Жизнь без селфи (история фотоаппарата)

Большинство современных людей настолько привыкли фотографировать любые, даже самые незначительные моменты в своей жизни, что не могут без этого жить. А как же жили люди в прошлые века? И как они изобрели этот чудесное устройство – фотоаппарат?

Ещё 30 лет назад не было соцсетей, и поэтому не было возможности поделиться с друзьями своими фотографиями. А более 170-ти лет назад не было и фотоаппаратов. Но люди испокон веков хотели запечатлеть себя и всё, что их окружало. Для этого нанимали художников-портретистов и пейзажистов. Но, вспомните, старинные картины даже самых выдающихся художников не отличаются особой реалистичностью. Люди понимали это тогда также, как мы сейчас. Поэтому художники и учёные во всём мире с древних времён придумывали различные хитроумные приспособления, позволяющие более точно отображать реальность в картинах. Со временем они совершенствовались, пока не был изобретён фотоаппарат. Так какова история создания этого удивительного устройства?

Изобретение основы

История фотографии и фотоаппарата удивительно длинная и сложная. Она началась задолго до образования большинства человеческих культур и государств. Началось всё с изобретения камеры-обскуры в 5-ом веке до нашей эры философом из Китая Мо-цзы. Чуть позже, около сотни лет спустя, подобное устройство придумали Евклид и Аристотель из Древней Греции. Камера-обскура выглядит как непроницаемый для света ящик с маленькой дырочкой в одной стенке и листом полупрозрачной бумаги на противоположной.

Как это работает? Очень просто: свет просачивается через дырочку, и на листе бумаги появляется цветное изображение того, что находится перед камерой-обскурой. Правда, картинка получается нечёткой и перевёрнутой вверх ногами. В Средневековье художники довольно часто пользовались этим устройством. Они снабдили камеру-обскуру системой зеркал, которые проецировали изображение на верхнюю крышку, где была натянута полупрозрачная бумага, и просто обводили красками изображения портретов или пейзажей.

В конце 18-го – начале 19-го веков некоторые учёные-химики догадались заменить в камере-обскуре бумагу на стекло, покрытое особой смесью солей серебра. Под действием света на стекле происходила химическая реакция, в итоге получалось негативное изображение. Но оно быстро испарялось, и поэтому говорить о фотографиях было рано.

Зато 1822-ом году изобретатель из Франции Ж. Н. Ньепс нанёс на стеклянную пластину тонкий слой сирийского битума. Свет «цементировал» битум, и он оставался на пластине даже после того, как жидкий битум смывали. В итоге получалось негативное чёрно-белое изображение, правда, очень ужасного качества. Сам изобретатель называл процесс такой съёмки «гелиографий» – писание солнечным светом.

Изобретение фотоплёнки

С этого началось превращение камеры-обскуры в фотоаппарат. В 1839-ом году Ж. Н. Ньепс и Л. Дагер вставили в камеру-обскуру пластину из меди с покрытием йодистого серебра. Получившаяся картинка была хоть зеркальной и чёрно-белой, но зато чёткой. Изобретатели назвали процесс такой съёмки «дагеротипия», и поставили дело на поток. Но их изобретение имело существенный недостаток: изображения оставались только на фотопластинах, и их проявление происходило над парами ртути.

В этом же году появилось слово «фотография» – с латинского оно переводится буквально как «писание светом». Правда, это слово предложили использовать не Ньепс и Дагер, а немецкий астроном Иоганн фон Медлер.

Следующим шагом к созданию фотоаппарата стало изобретение негативно-позитивной технологии английским химиком У. Тальботом. Он сделал фотопластину из бумаги, которую пропитывал раствором хлористого серебра. Его снимки уже можно было тиражировать, но качество оставляло желать лучшего. Поэтому широкого распространения его технология не получила.

Во второй половине 19-го века вместо йодистого и хлористого серебра стали использовать коллодий на стеклянной пластине. Снимки, получаемые так называемым мокрым коллодионным процессом, обладали более лучшим качеством и одним недостатком: проявлять их нужно было сразу: всего через нескольких минут они безнадёжно портились. Но и эта проблема была вскоре решена.

В 1871 году англичанин Р. Меддокс изобрёл фотоэмульсию, в состав которой входила фотографическая желатина. Фотографирование с помощью этого раствора называлось желатиносребряным процессом, и оно позволяло проявлять фотографии в любое время.

А в 1887 году появилась настоящая фотоплёнка. Г. Гудвин предложил наносить изобретённую Меддоксом фотоэмульсию на целлулоидные материалы, которые используются и поныне. Так завершилось изобретение чёрно-белой фотографии.

Изобретение цветной фотографии

Доведя качество чёрно-белых фотоснимков до высокого уровня, учёные и изобретатели, конечно, не остановились. Они хотели сделать изображения цветными. Такие попытки предпринимались сразу после появления фотографий, но успехами они не венчались. В истории даже были известны случаи фальсификации, когда за цветные фотографии выдавали раскрашенные чёрно-белые.

Первый цветной фотоснимок был сделан в 1861-ом году английским физиком Д. К. Максвеллом. Его фотография была получена методом тройной экспозиции: совмещением трёх негативов, снятых через разные фильтры (синий, зелёный, красный). Но этот метод не получил развития, потому что он был слишком трудоёмок и дорогостоящ.

После изобретения Максвелла последовали открытия Г. В. Фогеля, И. Эдера и Б. Гомолкоя по улучшению оптической сенсибилизации фотоэмульсий, то есть увеличению их светочувствительности и количества отображаемых цветов. Эволюция «цветных» фотопластин и фотоаппаратов для них развивалась медленно: первые фотопластины были запатентованы лишь в 1907-ом году (марка «Автохром» братьев Люмьер). Они были популярны во всём мире до 1930-ых, пока их не вытеснили с рынка фотоплёнки современного типа компаний Agfa, Kodak и других.

А уже в конце 1940-ых на массовом рынке можно было найти моментальные фотоаппараты. Они хоть и уступали в качестве получаемого изображения традиционным фотокамерам, но зато избавляли от работы в фотолабораториях.

Изобретение цифровой фотографии

С наступлением компьютерной эры время традиционных фотоаппаратов и фотографий быстро закончилось. Их место заняли недорогие цифровые фотокамеры, позволяющие делать моментальные, качественные и цветные фотографии, сохраняемые на электронных носителях. Случилось это так: в 1975 году компанией Kodak был создан фотоаппарат без плёнки, который преобразовывал свет, попадавший на ПЗС-матрицу, в электрические импульсы. Изображения сохранялись на компакт-кассету.

После этого развитие цифровой фототехники пошло семимильными шагами. С каждым годом она становилась лучше по всем параметрам, меньше, дешевле и удобнее в использовании. Последние два факта привели к тому, что к 2006-му году многие производители фототехники прекратили выпуск плёночных фотоаппаратов. А сегодня никого не удивишь крохотной цифровой камерой, ведущей запись фото- и видеоматериалов через Интернет в «облачное» хранилище.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru