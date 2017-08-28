В России создаётся альтернатива «Ельцин Центру»

Шерман научит «правильной» подростковой депрессии?

Ну, или это:

Можно, конечно, допустить, что автор материала – конченый мракобес, ничего не соображающий в истинном детском творчестве, а также в современном творчестве взрослых для детей. Если тем, кто устраивает подобные мероприятия, от этого легче на душе, то пусть так оно и будет… Целесообразнее обсудить вопрос, касающийся того, а создаются ли в нашей стране хоть какие-то альтернативы «детским мастерских Шерман», если что-то и пропагандирующим, то уж никак не разумное, доброе, вечное…

Как выясняется, создаются. И об этом подробнее.

Так, в том же Екатеринбурге под эгидой министерства образования и науки открывается парк «Россия – Моя история. Свердловская область». Насколько этот региональный парк по своим масштабам сможет составить конкуренцию ультралиберальному «Ельцин Центру», — вопрос отдельный. Однако дело, в общем-то, не в масштабах, а в сути проекта. Для понимания сути стоит представить пресс-релиз от Минобрнауки по поводу создания парка в крупнейшем городе Урала:

Экспозиция парка будет отражать важнейшие события истории Среднего Урала, в том числе заселение и освоение края, индустриальное развитие Свердловской области, основание городов, годы Гражданской войны. Особое внимание будет уделено подвигу жителей Урала в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, парк будет включать в себя галерею знаменитых исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала. В их числе будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк и ряд других. В состав экспозиции парка входит как федеральный, так и региональный контент. В парке представлены исторические периоды Российского государства в четырёх разделах: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2016». Для создания регионального компонента мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история. Свердловская область» областное министерство культуры создало рабочую и экспертную группы, которые выполнили разработку, подготовку и оценку материалов региональной составляющей исторического парка. Они включали в себя ведущих уральских историков и краеведов, представителей музеев и библиотек, регионального Управления архивами, Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

Вполне можно предположить, что альтернатива УЦ всё-таки будет. Да, безусловно, речь не о упомянутом «Сталин-Грозный-центре», но всё же… Основной упор делается на подрастающее поколение, а у подрастающего поколения того же Урала взгляд на историю и современность должен формироваться уж точно не только из объектов экспозиции и мультимедиа «Ельцин Центра». Торжественная церемония открытия парка намечена на 3 сентября.

Московский центр истории Отечества

Если такие парки будут открываться в разных регионах России (а подобный парк есть в Москве на ВДНХ и в Уфе), и если в них объективно будет освещаться наша общая история и культура, то это куда эффективнее, нежели разговоры о сносе либеральных центров и закатывании в бетон самих ультралибералов. Пусть сами себя едят и потом закатывают. Россия – цивилизованная страна, чтобы по образу и подобию современных Украины или США, заниматься борьбой со своей собственной историей и выжигать инакомыслие. Мы слишком многое пережили, чтобы позволить себе снова громить и крушить. Но мы и слишком многое пережили, чтобы давать кому-то шанс снова погрузить нашу страну в поклонение чуждым ценностям на фоне самобичевания по поводу собственных страниц истории и подталкивания страны в хаос.

Хочется надеяться, что здесь у Минобрнауки всё получится.