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Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 августа 2017

07:40. 29 августа 2017 Просмотров - 313 Нет комментариев Опубликовал:

Акербатский котёл: ВКС РФ уничтожили совещание главарей ИГИЛ, Армия САР сжимает кольцо

Акербатский котёл: ВКС РФ уничтожили совещание главарей ИГИЛ, Армия САР сжимает кольцо | Русская весна

Правительственные войска Сирии продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в Акербате с трех сторон.

Военный источник сообщил «Русской Весне» о последних событиях в «Акербатском котле».

«Прошлой ночью штурмовой отряд военного мухабарата закончили зачистку Мкеймен-Эш-Шамали и при поддержке ВКС РФ продолжил движение к Акербату. Продвижение составило более 10 километров», — рассказал офицер.

«Для поддержки наступления авиация ВКС России совершила более 20 вылетов. Так парой российских СУ-35С нанесен удар по месту проведения совещания полевых командиров ИГИЛ в н. п. Джрух, провинции Хама. В результате удара уничтожены 5 полевых командиров ИГИЛ, 5 пикапов и 2 мотоцикла НВФ», — отметил собеседник «Русской Весны».

«Кроме того, еще одним бомбардировщиком, находившимся на «свободной охоте» был уничтожен еще один пикап с лидерами ИГИЛ Абу Заки и Абу Усама», — добавил военнослужащий.

По его словам, не меньших результатов добилась и сирийская артиллерия, которая подавила 12 опорных пунктов и уничтожила около 40 боевиков.

После окончательной зачистки Акербата правительственные войска смогут полностью сосредоточится на наступлении на Дейр-эз-Зор, чтобы окончательно закончить разгром ИГИЛ* в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Впечатляющие кадры: ВКС РФ обрушили град ударов, уничтожая технику и объекты ИГИЛ у Дейр эз-Зора (ВИДЕО)

Впечатляющие кадры: ВКС РФ обрушили град ударов, уничтожая технику и объекты ИГИЛ у Дейр эз-Зора (ВИДЕО) | Русская весна

Минобороны России сообщило об успешном продолжением наступательной операции по деблокированию Дейр эз-Зора.

После успешной операции Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС России в районе города Ганем-Али, террористы ИГИЛ* пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе города Дейр эз-Зор

Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, главари группировки перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами.

Российская военная авиация в течение минувшей ночи и дня продолжала успешно наносить бомбовые удары по вражеским целям, уничтожив 4 танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулемётами, 6 грузовиков с боеприпасами, а также 2 укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями.

Результативные действия ВКС РФ позволили Вооруженным силам САР под командованием легендарного «Тигра» — генерала Сухейля Аль-Хасана продолжить наступление сквозь оборонительные порядки ИГИЛ вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр эз-Зор с целью деблокирования и освобождения этого многострадального города.

Читайте также: ВКС России устроили ад для ИГИЛ в «акербатском котле», уничтожив сотни боевиков и десятки единиц техники (ВИДЕО)

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Минобороны прокомментировало информацию о гибели российского военного в Сирии

Минобороны прокомментировало информацию о гибели российского военного в Сирии | Русская весна

Информация, распространенная в СМИ о гибели российского военнослужащего в Сирии, не соответствует действительности, никаких потерь среди военнослужащих на территории САР нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствуют действительности. Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было», — говорится в сообщении.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Удары ВКС РФ по ИГИЛ в р-не Дейр-эз-Зор позволили ВС САР продолжить наступление вдоль Евфрата

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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