Керченский мост станет проклятием для украинских портов и заводов

Строительство моста, который свяжет Крым с материковой Россией, в полном разгаре, а в Киеве начинается серьезная паника по этому поводу. Украина после введения в эксплуатацию Керченского моста рискует остаться без портов и заводов.
В Киеве строительство Керченского моста с самого начала воспринимали неоднозначно. Сначала говорили, что мост если и построят, то очень нескоро. Позже, когда мост все же был спроектирован и началась подготовка к строительству, утешали себя тем, что "его еще построить надо". Когда началась стройка, на Украине возопили о том, что следует все это прекратить, так как "пострадают дельфины, редкие моллюски и прочие морские гады". Теперь же, кисло наблюдая за тем, как через Керченский пролив все же строится транспортный путь, в Киеве вяло говорят о том, что "все равно ничего не выйдет". Но говорят как-то... без энтузиазма и "огонька". Раньше веселей было, задорнее. Чего только стоит заявление кого-то из нардепов о том, что "пусть русские построят, а мы по этому мосту пойдем Кубань захватывать". И смех, как говорится, и грех.
Уже не смешно, но еще не страшно
В Киеве, наконец, начали понимать, чем грозит мост конкретно Украине. Во-первых, наличие моста резко сократит число кораблей, которые заходят в порты Мариуполь и Бердянск. Ежу понятно, что грузооборот значительно снизится, а о развитии морской инфраструктуры на Азовском море можно будет и вовсе забыть. Конечно же, от этого пострадают и металлургические предприятия на юге страны, снизит рентабельность продукции, в результате чего морские порты Незалежной останутся "с носом". Обидно украинцам прямо до слез. И ведь не изменишь ничего, мост-то почти готов. Правда, все еще нет-нет и звучат сомнения в том, что Россия сумеет достроить мост.
Новые перспективы
Помимо моста строится федеральная трасса "Таврида", которая свяжет мост с Севастополем и городами Крыма. А значит, полуостров более не будет нуждаться в Украине и ее товарах, шантажировать крымчан будет нечем.
С открытием моста и трассы "Таврида" станет значительно проще доставлять в Крым всевозможные товары и продовольствие. Продукты станут намного дешевле, так как снизятся затраты на транспортировку. Но самое главное - развитие туристической отрасли. В Крым потоком хлынут туристы.
Сейчас не все россияне могут позволить себе посетить Крым. Некоторые не хотят терять драгоценные дни отпуска на паромной переправе (а вдруг шторм!), некоторые желают путешествовать на машине, поэтому самолет даже не рассматривают.
"Мост построят - тогда и поедем! Очень хочу посетить Крым, был там лет пять назад, еще при Украине. Сейчас, говорят, многое изменилось. Но в Крым надо ехать на машине, чтобы покататься и все посмотреть. Еще есть идея на велосипеде проехать весь полуостров, но это когда дети подрастут, маловаты они еще для такого экстрима", - рассказывает житель Новороссийска Виктор Червонцев.
Стройка века
А тем временем рабочие уже устанавливают железнодорожную арку Керченского моста. Конструкция весит более шести тысяч тонн, а инженеры с гордостью говорят, что установка - уникальный случай для российского мостостроения. По сути, это "экватор" грандиозной стройки. Уже в конце следующего года будет отрыто автомобильное движение по Керченскому мосту, а в 2019 году через пролив пойдут первые поезда. Темпы строительства не только соответствуют графику, но и опережают его.
Мост откроет Крыму невероятные перспективы. Мало того. что значительно увеличится товаро- и грузооборот, а также начнет активно развиваться туризм. Крым, в виду транспортной доступности, сразу же станет интересным объектом для инвесторов.
Олеся Каштанова