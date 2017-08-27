Новости Украины и Новороссии 27 августа 2017

В украинских соцсетях поднялась волна возмущения из-за фейкового «героя АТО» Олега Мартынова, который является заместителем председателя ветеранской организации, возглавляемой председателем общественного совета при минобороны Украины Виктором Палием.

Он заявлял, что спасал украинских военных из Дебальцевского и Иловайского котлов, был комбатом виртуального партизанского подразделения «Тени» и начальником разведки батальона «Донбасс», а также убил Алексея Мозгового.

Недавно Мартынов появился на открытии в Киеве памятника военнослужащим ВСУ в компании своего начальника — скандально известного ВСУшного общественного деятеля Палия.

О визите Мартынова и последующем конфликте написал на своей странице в «Фейсбук» известный волонтёр Роман Синицын.

«Важнее, что гусь повесил Звезду Героя Украины, представлялся комбатом несуществующего подразделения „Тени”, начальником разведки „Донбасса” и утверждал, что он убил Мозгового, выводил людей из Дебальцево и Иловайска. Кроме того, пару дней назад он махал в Херсоне ксивой НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, – прим. РВ), представлялся замом Назара Холодницкого и требовал какие-то документы в горсовете. Гусь — зам в ветеранской организации Палия», — сообщил Синицын.

Он рассказал, что липового «героя АТО» решили проучить мужчины, которые на самом деле воевали на стороне ВСУ на Донбассе. Волонтёр поведал, что «гуся» выманили якобы на интервью журналистам телевизионного канала «1+1».

«Но вместо „плюсов” приехали ветераны Донбасса, Миротворца, 95 и 81 бригад ВДВ и других подразделений. И С14, которые тоже все УБД (участники боевых действий, – прим. РВ). С АТОшниками — АТОшники нашли взаимопонимание быстро, а вот гусь на камеру признался, что он нигде не воевал, в АТО не был, медали фейковые, и он больше так не будет. Видео выложит С14 скоро. Не били, хотя очень хотелось. Если еще где-то появится в форме и со своими побрякушками — гусю будет очень больно», — подытожил Роман Синицын.

Читайте также: Расследование: Как ЦРУ заметает следы украинских двигателей для ракет Северной Кореи (ВИДЕО)