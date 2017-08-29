Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 августа 2017

Правительственные войска Сирии продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ в Акербате с трех сторон.

Военный источник сообщил «Русской Весне» о последних событиях в «Акербатском котле».

«Прошлой ночью штурмовой отряд военного мухабарата закончили зачистку Мкеймен-Эш-Шамали и при поддержке ВКС РФ продолжил движение к Акербату. Продвижение составило более 10 километров», — рассказал офицер.

«Для поддержки наступления авиация ВКС России совершила более 20 вылетов. Так парой российских СУ-35С нанесен удар по месту проведения совещания полевых командиров ИГИЛ в н. п. Джрух, провинции Хама. В результате удара уничтожены 5 полевых командиров ИГИЛ, 5 пикапов и 2 мотоцикла НВФ», — отметил собеседник «Русской Весны».

«Кроме того, еще одним бомбардировщиком, находившимся на «свободной охоте» был уничтожен еще один пикап с лидерами ИГИЛ Абу Заки и Абу Усама», — добавил военнослужащий.

По его словам, не меньших результатов добилась и сирийская артиллерия, которая подавила 12 опорных пунктов и уничтожила около 40 боевиков.

После окончательной зачистки Акербата правительственные войска смогут полностью сосредоточится на наступлении на Дейр-эз-Зор, чтобы окончательно закончить разгром ИГИЛ* в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.