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В России создаётся альтернатива «Ельцин Центру»

20:57. 28 августа 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

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В последнее время на страницах «Военного обозрения» мы неоднократно поднимали вопрос о характере деятельности «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Обсуждали претензии к экспозиции «Ельцин Центра» со стороны Никиты Михалкова, предлагали собственные решения по восстановлению исторической справедливости и мультикультурализма – как вариант: «Сталин Центр» или «Грозный Центр» в Москве. Отдельные наши читатели в комментариях к материалам предлагали и вовсе демонтировать «Ельцин Центр», памятуя о тяжелейшем времени, в котором все мы жили в ельцинскую эпоху.
 
Недавний скандал (а скандалы для этого то ли музея, то ли пантеона – вещь вполне характерная) оказался снова связан с «детской» направленностью. Напомню, что в своё время упомянутый уже Никита Михалков высказался против демонстрации в ЕЦ нашумевшего псевдоисторического ролика для подрастающего поколения. В ролике вся история России демонстрировалась как нечто грязное и кровавое, а время нахождения у власти Бориса Ельцина – светлое и всеми обожаемое… Теперь в «Ельцин Центре» запущены так называемые детские мастерские Синди Шерман. Это современная американская художница, которую журнал ArtFacts назвал, ни много ни мало, «самой влиятельной художницей в мире за всю историю искусств». Влиятельная, так влиятельная – бог с ней, но тут вопрос в том, что именно изображает на своих полотнах (и не только полотнах) Шерман такого, что её работы стали сегментом работы детских мастерских? К детским художникам её можно отнести, ну очень мягко говоря, с большой натяжкой.
 
Как презентует проект сам «Ельцин Центр»:
 
В детстве художница Синди Шерман очень любила фантазировать, а когда выросла, с помощью фотографии и жанра автопортрета сумела поместить себя в те миры, в которых хотела оказаться. На занятии подумаем об идеальном месте, в котором хотели бы побывать, создадим его в технике коллажа, а посредством фотомонтажа поместим в этот мир свой автопортрет.
Из творчества г-жи Шерман:
В России создаётся альтернатива "Ельцин Центру"
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Интересно, какой мастер-класс для российских детей устраивается по этому варианту творчества американской художницы? Может быть, мастер-класс по использованию больного воображения.
 
Это уже менее странное творчество, но опять-таки причём здесь детская мастерская?
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Шерман научит «правильной» подростковой депрессии?
 
Ну, или это:
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Можно, конечно, допустить, что автор материала – конченый мракобес, ничего не соображающий в истинном детском творчестве, а также в современном творчестве взрослых для детей. Если тем, кто устраивает подобные мероприятия, от этого легче на душе, то пусть так оно и будет… Целесообразнее обсудить вопрос, касающийся того, а создаются ли в нашей стране хоть какие-то альтернативы «детским мастерских Шерман», если что-то и пропагандирующим, то уж никак не разумное, доброе, вечное…

Как выясняется, создаются. И об этом подробнее.

Так, в том же Екатеринбурге под эгидой министерства образования и науки открывается парк «Россия – Моя история. Свердловская область». Насколько этот региональный парк по своим масштабам сможет составить конкуренцию ультралиберальному «Ельцин Центру», — вопрос отдельный. Однако дело, в общем-то, не в масштабах, а в сути проекта. Для понимания сути стоит представить пресс-релиз от Минобрнауки по поводу создания парка в крупнейшем городе Урала:

Экспозиция парка будет отражать важнейшие события истории Среднего Урала, в том числе заселение и освоение края, индустриальное развитие Свердловской области, основание городов, годы Гражданской войны. Особое внимание будет уделено подвигу жителей Урала в годы Великой Отечественной войны.

 

Кроме того, парк будет включать в себя галерею знаменитых исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала. В их числе будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк и ряд других.

В состав экспозиции парка входит как федеральный, так и региональный контент. В парке представлены исторические периоды Российского государства в четырёх разделах: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2016».

Для создания регионального компонента мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история. Свердловская область» областное министерство культуры создало рабочую и экспертную группы, которые выполнили разработку, подготовку и оценку материалов региональной составляющей исторического парка. Они включали в себя ведущих уральских историков и краеведов, представителей музеев и библиотек, регионального Управления архивами, Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

Вполне можно предположить, что альтернатива УЦ всё-таки будет. Да, безусловно, речь не о упомянутом «Сталин-Грозный-центре», но всё же… Основной упор делается на подрастающее поколение, а у подрастающего поколения того же Урала взгляд на историю и современность должен формироваться уж точно не только из объектов экспозиции и мультимедиа «Ельцин Центра». Торжественная церемония открытия парка намечена на 3 сентября.

Московский центр истории Отечества

Если такие парки будут открываться в разных регионах России (а подобный парк есть в Москве на ВДНХ и в Уфе), и если в них объективно будет освещаться наша общая история и культура, то это куда эффективнее, нежели разговоры о сносе либеральных центров и закатывании в бетон самих ультралибералов. Пусть сами себя едят и потом закатывают. Россия – цивилизованная страна, чтобы по образу и подобию современных Украины или США, заниматься борьбой со своей собственной историей и выжигать инакомыслие. Мы слишком многое пережили, чтобы позволить себе снова громить и крушить. Но мы и слишком многое пережили, чтобы давать кому-то шанс снова погрузить нашу страну в поклонение чуждым ценностям на фоне самобичевания по поводу собственных страниц истории и подталкивания страны в хаос.

Хочется надеяться, что здесь у Минобрнауки всё получится.

 
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