, что прикрывали их наши С-300 и С-400.

Читатели издания даже посмеялись над излишней самоуверенностью натовских военных:

Те же из них, кто был уверен, что субмарины оказались шумными, оказались в меньшинстве. Незнание предмета обсуждения свойственно многим, так что ничего удивительного. «Знатоки» же отмечали, что российские экипажи ни от кого не скрывались. Беспокойство НАТО просто смешно…

Полагаю, это было весело. Субмарины, плывущие на юг, и беспокойные натовские самолетики, пытающиеся создать видимость контроля. Потерянного контроля, стоит отметить. Западу пора смириться с тем, что Россия не будет плавать на задворках мирового океана и спрашивать разрешения выйти в нейтральные воды.