Сражение у реки Кацбах: бой во время потопа

Источник: http://rusplt.ru/

26 августа 1813 года русско-прусская армия одержала победу над французами

Красивая легенда о непобедимом Наполеоне была разбита в России в 1812 году. На службу Франции был поставлен военно-экономический потенциал практически всей Европы, в Великую Армию кроме галлов, влились ещё двадцать народов, но эта машина была остановлена полководческим гением русских военачальников, отвагой офицеров и силой простого русского мужика.



Рихард Кнётель «Битва на Кацбахе 26 августа 1813 года. Бегство французов через переправу»

Однако корсиканец не собирался так просто расставаться с идеей о мировом господстве. Быстро собрав армию, он вступил в войну против коалиции европейских государств. Летом 1813 года в нее вместе с Россией, организовавшей Заграничный поход против Наполеона, входили Пруссия, Англия, Австрия и Швеция.

Противники встретились в Саксонии в мае 1813 года, ценой больших человеческих потерь со своей стороны Бонапарту удалось оттеснить союзную армию на восток, боевые действия французы продолжили после двухмесячного перемирия.

Союзники шестой коалиции действовали в соответствии с разработанным планом (Трахенбергский план), они разделили силы на три армии: Северную, ей командовал наследный шведский принц Бернадот, Силезскую под командованием прусского генерала Блюхера и Богемскую под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга – она была самой мощной. План предполагал избегать сражения с самим Наполеоном и вступать в бой с подразделениями, которые находились под командованием его маршалов. Такая тактика позволяла ослаблять главные силы французской армии.

Этот план был предложен генералом Жаном Моро, состоявшим на военной службе Франции до 1804 года: «Не нападайте на те части армии, где сам Наполеон, нападайте только на маршалов».

И вскоре боевые действия подтвердили правильность его слов. Если под Дрезденом 26-27 августа Наполеон нанес поражение Богемской армии, то в это же время, 26 августа, Силезская армия Блюхера разгромила французскую армию под командованием маршала Макдональда.

В этом бою с французской стороны участвовали порядка 65 тысяч человек при 200 орудиях. Русских и пруссаков было около 75 тысяч при 180-200 орудий. В численном отношении Силезская армия состояла из 60% русских и 40% пруссаков.

Французы, расположившиеся на левом берегу реки Кацбах (ныне Качава), беспрепятственно форсировали реку. В это время к реке подходил корпус Блюхера, который также собирался переправиться через нее и дать бой на противоположном берегу. Стоявший стеной ливень («под таким дождем едва ли можно счесть свои пальцы», — так определил его силу прусский генерал Людвиг Йорк), значительно уменьшал пределы видимости.

Поэтому столкновение стало неожиданностью для обеих сторон. Преимущество оказалось на стороне союзной армии, они успели принять боевой порядок и выставить орудия, а французы, не ожидавшие выхода противника, не приняли мер предосторожности. Их войско сильно растянулось, между частями не было сообщения, Макдональд находился не с центральным корпусом, а потому не мог непосредственно управлять ходом боя.

Ливень не позволял эффективно использовать ружья, поэтому бой часто переходил в рукопашную фазу. Солдаты работали штыками и прикладами.

Противники схлестнулись в жесткой схватке, «сам Блюхер, вспомнив молодецкие подвиги своей юности, обнажил саблю и вместе с верными своими сподвижниками, Кацлером и Юргасом, при звуке труб и восклицаниях «Vorwärts!» («Вперед!»), помчался в атаку и после многократных усилий принудил французов обратить тыл».

Генерал Блюхер в сражении при Кацбахе 26 августа 1813 года. Почтовая открытка

Левый фланг неприятеля был атакован корпусом русского генерала Фабиана Остен-Сакена. Русские конные полки ударили с трех сторон, в атаке отличились гусары Александрийского, Ахтырского, Белорусского и Мариупольского полков и драгуны Каргопольского полка.

Французская кавалерия оказалась опрокинутой на собственную пехоту, и все вместе были оттеснены к реке. Кацбах за время сражения разлился ещё больше, прежние броды были недоступны, а устроенные мосты, кроме одного, были снесены. Единственный мост не мог пропустить всю громаду войска, французы бросались в реку, надеясь переправиться вплавь, но преодолеть быстрое и бурное течение Кацбаха удалось не всем.

На левом фланге французов, которые потеснили русские части генерала Александра Ланжерона, сбросила прусская бригада, отправленная Блюхером.

За французскими частями, которые успели переправиться обратно через реку, было организовано преследование, во время которого многие французы сдались в плен. Потери противника составили около 12 тысяч убитыми и ранеными, 18 тысяч пленных.

Потери союзной армии – от 8 до 22 тысяч, в том числе русских солдат и офицеров – 3 500 убитыми и ранеными.

Это сражение проходило в условиях мощнейшего ливня, он, не прерываясь шел несколько дней и вывел из русла Кацбах, берега реки превратились в грязное месиво, в котором многие солдаты, увязнув, потеряли обувь. От сплошной стены дождя не было возможности спрятаться, «только лишь люди одаренные крепкими физическими силами, — по замечанию историка Богдановича, — могли выносить усиленные переходы без обуви, без шинелей, в холщовых панталонах».

Победа была одержана, но как это произошло, для самого генерала Блюхера, командующего Силезской армией, осталось загадкой. Богданович пишет, что Блюхер «был обязан этим успехом более Промыслу свыше, нежели собственным распоряжениям».

Провидение было не на стороне корсиканца, руками русских оно показало всю тщетность его устремлений.