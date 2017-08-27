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ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ ?

09:43. 27 августа 2017 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал:

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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2 коммент.»

  • 2283 1654
    любопытный 27 августа 2017 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Люди в мире как белка в колесе, крутятся, крутятся а толку нет.

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    • 76 62
      Союз Таможенный любопытный 27 августа 2017 в 10:53 Ссылка Пометить
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      Проморгал – опять видяшник. Почему, почему… Потому что трудиться, созидать, преодолевая пресловутую энтропию – основное свойство жизни – разумной – тем более. “Как белки в колесе” от того, что в системе – созданной паразитами в пользу паразитов.

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