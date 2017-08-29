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На проектной высоте

09:56. 29 августа 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:


Железнодорожная арка Керченского моста официально установлена на проектной высоте.









Мостостроители выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Конструкцию весом более 6 тысяч тонн поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Процесс подъема арки на проектную высоту – занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

«Подъем прошёл в штатном режиме. До отметки 10 метров шли медленнее, делали много контрольных испытаний, вели геодезический контроль за состоянием конструкции. Далее начался основной подъем. Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями — это устройства, которые закрепляют арку», — рассказал замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев. Арку подняли на 700 тросах мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа габаритной конструкции понадобилось 16 устройств, грузоподъёмностью 650 тонн каждое. Это позволило повысить запас прочности по подъемным механизмам на 40%.

Домкраты нагружались постепенно. Первоначальная нагрузка в 5 тонн была доведена до 100 тонн. Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами. После «отрыва» арки от плавсистемы на один метр ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В этой работе приняли участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству. Плавучие опоры, с помощью которых арку отбуксировали, вернулись к керченскому берегу. Их перепроверят и переоборудуют, после чего в той же последовательности будет перевезено и смонтировано второе арочное пролетное строение – автодорожное. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходи суда.

Ближайший месяц строители смонтируют концевые элементы арки, а также проведут ее раскружаливание – опустят на специальные опорные части. Установка арок Крымского моста в проектное положение – уникальная технологическая операция. Впервые в истории отечественного мостостроения проводится транспортировка, позиционирование в морских условиях и установка с воды на опоры габаритного судоходного пролета. Морская операция проводится в условиях ограниченного судоходства с временным «окном» на 72 часа. В целом операция объединила больше сотни специалистов – моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

http://kerchinfo.com/oficialno-zhd-arku-kerchenskogo-mosta-podnyali-na-proektnuyu-vysotu.html – цинк

PS. Что же скажут "украинские эксперты"? По мере приближения строительства моста к завершению, накал зрады очевидно будет возрастать, ведь как-то надо будет объяснять, почему "эксперты" говорили, что мост нельзя построить, а его построили. Эдак выяснится, что "эксперты" и не эксперты вовсе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, Россия, транспорт, Украина
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