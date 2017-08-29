Керченский мост станет проклятием для украинских портов и заводов

Строительство моста, который свяжет Крым с материковой Россией, в полном разгаре, а в Киеве начинается серьезная паника по этому поводу. Украина после введения в эксплуатацию Керченского моста рискует остаться без портов и заводов.

В Киеве строительство Керченского моста с самого начала воспринимали неоднозначно. Сначала говорили, что мост если и построят, то очень нескоро. Позже, когда мост все же был спроектирован и началась подготовка к строительству, утешали себя тем, что "его еще построить надо". Когда началась стройка, на Украине возопили о том, что следует все это прекратить, так как "пострадают дельфины, редкие моллюски и прочие морские гады". Теперь же, кисло наблюдая за тем, как через Керченский пролив все же строится транспортный путь, в Киеве вяло говорят о том, что "все равно ничего не выйдет". Но говорят как-то... без энтузиазма и "огонька". Раньше веселей было, задорнее. Чего только стоит заявление кого-то из нардепов о том, что "пусть русские построят, а мы по этому мосту пойдем Кубань захватывать". И смех, как говорится, и грех.

Уже не смешно, но еще не страшно

В Киеве, наконец, начали понимать, чем грозит мост конкретно Украине. Во-первых, наличие моста резко сократит число кораблей, которые заходят в порты Мариуполь и Бердянск. Ежу понятно, что грузооборот значительно снизится, а о развитии морской инфраструктуры на Азовском море можно будет и вовсе забыть. Конечно же, от этого пострадают и металлургические предприятия на юге страны, снизит рентабельность продукции, в результате чего морские порты Незалежной останутся "с носом". Обидно украинцам прямо до слез. И ведь не изменишь ничего, мост-то почти готов. Правда, все еще нет-нет и звучат сомнения в том, что Россия сумеет достроить мост.