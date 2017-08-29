ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

29 августа 2016 года внезапный инсульт смертельно парализовал первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Врачи несколько дней пытались безуспешно спасти лидера нации. Второго сентября в 22.00 по ташкентскому времени было официально объявлено о его кончине.

При жизни И.Каримова я не написал ни одной строчки о нем. Но неожиданно для себя посвятил ему целый цикл стихотворений после его смерти, причем первое стихотворение было закончено около 4 часа утра 3 сентября. Воистину говорят, пути господни неисповедимы. Меня тревожило, что определенные круги могут начать борьбу за власть, не чураясь никакими методами. В народе тоже поселился страх, мол, что же теперь будет, начнется ли драчка, ворвутся ли на территорию Узбекистана исламисты и т.п. Внутренний голос говорил мне, надо успокоить народ и призвать тех, кто наверху не устраивать диких разборок за трон.

Стихотворения этого цикла я разослал практически во все русскоязычные газеты и журналы Ташкента, а также нескольким сайтам, но ни один из адресатов не осмелился опубликовать их (как это не горько признавать, но нагнетание страха было одним из способов управления страной; и надо признать, иначе удержать страну от хаоса, анархии и развала в те годы было невозможно). Я предполагал такой вариант, поэтому ежедневно выкладывал эти стихи в комментариях к постам дочери И.Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой в соцсети Инстаграм, будучи абсолютно уверен, что их прочтут и соратники усопшего Президента. К счастью, нашим власть имущим хватило ума провести все соответствующие мероприятия достойно и без шума.

К личности Ислама Каримова можно относиться по-разному, но невозможно отрицать его заслуг в строительстве узбекской государственности и возрождении национальной идентичности узбеков.

Да, он правил страной авторитарно, жестко, порой жестоко, нейтрализовал оппонентов, сказав без обиняков и смущения: «Оппозиция мне не нужна», максимально сузил свободу слова и демонстраций и т.п., и подвергался за это постоянной критике американцами и европейцами. А за подавление вооруженного мятежа исламистов в Андижане был подвергнут и санкциям.

Как потом выяснилось, мятежники получали указания и деньги в Посольстве США в Ташкенте, и тот бунт был попыткой начать цветную революцию в Узбекистане. Но И.Каримов, который еще при нахождении у власти в Кремле бесхребетника Горби смело первым среди руководителей союзных республик стал всенародно избранным Президентом и заявлял своим критиканам: «Я вам не Горбачев и критики терпеть не буду!», проявил настоящий характер лидера нации и подавил бунт.

Прошли годы, и стало очевидным, особенно глядя на вытворяемые американцами и европейцами провокации на территориях других стран, что И.Каримов поступил абсолютно правильно, ценой малой крови не допустив большой крови.

Причем он спас не только свою страну, но и соседние, ибо, если бы исламисты захватили власть в Узбекистане, то взорвалась бы вся Средняя Азия, а затем и мусульманские республики России на Урале и на Кавказе. Это - не громкие слова, а вполне реальный план западных «ястребов» по дестабилизации ситуации в России и прилегающих к ней государствах.

Надо отдать должное и нынешнему Президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзияеву, который не встал на путь Н.Хрущева и величайшего предателя всех времен и народов М.Горбачева и не принялся развенчивать в угоду западным интриганам личность и деяния своего предшественника, а наоборот, оказывает ему всяческое уважение, издав Указ об увековечении имени первого Президента Республики Узбекистан и проводя торжественные мероприятия, посвященные его памяти.

Крах любого государства начинается в том числе и тогда, когда в нем берет верх низменная страсть поливать грязью своих руководителей и свою историю.

За примерами далеко ходить не надо. Когда премьер-министр Израиля Голда Мейер прочла украденную копию еще не обнародованного секретного доклада Н.Хрущева о культе личности И.Сталина, она произнесла сакраментальную фразу: «Это начало конца СССР». И, как показали последующие события, оказалась права. Добил Советский Союз болтун М.Горбачев, давший отмашку злостно критиковать все, что было в Советском Союзе. Под предлогом «плюрализма мнений» начался разгул демократии и словесный понос, приведшие к полной дезориентации народных масс и потере ими исторических и духовно-нравственных корней и ценностей. Победа врагов СССР заключалась не столько в развале сверхдержавы, сколько в практически повальной деградации населения постсоветских республик в начале девяностых годов прошлого века.

А Ислам Каримов действовал совершенно иначе. Он возродил историю страны, имена всех забытых великих деятелей нации, укрепил вооруженные силы и спецслужбы, поставил мощный заслон перед массовой культурой Запада и направил людей на созидание на основе почитания памяти и свершений предков и морально-нравственных ценностей и укрепления государственных устоев, что в итоге привело к процветанию республики в условиях мирной жизни и стабильной безопасности.

Ислама Каримова критиковали и за его многовекторную политику, мол, он никак не может определиться, на чью сторону встать: то его обвиняли в проамериканской политике, то в пророссийской, то в прокитайской и т.д. Но он был проузбекским, интересы своей родины он ставил превыше всего и делал все во имя роста благосостояния своего народа и повышения авторитета Узбекистана на международной арене.

Предлагаемые вам стихотворения как раз об этом. Выражаю надежду, что российские читатели вынесут из этих произведений много полезного для себя и поймут, что им несказанно повезло со своим Президентом В.В.Путиным, который, по его же признанию, многому научился у своего узбекского коллеги.

ПАМЯТИ

ИСЛАМА АБДУГАНИЕВИЧА КАРИМОВА

Срок жизни нам определяет Бог,

А цель ее мы выбираем сами.

Мы входим в мир, где множество дорог,

Но лишь одна ведется небесами.

Найти свой путь и не сойти с него

Не каждому в соблазнах удается,

Не каждый, отказавшись от всего,

Идет стезей сжигающего солнца.

Но Вы нашли, наш первый Президент,

Свой к звездам путь и нам его открыли,

И возвели свободе монумент,

И возрожденным даровали крылья.

Вы не боялись трудностей, и нас

Отечески всегда приободряли

И мудростью проникновенных фраз

Учили жить по правилам морали.

Признали все, лишь Вам благодаря,

Не зная войн, живут в Узбекистане;

И по утрам к нам ластится заря,

Нашедшая свой лик на Регистане.

Вы каждый день о родине пеклись,

Не уставая думать о грядущем:

Да, Вас манила розовая высь,

Но Вы не забывали о насущном.

Вы новый облик дали городам

И, магистрали новые построив,

Маршруты проложили поездам,

Возможности Отечества утроив.

Во все концы планеты без препон

Теперь узбекистанцы выезжают

И возвращаются в жаннат макон -

В свой райский дом, который обожают.

А спорт у нас достиг таких высот,

Каких история еще не знала!-

Любой его победный эпизод

Из Вашего исходит арсенала.

Мы шли за Вами все по большаку

И радовались жизни вместе с Вами,

Как вдруг… о нет! не впишется в строку

То, что никак не выразить словами…

Осиротели мы в жестокий час…

Народ в слезах… но все же понимает,

Господь призвал в свои чертоги Вас -

Ведь только Он срок жизни отмеряет.

Он Вам воздаст за добрые дела,

Простит ошибки – милостив Создатель.

А здесь, в стране душевного тепла

Вас нарекут: Великий Созидатель.

В ПАМЯТЬ ОБ ИСЛАМЕ КАРИМОВЕ

Нам все дано – и хлеб насущный,

И куст сирени у крыльца,

И неба синь, и сон воздушный,-

Но нет у нас теперь Отца.

Имеем выбор и свободу,

И покровительство Творца,

И заповедную природу,

Но нет у нас теперь Отца.

Мы возродили наших предков

От храбреца до мудреца,

Стрелой и словом бивших метко,

Но нет у нас теперь Отца.

К нам солнце просится в объятья

И звезды льются из ларца

Небес, мы всем народам братья,

Но нет у нас теперь Отца.

Как тяжело, имея волю

И благодарные сердца,

Осознавать с душевной болью,

Что нет у нас теперь Отца.

И потому в знак несмиренья

Летят в космический дворец

Сынов и дочерей моленья:

Вернись, пожалуйста, Отец!

НЕДРУГАМ ИСЛАМА КАРИМОВА

Мы смертны все и все в грехах

Больших и малых утопаем.

Но будь хоть нищим или баем,

Тебя помилует Аллах.

Он призывает всех унять

Свои словесные набеги

И прекратить о человеке

Усопшем память осквернять.

Нет безошибочных людей,

Но надо взвешивать по чести

Без злопыхательства и лести

Все воплощения идей.

И потому, как беса рать,

Вонзая антикомплименты,

О нашем первом Президенте

Не смейте память осквернять!

Он сделал многое для нас,

Пускай и был порой жестоким.

Но разве не были пророки

Жесточе для народных масс?

Без твердой воли благодать

Не достигается вовеки.

Об этом сильном человеке

Не смейте память осквернять!

Из многих зол он выбирал

То, что содержит меньше порчи.

Устроен мир так, между прочим –

Сначала штиль, затем аврал.

По падежам легко склонять,

Но не поддержат вас узбеки.

Об этом мудром человеке

Не смейте память осквернять!

Не нужен нам ни халифат,

Ни тот безумный образ жизни,

Которым западные слизни

Пропагандируют разврат.

Кто не согласен с нами, кладь

Свою несите срочно к трапу

И никогда о нашем Папе

Не смейте память осквернять!

«Американская мечта»

Дурманит пусть американцев,

А мы в своем закружим танце,

В котором свет и чистота.

Беречь мы будем тишь да гладь

И в вилоятах и в Ташкенте,

Но вы о нашем Президенте

Не смейте память осквернять!

ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ, ЮРТБАШИ

Никто не знает час кончины.

И Вы ее не ждали в ночь,

Когда без видимой причины

Она явилась к Вам, как дочь.

Вы неожиданно упали

И отошли в глухой тиши…

Узбекистан теперь в печали:

Покойтесь с миром, Юртбаши.

Не только слезы захлестнули

Опустошенные сердца,

Но и боязнь, что вскоре пули

Начнут свистеть в захват Дворца.

Но обошлось без бойни: Ваши

Питомцы были хороши

И не устроили демаршей.

Покойтесь с миром, Юртбаши.

Как удивился мир враждебный

Обилью высыпанных роз! –

Вас провожая, город хлебный

Не мог сдержать горючих слез.

Вы были истинно народным,

А не подобием паши,

И в этом чине благородном

Покойтесь с миром, Юртбаши.

Клянемся родиной и кровью,

Пролитой на весенний снег,

Что не дадим средневековью

Здесь мракобеситься вовек.

Лишь песни светлые о счастье

И о любви поют бахши.

Нам не страшны судьбы ненастья.

Покойтесь с миром, Юртбаши.

Ваш образ будет вечно с нами:

Стереть его не сможет рок

Ни суховейными ветрами,

Ни вражьей поступью сапог.

Вас будут помнить олеандры

И на озерах камыши,

Шепча магическую мантру:

Покойтесь с миром, Юртбаши.

Вы наставляли поэтапно

Решать задачи новых лет,

Но нас покинули внезапно…

И пусть физически Вас нет,

Все ж расцветет в горах лаванда

Как знак бессмертия души.

В земле священной Самарканда

Покойтесь с миром, Юртбаши.

ВДОВЕ И ПОТОМКАМ И.А.КАРИМОВА

Никак не выразить словами

Ни вашу скорбь, ни скорбь народа,

Как не скрепить тугими швами

Плакучий сумрак небосвода.

Даются нам приобретенья,

За ними следуют утраты.

Не избегаются смятенья,

Когда приходит час расплаты.

Устроен мир так равновесно:

Оазис там, а здесь пустыня.

Душа как будто бестелесна,

Но драгоценна, как святыня.

Со всеми казусами мира

Нам остается лишь смириться

И наблюдать в сетях эфира,

Как в них парит святая птица.

Покой прописан властелину,

И по нему уместна тризна.

НЕ ПОГАСИЛ БЫ ОН ДОЛИНУ,

ЗАПОЛЫХАЛА Б ВСЯ ОТЧИЗНА.

Столь велики его заслуги

И столь судьба его примерна,

Что даже недруги, как други,

Поймут, свой век он прожил верно.

Людские помыслы инертны

И не желают соглашаться,

Что все мы временны и смертны,

И нам приходится лишаться

Поочередно наших близких

И сиротеть, пока и сами

Не отражаемся вдруг в списках

Переселенных небесами.

И вы, бродя в печали комнат,

Подобно истину обретшим,

Утешьтесь фразой: если помнят,

То нет забвения ушедшим.

ПЕСНЯ К СОГРАЖДАНАМ

Солнце восходит с востока –

Помните это, узбеки,

Как и о том, что к истокам

Не возвращаются реки.

Запад не нравится солнцу –

Там оно меркнет невольно.

Всякому англосаксонцу

Это всего лишь прикольно.

Жаль существующих в рабстве

Мелкой животной потребы

И обративших в похабство

Свет, исчезающий в небе.

В дебрях пустого гламура

Не понимают уроды:

Если погибнет культура,

В тлен превратятся народы.

Вот почему, дорогие

Жители Узбекистана,

Строки пишу вам благие

И отгоняю шайтана.

Нам сатанинские бредни

Пасынков жалких чужбины

Ввек не испортят обедни

И не согнут наши спины.

Кормчего мы потеряли,

Но независимость с нами,

Как и основы морали,

Спущенные небесами.

Путь наш довольно тернистым

Был и таким остается.

Мы призываем в хронисты

Зори восточного солнца.

Будем поддерживать страстно,

Если решит Мирзияев

В храм государственной власти

Не пропускать негодяев.

Пусть романтичны закаты,

Но жизнетворны рассветы.

Недруги вечно трекляты

И нарушают обеты.

Чуждые ценности янков

Только ведут к разрушенью,

Что не находят останков

Впавшие в их искушенье.

Глупо обманутым трижды

Верить властителям мрака;

Лучше столетие выждать,

Чем открываться, однако.

Правильны наши стандарты.

Нет у духовности стока.

Помните, милые сарты,

Солнце приходит с востока.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

P.S. Если бы Президентом СССР в 1991 году был И.Каримов, то никакого сговора в Беловежской пуще не было бы и в помине, а советская сверхдержава под руководством КПСС оставалась бы единой и нерушимой, контролируя полмира и не позволяя американцам безнаказанно портить жизнь другим странам и народам.