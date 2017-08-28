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Славянский разлом. Александр Пыжиков

19:38. 28 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Презентация книги

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков рассказывает о своей новой книге по истории России.

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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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