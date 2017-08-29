Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 августа 2017
- 04:30 Акербатский котёл: ВКС РФ уничтожили совещание главарей ИГИЛ, Армия САР сжимает кольцо.
- Вчера 22:16 Впечатляющие кадры: ВКС РФ обрушили град ударов, уничтожая технику и объекты ИГИЛ у Дейр эз-Зора (ВИДЕО).
- Вчера 22:12 Минобороны прокомментировало информацию о гибели российского военного в Сирии.
- Вчера 20:19 Удары ВКС РФ по ИГИЛ в р-не Дейр-эз-Зор позволили ВС САР продолжить наступление вдоль Евфрата.
Акербатский котёл: ВКС РФ уничтожили совещание главарей ИГИЛ, Армия САР сжимает кольцо
Правительственные войска Сирии продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в Акербате с трех сторон.
Военный источник сообщил «Русской Весне» о последних событиях в «Акербатском котле».
«Прошлой ночью штурмовой отряд военного мухабарата закончили зачистку Мкеймен-Эш-Шамали и при поддержке ВКС РФ продолжил движение к Акербату. Продвижение составило более 10 километров», — рассказал офицер.
«Для поддержки наступления авиация ВКС России совершила более 20 вылетов. Так парой российских СУ-35С нанесен удар по месту проведения совещания полевых командиров ИГИЛ в н. п. Джрух, провинции Хама. В результате удара уничтожены 5 полевых командиров ИГИЛ, 5 пикапов и 2 мотоцикла НВФ», — отметил собеседник «Русской Весны».
«Кроме того, еще одним бомбардировщиком, находившимся на «свободной охоте» был уничтожен еще один пикап с лидерами ИГИЛ Абу Заки и Абу Усама», — добавил военнослужащий.
По его словам, не меньших результатов добилась и сирийская артиллерия, которая подавила 12 опорных пунктов и уничтожила около 40 боевиков.
После окончательной зачистки Акербата правительственные войска смогут полностью сосредоточится на наступлении на Дейр-эз-Зор, чтобы окончательно закончить разгром ИГИЛ* в Сирии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Впечатляющие кадры: ВКС РФ обрушили град ударов, уничтожая технику и объекты ИГИЛ у Дейр эз-Зора (ВИДЕО)
Минобороны России сообщило об успешном продолжением наступательной операции по деблокированию Дейр эз-Зора.
После успешной операции Сирийской Арабской Армии при поддержке ВКС России в районе города Ганем-Али, террористы ИГИЛ* пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе города Дейр эз-Зор
Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, главари группировки перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами.
Российская военная авиация в течение минувшей ночи и дня продолжала успешно наносить бомбовые удары по вражеским целям, уничтожив 4 танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулемётами, 6 грузовиков с боеприпасами, а также 2 укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями.
Результативные действия ВКС РФ позволили Вооруженным силам САР под командованием легендарного «Тигра» — генерала Сухейля Аль-Хасана продолжить наступление сквозь оборонительные порядки ИГИЛ вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр эз-Зор с целью деблокирования и освобождения этого многострадального города.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
#RuMoD: #RuAF Airstrikes on #ISIL near #DeirEzzor region allowed #SAA to continue advance along #Euphrates river #Syria #ISIS #IS #ديرالزور pic.twitter.com/dQIKnZh3xs— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 28 августа 2017 г.
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Минобороны прокомментировало информацию о гибели российского военного в Сирии
Информация, распространенная в СМИ о гибели российского военнослужащего в Сирии, не соответствует действительности, никаких потерь среди военнослужащих на территории САР нет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствуют действительности. Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было», — говорится в сообщении.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Удары ВКС РФ по ИГИЛ в р-не Дейр-эз-Зор позволили ВС САР продолжить наступление вдоль Евфрата
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