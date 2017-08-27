ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ ?
09:43. 27 августа 2017 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: nashaplaneta.su
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Люди в мире как белка в колесе, крутятся, крутятся а толку нет.
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Проморгал – опять видяшник. Почему, почему… Потому что трудиться, созидать, преодолевая пресловутую энтропию – основное свойство жизни – разумной – тем более. “Как белки в колесе” от того, что в системе – созданной паразитами в пользу паразитов.