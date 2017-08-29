На проектной высоте

... две минуты разгоняли корабль до высоты 46 км. После их отделения... или «Геркулес» (что совпадает с проектным именем тяжёлой ракеты-носителя РН...20 м/сек, а на высоте 20 км не менее 50... НОО, т: Энергия: 100 (проектная); Вулкан: 200 (проектная) на ГСО, т Энергия...