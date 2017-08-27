Новости Украины и Новороссии 27 августа 2017
- 10:00 Тайна молочных бидонов.
- 06:30 Герой всех котлов: В Киеве поймали комбата «Теней», «убившего Мозгового» (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 Глава Пентагона привез военное оборудование для ВСУ.
- Вчера 22:38 «Рекорд»: На Херсонщине из арбузов и дынь выложили огромный герб Украины (ФОТО).
- Вчера 20:18 Донецк и Симферополь стали побратимами (ФОТО).
Тайна молочных бидонов
Для чего советская власть маркировала молочные бидоны
Лютейшая правда о советских молочных бидонах
Как оберегать детей от пропаганды СССР, учили родителей воины УПА в 50-е
На днях в Яновском лесу вблизи Львова мужчина обнаружил алюминиевый бидон с архивными материалами УПА и находку передал директору Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» для хранения в Архиве Центра исследований освободительного движения. Последний документ датирован 1951 годом, что свидетельствует о том, что архивы пролежали в земле 66 лет. Среди материалов – ценная информация о деятельности украинского подполья в 1948-1951 годы, сохранилось немало печатных изданий и впервые найден детский журнал, который издавали в 40-х украинские подпольщики. Радио Свобода ознакомилось подробнее с найденными историческими материалами.
Алюминиевый бидон имеет номер 8809 и дату – 1946 год. Советская власть специально нумероувала бидоны. Ведь энкаведистам было известно, что украинские подпольщики в них прячут документы и закапывают в землю. Если на молокозаводе не находили бидона, то кого-то из рабочих подозревали в сотрудничестве с УПА. Часто воины просто поджигали здания, забирая бидоны, чтобы никто не пострадал от НКВД.
Галина Терещук не рассказала всей правды. УПА действовало и до развала СССР. Советская власть жутко боялась пендеровцев и маркировала молочные бидоны до последнего своего дня
Знайте, если у кого-то на даче или в гараже есть молочный бидон, то где-то в лесу гниют кости, расстрелянного чекистами работника молокозавода
За раскрытие тайны
http://poltora-bobra.livejournal.com/130
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Герой всех котлов: В Киеве поймали комбата «Теней», «убившего Мозгового» (ФОТО, ВИДЕО)
В украинских соцсетях поднялась волна возмущения из-за фейкового «героя АТО» Олега Мартынова, который является заместителем председателя ветеранской организации, возглавляемой председателем общественного совета при минобороны Украины Виктором Палием.
Он заявлял, что спасал украинских военных из Дебальцевского и Иловайского котлов, был комбатом виртуального партизанского подразделения «Тени» и начальником разведки батальона «Донбасс», а также убил Алексея Мозгового.
Недавно Мартынов появился на открытии в Киеве памятника военнослужащим ВСУ в компании своего начальника — скандально известного ВСУшного общественного деятеля Палия.
О визите Мартынова и последующем конфликте написал на своей странице в «Фейсбук» известный волонтёр Роман Синицын.
«Важнее, что гусь повесил Звезду Героя Украины, представлялся комбатом несуществующего подразделения „Тени”, начальником разведки „Донбасса” и утверждал, что он убил Мозгового, выводил людей из Дебальцево и Иловайска. Кроме того, пару дней назад он махал в Херсоне ксивой НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, – прим. РВ), представлялся замом Назара Холодницкого и требовал какие-то документы в горсовете. Гусь — зам в ветеранской организации Палия», — сообщил Синицын.
Он рассказал, что липового «героя АТО» решили проучить мужчины, которые на самом деле воевали на стороне ВСУ на Донбассе. Волонтёр поведал, что «гуся» выманили якобы на интервью журналистам телевизионного канала «1+1».
«Но вместо „плюсов” приехали ветераны Донбасса, Миротворца, 95 и 81 бригад ВДВ и других подразделений. И С14, которые тоже все УБД (участники боевых действий, – прим. РВ). С АТОшниками — АТОшники нашли взаимопонимание быстро, а вот гусь на камеру признался, что он нигде не воевал, в АТО не был, медали фейковые, и он больше так не будет. Видео выложит С14 скоро. Не били, хотя очень хотелось. Если еще где-то появится в форме и со своими побрякушками — гусю будет очень больно», — подытожил Роман Синицын.
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Глава Пентагона привез военное оборудование для ВСУ
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23—24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью интернет-каналу Прямой.
«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж. Мэттис — ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — сказал он.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23—24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью интернет-каналу Прямой.
«Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (Дж. Мэттис — ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии», — сказал он.
Напомним, ранее в США рассказали о возможных поставках американского оружия Украине.
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«Рекорд»: На Херсонщине из арбузов и дынь выложили огромный герб Украины (ФОТО)
На Украине установили очередной сомнительный рекорд.
Сегодня, 26 августа, в Олешках Херсонской области Украины на площади перед зданием Олешковской райадминистрации выложили герб Украины из арбузов и дынь.
По словам главы РГА Елены Кравченко-Скалозуб, этот трезубец из арбузов и дынь является рекордным.
«Раньше такой рекорд в Украине никогда никем не устанавливался», — уточнила руководитель РГА.
Трезубец планировался вдвое больше, однако помешали погодные условия — нынешняя жара существенно уменьшила урожай бахчевых.
«А везти с рынка чужие арбузы и дыни для нашего трезубца мы не хотели», — отметила Кравченко-Скалозуб.
«Это, можно сказать, наша тренировка. В следующем же году мы тоже сделаем трезубец из арбузов и дынь и уже официально пригласим для фиксации этого рекорда представителей Книги рекордов Украины», — сказала она, добавив, что арбузы и дыни из олешковского трезубца будут доставлены в качестве подарка военным в зону «АТО».
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Донецк и Симферополь стали побратимами (ФОТО)
26 августа в 2017 года состоялось подписание Соглашения об установлении побратимах связей между Донецком и Симферополем.
Столица Крыма и столица Донецкой Народной Республики подписали соглашение по инициативе Интеграционного комитета «Россия — Донбасс».
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Андрея Козенко.
В мероприятии, которое прошло в г. Донецке, приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, глава администрации г. Симферополя Геннадий Бахарев, и. о. главы администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.
Соглашение устанавливает формат сотрудничества и взаимодействия городов в экономической, торговой, научно-технической, культурной, спортивной, туристической, гуманитарной сферах деятельности.
По словам Андрея Козенко, для десятков миллионов соотечественников столица Донбасса стала символом борьбы за Русский мир. Он отметил, что новая энергия в отношениях между Крымом и Донбассом появилась благодаря Интеграционному комитету «Россия — Донбасс».
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«Интеграционный комитет становится инструментом и механизмом, который позволяет максимально эффективно реализовать потенциал Донецкой Народной Республики и интегрироваться с регионам России.
Мы сегодня с Александром Владимировичем посетили выставку достижений предприятий ДНР и это более чем впечатляет. Многие предприятия сегодня сотрудничают с российским бизнесом, и в рамках Интеграционного комитета эти процессы приобретают системность», — сказал он.
В связи с этим Козенко сообщил об инициативе провести осенью этого года большой Экономический форум «Россия — Донбасс», на котором будет презентован опыт успешного сотрудничества российских и донбасских предприятий, чтобы максимально расширить такие связи.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил высокую значимость подписанного Соглашения и давние партнёрские связи Республики Крым и Донбасса. Во время мероприятия Александр Захарченко объявил о присвоении Донецку статуса города-героя.
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