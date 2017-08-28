Славянский разлом. Александр Пыжиков

А было возмездие, и именно тем, кто эти репрессии и осуществлял. Бронштейн и бланк, организовали и провели массовый геноцид Народов Руси, и в первую очередь Русского Народа. И это, не просто доказанный Факт, это тщательно скрываемая Истина. Масштабы, ...